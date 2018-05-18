СМИ России: почему беднеют российские губернаторы?

В обзоре российских газет от 18 мая:

"Ведомости": бедные губернаторы

Семейный доход всех губернаторов, входивших в прошлом году по этому показателю в десятку самых состоятельных региональных лидеров, в этом году снизился. Во всяком случае, пишет газета "Ведомости", такой вывод можно сделать из их деклараций о доходах и имуществе за 2017 год.

Так, лидировавшая по итогам 2016 года семья президента Татарстана Рустама Минниханова (с доходом в 2,36 млрд рублей) теперь занимает 2-е место с 145 млн рублей. При этом личный доход самого Минниханова - лишь 7,8 млн.

Резко снизился и доход семей Александра Дрозденко (Ленинградская область) - со 109 млн до 18 млн рублей - и Андрея Воробьева (Московская область) - со 109 млн до 57,6 млн рублей.

А на первом месте - как по семейному, так и по личному доходу - в 2017 году оказался врио губернатора Красноярского края Александр Усс: его личный доход составил 221,6 млн рублей.

"Все следят за приличиями и пытаются легальными методами снизить потенциальный пиар-эффект от темы доходов - например, разбивая сделки на доли или этапы, минимизируя формальные доходы. Это хорошая тенденция. Лучше пусть пытаются выглядеть прилично. Ханжество лучше, чем показная роскошь", - считает политолог Евгений Минченко.

По его мнению, нравы правящей элиты постепенно смягчаются: все понимают, что в условиях непростой социально-экономической ситуации показное потребление представителей власти не идет ей на пользу.

Губернаторский корпус в целом "беднеет", поскольку из него вымываются бывшие бизнесмены и корпоративные топ-менеджеры, говорит политолог Виталий Иванов.

Он также отмечает, что крупных предпринимателей почти перестали выдвигать в руководители регионов или согласовывать им новые сроки. Из бизнесменов, объясняет Иванов, очень редко получались сколько-нибудь приличные губернаторы.

"Слишком много коррупции, конфликтов интересов, слишком часто приходилось вмешиваться силовикам", - цитируют "Ведомости" политолога.

РБК: "Первое китайское предупреждение"

О международном скандале, в который оказалась втянута "Роснефть", рассказывает газета РБК. В четверг, 17 мая, МИД Китая крайне жестко прокомментировал информацию о том, что дочерняя компания "Роснефти" Rosneft Vietnam B.V. начала бурение на расположенном на вьетнамском шельфе месторождении Lan Do в Южно-Китайском море - в акватории, которую Пекин считает своей.

Представители "Роснефти" в свою очередь заявили, что проводят все работы в строгом соответствии с международными нормами.

"Проект компании на шельфе Южно-Китайского моря реализуется на протяжении 16 лет, и до настоящего времени никаких вопросов это не вызывало", - приводит РБК слова представителя "Роснефти".

Пекин и Москва - стратегические партнеры, и при таком уровне контакта они могут договориться по любым, самым сложным вопросам, заявил РБК президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

На этом фоне заявление МИД КНР можно считать экстраординарным, считает Санакоев, поскольку Китай всегда воздерживался от публичных неприятных комментариев в отношении Москвы и российских госкомпаний.

По его мнению, в последнее время ситуация в этом смысле изменилась - в том числе, возможно, потому, что в сентябре 2017 года акционеры "Роснефти" - Glencore и QIA — объявили о продаже 14,2% ее акций китайской частной компании CEFC, не договорившись с более весомыми китайскими госкомпаниями.

"Коммерсант": наказание для организаторов

По данным газеты "Коммерсант", Кодекс об административных правонарушениях может пополниться штрафами для организаторов публичных мероприятий, которые подают уведомления о митинге "без цели его проведения" или не сообщают в органы власти об отказе от его проведения. При этом уведомлять об отказе нужно будет "не позднее чем за один день" до мероприятия. Соответствующий пакет поправок вчера внесла в Госдуму группа депутатов-единороссов.

За нарушение предлагается штрафовать: граждан — на сумму от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 30 тысяч, юрлиц — от 20 до 100 тысяч.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков считает, что у властей "и так есть все инструменты для наказания организаторов митингов" и, если поправки будут приняты, "это никого не испугает".

"Проблем уведомить власти об отказе от митинга никаких нет", - считает Гудков.

А секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов полагает, что закон направлен на сторонников Алексея Навального, которые "подавали в регионах сотни заявок на проведение мероприятия". По его словам, "депутаты все время вносят законопроекты, которые предполагают наказание организаторов мероприятий, но не безответственных чиновников".

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Правительство приступило к обсуждению параметров и темпов повышения пенсионного возраста. Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63 лет. Подход минтруда предполагает увеличение возраста выхода на пенсию для женщин — до 60, а для мужчин — до тех же 65 лет. Об этом статья в свежем номере газеты РБК. Начать повышение планируется уже в 2019 году.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си