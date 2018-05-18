Как в Виндзоре репетировали свадьбу Гарри и Меган. Фото
- 18 мая 2018
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За два дня до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в городе Виндзоре прошла репетиция свадебной процессии.
Журналисты и более 100 тысяч человек со всего мира загодя прибыли в этот небольшой королевский городок, находящийся неподалеку от Лондона в графстве Беркшир.
В четверг туристы и местные жители наблюдали, как военные помогали в проведении репетиционного проезда свадебной процессии.
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