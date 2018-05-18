Как в Виндзоре репетировали свадьбу Гарри и Меган. Фото

  • 18 мая 2018

За два дня до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в городе Виндзоре прошла репетиция свадебной процессии.

Журналисты и более 100 тысяч человек со всего мира загодя прибыли в этот небольшой королевский городок, находящийся неподалеку от Лондона в графстве Беркшир.

В четверг туристы и местные жители наблюдали, как военные помогали в проведении репетиционного проезда свадебной процессии.

Police officers and members of the public watch as military personnel rehearse their part in the procession Правообладатель иллюстрации Reuters
Гвардейцы в Видзоре Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Более 250 гвардейцев приняли участие в репетиции, состоявшейся в четверг в Виндзоре
Ландо с четырьмя виндзорскими лошадками у Виндзорского замка Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images
Image caption После часовой службы в церкви Св. Георгия, находящейся в Виндзорском замке, принц Гарри с молодой женой проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot
Королевская конница сопровождает ландо новобрачных, запряженное серыми виндзорскими лошадками по аллее Long Walk, где расположена временная телестудия Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images
Image caption Королевская конница сопровождает ландо новобрачных, запряженное четверкой серых виндзорских лошадок, вдоль аллеи Long Walk, где расположена временная телестудия
Телерепортеры у стен Виндзорского замка. Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Свадьба состоится в субботу, а репортеры со всего мира, собравшиеся под стенами Виндзорского замка, уже несколько дней рассказывают о предстоящем торжестве
Человек выводит буквы по трафарету "Принц Гарри" Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images
Image caption Кто-то решил украсить стену своего паба в Виндзоре большими буквами "Принц Гарри"
Уборщик проходит мимо дома с британским флагом Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images
Image caption А по всему Виндзору развешан трехцветный британский "Юнион Джек"
Молодая женщина фотографирует маленького ребенка на фоне окошка с фотографиями Гарри и Меган Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images
Image caption Жители Виндзора приобщаются к свадьбе разными способами: кто-то выставляет фотографии новобрачных, а кто-то на их фоне уже фотографируется
Паб в Виндзоре, украшенный флажками и цветами Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В честь свадьбы все пабы и бары в Англии и Уэльсе будут отпускать спиртное до часа ночи, а не до 23-00, как это происходит в большинстве пабов в обычные дни
Громкоговорители устанавливаются на улицах Виндзора Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Местные власти Виндзора установили по всему городку экраны и громкоговорители, чтобы все туристы смогли приобщиться к тому, что происходит на свадьбе принца
сувениры с Гарри и Меган в витрине Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Во многих витринах города - огромное количество сувениров с изображениями новобрачных
Школьники машут флажками Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Местные школьники репетируют, как они будут приветственно махать флажками, когда мимо поедут принц Гарри и Меган Маркл
Туристы в Виндзоре фотографируются с восковыми фигурами Гарри и Меган Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption В преддверии свадьбы по городу провезли фигуры принца Гарри и Меган, чтобы желающие могли сфотографироваться, если не с настоящими, то с восковыми
картонные фигуры Гарри и Меган Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption А там, где не достали восковых Гарри и Меган, выставили картонных
конная полиция у Виндзорского замка Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Полиция не дремлет уже несколько недель, готовясь к такому грандиозному событию в сравнительно небольшом городе
Полицейские на улице Виндзора Правообладатель иллюстрации Getty Images
Вдоль аллеи Long Walk установлены заграждения Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images
Image caption Вдоль аллеи Long Walk установлены заграждения
Женщины фотографируются возле Виндзорского замка Правообладатель иллюстрации Reuters
Запаркованную в запрещенном месте машину увозят эвакуаторы Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Правила парковки на этот праздничный день ужесточены
Человек украшает дом флажками Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Виндзор к свадьбе готов!

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