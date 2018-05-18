Как в Виндзоре репетировали свадьбу Гарри и Меган. Фото

За два дня до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в городе Виндзоре прошла репетиция свадебной процессии.

Журналисты и более 100 тысяч человек со всего мира загодя прибыли в этот небольшой королевский городок, находящийся неподалеку от Лондона в графстве Беркшир.

В четверг туристы и местные жители наблюдали, как военные помогали в проведении репетиционного проезда свадебной процессии.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Более 250 гвардейцев приняли участие в репетиции, состоявшейся в четверг в Виндзоре

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption После часовой службы в церкви Св. Георгия, находящейся в Виндзорском замке, принц Гарри с молодой женой проедут по городу в течение 25 минут в открытом ландо Ascot

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Королевская конница сопровождает ландо новобрачных, запряженное четверкой серых виндзорских лошадок, вдоль аллеи Long Walk, где расположена временная телестудия

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Свадьба состоится в субботу, а репортеры со всего мира, собравшиеся под стенами Виндзорского замка, уже несколько дней рассказывают о предстоящем торжестве

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Кто-то решил украсить стену своего паба в Виндзоре большими буквами "Принц Гарри"

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption А по всему Виндзору развешан трехцветный британский "Юнион Джек"

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Жители Виндзора приобщаются к свадьбе разными способами: кто-то выставляет фотографии новобрачных, а кто-то на их фоне уже фотографируется

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В честь свадьбы все пабы и бары в Англии и Уэльсе будут отпускать спиртное до часа ночи, а не до 23-00, как это происходит в большинстве пабов в обычные дни

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Местные власти Виндзора установили по всему городку экраны и громкоговорители, чтобы все туристы смогли приобщиться к тому, что происходит на свадьбе принца

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Во многих витринах города - огромное количество сувениров с изображениями новобрачных

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Местные школьники репетируют, как они будут приветственно махать флажками, когда мимо поедут принц Гарри и Меган Маркл

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В преддверии свадьбы по городу провезли фигуры принца Гарри и Меган, чтобы желающие могли сфотографироваться, если не с настоящими, то с восковыми

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption А там, где не достали восковых Гарри и Меган, выставили картонных

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Полиция не дремлет уже несколько недель, готовясь к такому грандиозному событию в сравнительно небольшом городе

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Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Вдоль аллеи Long Walk установлены заграждения

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Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Правила парковки на этот праздничный день ужесточены

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Виндзор к свадьбе готов!

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