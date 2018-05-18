Последние штрихи к свадьбе: папу Меган заменит принц Чарльз, а торту замены нет
В Британии идут последние приготовления к свадьбе 33-летнего принца Гарри и 36-летней Меган Маркл, которая состоится в субботу.
В пятницу мать невесты Дориа Рэгленд впервые встретится с королевой Елизаветой в Виндзорском замке в присутствии своей дочери и будущего зятя.
С некоторыми членами семьи Винздор она уже познакомилась, например, с принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
В пятницу утром стало известно - после нескольких дней неопределенности, - что принц Чарльз, будущий свёкор, поведет Меган под венец, поскольку теперь уже точно известно, что ее отец на свадьбу не приедет.
Накануне, в четверг, невеста распространила заявление, в котором подтвердила, что ее отец не прибудет на свадьбу, и выразила надежду на то, что его не будут беспокоить [представители прессы] и дадут поправить пошатнувшееся здоровье.
О том, что Томас Маркл не приедет на свадьбу, первым сообщил репортер Шон Манделл, работающий на американский новостной сайт TMZ, публикующий сплетни светской хроники.
После разговора в минувшую среду с отцом Меган репортер сообщил, что тот "чувствует себя хорошо" и "восстанавливает силы после операции".
"Боль в груди усилилась из-за эмоционального перенапряжения, в котором он находился, - сказал репортер.- Когда врачи сказали ему, что нужна операция, он решил, что лучше последовать их совету, хотя ему и хотелось быть в Виндзоре с Меган".
"Он определенно ощущает, что о нем сложилось превратное мнение, - добавил Манделл. - Поэтому он и решил что-то сказать, когда я с ним связался".
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А что там с тортиком?
Между тем стали известны подробности того, как будет выглядеть свадебный торт.
Кондитер Клэр Патэк сказала, что он будет представлен гостям не совсем традиционным способом - в специально подготовленной "инсталляции".
А представлять он будет из себя бисквитные коржи, пропитанные сиропом из лимона и бузины, с белковым масляным кремом, который носит название швейцарской меренги.
Его подадут 600 гостям после венчания во время дневного приема, который состоится в Виндзорском замке.
Патэк, владеющая кондитерской Violet Bakery, расположенной в лондонском Ист-Энде, описала свое изделие как "небольшое отклонение от традиции".
Готовила она его в течение пяти дней с помощью команды из шести человек на кухне Букингемского дворца.
В рецепте использовалось около 200 итальянских лимонов из Амальфи, а также 10 бутылок сиропа из бузины с угодий королевского двора в Сандрингеме.
Запасного торта - на случай, если что-то не получится с главным изделием, - она не приготовила, сказав: "Это всего лишь торт. Он не может не получиться".
Семья в сборе?
В Виндзор уже прибыли и другие члены королевской семьи, включая герцога и герцогиню Кембриджских, то есть принца Уильяма и Кэтрин с детьми, а также принца Уэльского и герцогиню Корнуольскую, то есть принца Чарльза и его супругу Камиллу.
Мать Меган в четверг днем в Виндзорском замке познакомилась с Уильмом и Кейт и их старшими детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.
А до этого, в среду, она присутствовала на чаепитии с принцем Чарльзом и Камиллой, которое состоялось в Лондоне, в Кларенс-хаус - резиденции супругов Уэльских.
У Меган будет свита из 10 юных подружек невесты и пажей, и всем им еще нет восьми лет.
Она решила никого не назначать на официальную роль подружки невесты, сказав, что не хочет выбирать кого-то одного из нескольких близких подруг.
Свою последнюю ночь перед свадьбой она проведет с матерью в графстве Бакингемшир в шикарной гостинице Cliveden House Hotel, расположенной примерно в 14,5 км к северу от Виндзорского замка.
Принц Гарри будет находиться подальше, в Аскоте, также в пятизвездочной гостинице Dorchester Collection Coworth Park вместе со своим старшим братом, принцем Уильямом.
Генеральная репетиция прошла на ура
Между тем в четверг в Виндзоре прошла генеральная репетиция проезда свадебного кортежа, собравшая массу зрителей, охваченных праздничным настроением.
Все в целом прошло без сучка и задоринки, хотя некоторым лошадям не понравилось такое количество народа.
Жениха и невесту провезли по городу в лимузинах в сопровождении полиции.
Ожидается, что в субботу в Виндзоре за порядком будут следить около 250 сотрудников полиции.
И самая радостная новость - синоптики Би-би-си обещают на этот день солнечную и теплую погоду с температурой воздуха до 21 градуса по Цельсию.