Последние штрихи к свадьбе: папу Меган заменит принц Чарльз, а торту замены нет

Media playback is unsupported on your device Меган и Гарри провозят по свадебному маршруту

В Британии идут последние приготовления к свадьбе 33-летнего принца Гарри и 36-летней Меган Маркл, которая состоится в субботу.

В пятницу мать невесты Дориа Рэгленд впервые встретится с королевой Елизаветой в Виндзорском замке в присутствии своей дочери и будущего зятя.

С некоторыми членами семьи Винздор она уже познакомилась, например, с принцем Чарльзом и принцем Уильямом.

В пятницу утром стало известно - после нескольких дней неопределенности, - что принц Чарльз, будущий свёкор, поведет Меган под венец, поскольку теперь уже точно известно, что ее отец на свадьбу не приедет.

Накануне, в четверг, невеста распространила заявление, в котором подтвердила, что ее отец не прибудет на свадьбу, и выразила надежду на то, что его не будут беспокоить [представители прессы] и дадут поправить пошатнувшееся здоровье.

Правообладатель иллюстрации Daily Mail/SOLO Image caption "Я всегда была папиной дочкой", - сказала о себе Меган

О том, что Томас Маркл не приедет на свадьбу, первым сообщил репортер Шон Манделл, работающий на американский новостной сайт TMZ, публикующий сплетни светской хроники.

После разговора в минувшую среду с отцом Меган репортер сообщил, что тот "чувствует себя хорошо" и "восстанавливает силы после операции".

"Боль в груди усилилась из-за эмоционального перенапряжения, в котором он находился, - сказал репортер.- Когда врачи сказали ему, что нужна операция, он решил, что лучше последовать их совету, хотя ему и хотелось быть в Виндзоре с Меган".

"Он определенно ощущает, что о нем сложилось превратное мнение, - добавил Манделл. - Поэтому он и решил что-то сказать, когда я с ним связался".

А что там с тортиком?

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Клэр Патэк украшает торт для новобрачных

Между тем стали известны подробности того, как будет выглядеть свадебный торт.

Кондитер Клэр Патэк сказала, что он будет представлен гостям не совсем традиционным способом - в специально подготовленной "инсталляции".

А представлять он будет из себя бисквитные коржи, пропитанные сиропом из лимона и бузины, с белковым масляным кремом, который носит название швейцарской меренги.

Его подадут 600 гостям после венчания во время дневного приема, который состоится в Виндзорском замке.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Кондитер Клэр Патэк украшает свое творение

Патэк, владеющая кондитерской Violet Bakery, расположенной в лондонском Ист-Энде, описала свое изделие как "небольшое отклонение от традиции".

Готовила она его в течение пяти дней с помощью команды из шести человек на кухне Букингемского дворца.

В рецепте использовалось около 200 итальянских лимонов из Амальфи, а также 10 бутылок сиропа из бузины с угодий королевского двора в Сандрингеме.

Запасного торта - на случай, если что-то не получится с главным изделием, - она не приготовила, сказав: "Это всего лишь торт. Он не может не получиться".

Семья в сборе?

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Мать Меган Дориа Рэгленд прибыла в Лондон на этой неделе

В Виндзор уже прибыли и другие члены королевской семьи, включая герцога и герцогиню Кембриджских, то есть принца Уильяма и Кэтрин с детьми, а также принца Уэльского и герцогиню Корнуольскую, то есть принца Чарльза и его супругу Камиллу.

Мать Меган в четверг днем в Виндзорском замке познакомилась с Уильмом и Кейт и их старшими детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

А до этого, в среду, она присутствовала на чаепитии с принцем Чарльзом и Камиллой, которое состоялось в Лондоне, в Кларенс-хаус - резиденции супругов Уэльских.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Юная принцесса Шарлотта уже имеет опыт - она была в числе подружек невесты на свадьбе своей тети, Пиппы, родной сестры Кейт

У Меган будет свита из 10 юных подружек невесты и пажей, и всем им еще нет восьми лет.

Она решила никого не назначать на официальную роль подружки невесты, сказав, что не хочет выбирать кого-то одного из нескольких близких подруг.

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Свою последнюю ночь перед свадьбой она проведет с матерью в графстве Бакингемшир в шикарной гостинице Cliveden House Hotel, расположенной примерно в 14,5 км к северу от Виндзорского замка.

Принц Гарри будет находиться подальше, в Аскоте, также в пятизвездочной гостинице Dorchester Collection Coworth Park вместе со своим старшим братом, принцем Уильямом.

Генеральная репетиция прошла на ура

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Генеральная репетиция свадебного кортежа в Виндзоре

Между тем в четверг в Виндзоре прошла генеральная репетиция проезда свадебного кортежа, собравшая массу зрителей, охваченных праздничным настроением.

Все в целом прошло без сучка и задоринки, хотя некоторым лошадям не понравилось такое количество народа.

Жениха и невесту провезли по городу в лимузинах в сопровождении полиции.

Ожидается, что в субботу в Виндзоре за порядком будут следить около 250 сотрудников полиции.

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И самая радостная новость - синоптики Би-би-си обещают на этот день солнечную и теплую погоду с температурой воздуха до 21 градуса по Цельсию.