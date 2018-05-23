"Гаммоны" против "снежинок": онлайн-битвы британцев все яростнее
В Британии появилось новое ругательство - "гаммон". Его дословный перевод "окорок", а если быть точными "засоленный окорок", казалось бы, не содержит и намека на оскорбление. Но гастрономические аллюзии британцев довели нацию до того, что "гаммонами" стали называть ворчливых, полных, немолодых мужчин, голосовавших за "брексит".
Пользовательница "Твиттера" Tattooed Mummy расписала два определения термина: первое - огромный окорок с костью задней ноги свиньи; второе - белый гетеросексуальный краснолицый мужчина средних лет с избыточной массой тела, голосовавший за "брексит" на июньском референдуме 2016 года и возмущённый иммиграцией и "спятившей политкорректностью".
Термин возник после референдума и парламентских выборов 2016 года среди молодых сторонников Лейбористской партии как ответ на слово "снежинка", характеризующее "обидчивых либеральных миллениалов".
Похоже, что разделение на "снежинок" и "гаммонов" и правда иллюстрирует поколенческий разрыв: за сохранение Британии в ЕС в основном голосовали молодые жители королевства, в то время как выход страны из сообщества поддерживала преимущественно возрастная публика.
Сравнение со свининой стало особенно популярным после статьи в газете Times, где некоторые комментаторы посчитали термин расистским выпадом сторонников лидера лейбористов Джереми Корбина против мужчин средних лет.
Откуда он взялся?
Реакция на программу Би-би-си Question Time в "Твиттере" - по всей видимости, первое место, где "гаммон" использовался как оскорбление тучных белых консерваторов.
"Мальчик, ты просто тори-конформист и ждёшь, что гамонная рожа скажет тебе, что делать", - написал некто Дэвид Вуд в феврале 2016 года.
Что иронично, теперь Вуд пишет, что твит двухлетней давности вырван из контекста, не имеет "современного" смысла, да и вообще не несёт какого-либо особенного содержания.
В 2017 году слово "гаммон" стало ещё популярнее, после того как портреты возрастных белых мужчин собрали в коллаж, подписанный фразой "Великая гаммонская стена".
С тех пор в онлайн-дебатах он всегда всплывает - как полушутливое оскорбление сторонников "брексита".
Расизм ли это?
Депутатот североирландской Демократической юнионистской партии (партнёра консерваторов-тори по коалиции в нынешнем британском парламенте) Эмма Литтл Пенгелли в своём твите выразила отвращение к термину, утверждая, что оскорбление базируется на возрасте и цвете кожи.
При этом журналист Адам Бенков посчитал, что нет ничего прискорбного или оскорбительного в том, чтобы назвать "злого розовощёкого старика" тем, "чем он является".
Многих заинтриговал парадокс, связанный с тем, что обиженные "гаммоны" сами считают "снежинок" чересчур ранимыми.
Пользователь Майкл Сканлан даже придумал хэштег "#gammonparadox для иллюстрации подобного онлайн-феномена.
Художник Док Хакенбуш вывесил у себя в "Твиттере" две иллюстрации термина "гаммон" и не без сарказма добавил: "Похоже, такое теперь расизмом сочтут".
Интернет-ругательства сегодня
Ряд британских СМИ в пятницу назвали гаммон "оскорблением года".
Пользователей и правда не остановить: некоторые припомнили бывшему премьеру-тори Дэвиду Кэмерону неоднозначный опыт взаимодействия со свининой.
Как и в случае с другими - иногда бывшими - оскорблениями, некоторые превратили термин в предмет личной гордости.
"Протестую! Я 100%-ная свинья"! - утверждает Дирк Бруер.
Но нашлись и те формально попадающие в возрастную группу "гаммонов" люди, которые рады появлению термина и не считают его ни на йоту расистским.
"Мне 55, я худеющий волосатый старый панк. "Гаммон" не расизм, а идеальное описание нетерпимых убожеств моего возраста, которые багровеют от гнева всякий раз, когда их привилегии ставятся под сомнение", - написал пользователь Джейми Джонс, сорвав более 7 тыс. лайков и почти 2 тыс. ретвитов.
Ну и конечно, не обошлось без тех, кто захотел вернуться к первоначальному значению слова - "окорок".
"Твиттер" теперь влияет на то, что я выберу есть на ужин", - утверждает пользователь @paulj71.