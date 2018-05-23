"Гаммоны" против "снежинок": онлайн-битвы британцев все яростнее

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В традиционной английской кухне есть масса рецептов приготовления окороков. Но теперь окорок для британцев больше, чем еда

В Британии появилось новое ругательство - "гаммон". Его дословный перевод "окорок", а если быть точными "засоленный окорок", казалось бы, не содержит и намека на оскорбление. Но гастрономические аллюзии британцев довели нацию до того, что "гаммонами" стали называть ворчливых, полных, немолодых мужчин, голосовавших за "брексит".

Пользовательница "Твиттера" Tattooed Mummy расписала два определения термина: первое - огромный окорок с костью задней ноги свиньи; второе - белый гетеросексуальный краснолицый мужчина средних лет с избыточной массой тела, голосовавший за "брексит" на июньском референдуме 2016 года и возмущённый иммиграцией и "спятившей политкорректностью".

Пропустить Twitter пост , автор: @tattooed_mummy Gammon : the bottom piece of a side of bacon, including a hind leg.



Also (recently) slang : Middle aged red-faced white male, usually ranting about Brexit, immigrants and political correctness gone mad. (origin : 2017 BBC) pic.twitter.com/BNZ3Bro0NZ — Tattooed Mummy (@tattooed_mummy) 14 мая 2018 г.

Термин возник после референдума и парламентских выборов 2016 года среди молодых сторонников Лейбористской партии как ответ на слово "снежинка", характеризующее "обидчивых либеральных миллениалов".

Похоже, что разделение на "снежинок" и "гаммонов" и правда иллюстрирует поколенческий разрыв: за сохранение Британии в ЕС в основном голосовали молодые жители королевства, в то время как выход страны из сообщества поддерживала преимущественно возрастная публика.

Сравнение со свининой стало особенно популярным после статьи в газете Times, где некоторые комментаторы посчитали термин расистским выпадом сторонников лидера лейбористов Джереми Корбина против мужчин средних лет.

Откуда он взялся?

Реакция на программу Би-би-си Question Time в "Твиттере" - по всей видимости, первое место, где "гаммон" использовался как оскорбление тучных белых консерваторов.

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"Мальчик, ты просто тори-конформист и ждёшь, что гамонная рожа скажет тебе, что делать", - написал некто Дэвид Вуд в феврале 2016 года.

Что иронично, теперь Вуд пишет, что твит двухлетней давности вырван из контекста, не имеет "современного" смысла, да и вообще не несёт какого-либо особенного содержания.

В 2017 году слово "гаммон" стало ещё популярнее, после того как портреты возрастных белых мужчин собрали в коллаж, подписанный фразой "Великая гаммонская стена".

С тех пор в онлайн-дебатах он всегда всплывает - как полушутливое оскорбление сторонников "брексита".

Расизм ли это?

Депутатот североирландской Демократической юнионистской партии (партнёра консерваторов-тори по коалиции в нынешнем британском парламенте) Эмма Литтл Пенгелли в своём твите выразила отвращение к термину, утверждая, что оскорбление базируется на возрасте и цвете кожи.

Пропустить Twitter пост , автор: @little_pengelly I'm appalled by the term "gammon" now frequently entering the lexicon of so many (mainly on the left) & seemingly be accepted. This is a term based on skin colour & age - stereotyping by colour or age is wrong no matter what race, age or community. It is just wrong — E Little-Pengelly MP (@little_pengelly) 13 мая 2018 г.

При этом журналист Адам Бенков посчитал, что нет ничего прискорбного или оскорбительного в том, чтобы назвать "злого розовощёкого старика" тем, "чем он является".

Пропустить Twitter пост , автор: @AdamBienkov There is no cultural, economic, or political disadvantage to being an angry old man with pink cheeks. Relax, nobody is coming for you. — Adam Bienkov (@AdamBienkov) 14 мая 2018 г.

Многих заинтриговал парадокс, связанный с тем, что обиженные "гаммоны" сами считают "снежинок" чересчур ранимыми.

Пользователь Майкл Сканлан даже придумал хэштег "#gammonparadox для иллюстрации подобного онлайн-феномена.

Художник Док Хакенбуш вывесил у себя в "Твиттере" две иллюстрации термина "гаммон" и не без сарказма добавил: "Похоже, такое теперь расизмом сочтут".

Интернет-ругательства сегодня

Ряд британских СМИ в пятницу назвали гаммон "оскорблением года".

Пользователей и правда не остановить: некоторые припомнили бывшему премьеру-тори Дэвиду Кэмерону неоднозначный опыт взаимодействия со свининой.

Пропустить Twitter пост , автор: @DrSausages1 BREAKING: David Cameron to return to frontline UK politics. He will head up a new political party that aims to capture the Gammon vote.



Cameron confesses he has had a "difficult" relationship with pigs in the past but does not expect it to cause problems. #Gammon pic.twitter.com/6LzxENexKu — Dr Sausages (@DrSausages1) 14 мая 2018 г.

Как и в случае с другими - иногда бывшими - оскорблениями, некоторые превратили термин в предмет личной гордости.

"Протестую! Я 100%-ная свинья"! - утверждает Дирк Бруер.

Но нашлись и те формально попадающие в возрастную группу "гаммонов" люди, которые рады появлению термина и не считают его ни на йоту расистским.

Пропустить Twitter пост , автор: @JamieJones77 I'm a 55 year old white thinning cropped haired old punker. #Gammon isn't racist, it perfectly describes the bigoted tossers of my own age group who turn pink when they get angry about their privilege being challenged.

G'wan bust yer blood vessels you rancid foaming dinosaurs. — JamieJones77 (@JamieJones77) 14 мая 2018 г.

"Мне 55, я худеющий волосатый старый панк. "Гаммон" не расизм, а идеальное описание нетерпимых убожеств моего возраста, которые багровеют от гнева всякий раз, когда их привилегии ставятся под сомнение", - написал пользователь Джейми Джонс, сорвав более 7 тыс. лайков и почти 2 тыс. ретвитов.

Ну и конечно, не обошлось без тех, кто захотел вернуться к первоначальному значению слова - "окорок".

"Твиттер" теперь влияет на то, что я выберу есть на ужин", - утверждает пользователь @paulj71.