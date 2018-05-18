Петь и считать звезды: как Ольга Васильева руководит образованием в России

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Министр говорит, что нельзя оценивать работу школ и учителя по тому, как сдан ЕГЭ

В новом правительстве, предложенном премьер-министром Медведевым и утвержденном в пятницу президентом Путиным, вместо прежнего министерства образования и науки учреждены два ведомства - министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

Глава расформированного минобрнауки Ольга Васильева сохранила в новом правительстве министерский портфель. Она продолжит руководить российским образованием в роли министра просвещения.

По словам ведущего эксперта фонда "Центр политических технологий" Алексея Макаркина, сохранение поста Васильевой - один из самых интересных вопросов, связанных с новом правительством.

В ходе президентской кампании во власти велись обсуждения по поводу "инвестиций в будущее", связанных в том числе с реформой образования. Владимир Путин в этой связи активно интересовался центром для одаренных детей "Сириус", который возглавляет Елена Шмелева - она была сопредседателем избирательного штаба президента и регулярно появлялась в его окружении.

"Были разговоры о том, что Шмелева будет министром. Разговоры о том, что минобрнауки разделят, велись еще раньше. Предполагалось, что именно Шмелева займется блоком, связанным со средним образованием, это считалось решеным вопросом. Но этого так и не произошло", - говорит Макаркин.

Просвещение вместо образования

Политолог обращает внимание на название ведомства, которое возглавила Васильева.

"Министерство просвещения - это аллюзии с СССР и императорской России. Это противоречие с подходом 90-х, когда упор делался именно на слово образование. Просвещение - это не просто предоставление услуг образовательного характера, которые нужны, чтобы готовить школьников к современной жизни. Это просвещение нравственное, духовное, иногда связанное с религией и патриотическим воспитанием", - говорит Макаркин.

Васильева работает в правительстве меньше двух лет, а до этого была практически неизвестна широкой публике. В том числе поэтому резонанс от ее назначения в августе 2016 года носил немного скандальный характер. Васильеву, доктора исторических наук со специализацией в религиоведении и истории РПЦ, подозревали в крайнем консерватизме, ревизионизме и даже ретроградстве. Некоторые ее высказывания были истолкованы в прессе как оправдание сталинизма.

По поводу последнего ей пришлось давать объяснения в первом же большом интервью в качестве министра.

"Как я могу относиться к Сталину, человеку, тирания которого очевидна? Человеку, на совести которого (и не только на его совести) жертвы политических репрессий. Но при этом мы должны согласиться, что этот человек - государственник. Я его обычно называю большим политиком с большим-большим знаком "минус". Это мое отношение, поэтому вряд ли тут можно меня считать сталинисткой", - так ответила она тогда на вопрос журналистов агентства "Интерфакс".

Продвижение Ольги Васильевой по карьерной лестнице связывают с именем Георгия Шевкунова - митрополита Тихона, которого в российской прессе называют духовником президента России Владимира Путина (тот, впрочем, опровергает это). По приглашению Шевкунова Васильева преподавала в Сретенской духовной семинарии, постоянно публиковалась на сайте "Православие.ру", главредом которого является Шевкунов.

Русская служба Би-би-си напоминает пять задач, которые Васильева пыталась выполнить на посту главы минобрнауки.

1. Разработать новые федеральные образовательные стандарты

"Нам нужно создать стандарт по каждому предмету. Не больше трех линеек: основная, базовая и углубленные предметы", - объявила в 2016 году Ольга Васильева. По ее словам, необходимо существенно сократить количество учебников по каждому предмету.

К весне 2018 года была завершена разработка новых стандартов для начального образования. Проект был опубликовам - и тут же вызвал довольно громкий скандал. Критика экспертов в сфере образования касалась и глобальных положений проекта, и отдельных частностей: например, в новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) включены требования к результатам обучения христианской этике, существенно расширены требования к музыкальному образованию.

Проект закона о ФГОС начального общего образования на сайте правительства России на данный момент получил 501 положительную оценку и 7402 - отрицательных.

Новые ФГОСы для среднего образования по-прежнему находятся в разработке.

2. Возвращение астрономии в качестве обязательного предмета

"Возврат астрономии будет точно, - говорила Васильева после назначения министром. - Я считаю, что это необходимо. Если вы помните, у нас был час. Я думаю, что этот час нужно вернуть".

С начала нового учебного года 2017-2018 астрономия стала обязательным предметом в старших классах, но в рамках курса физики.

3. Реформа целевого образования

"Чтобы повысить эффективность целевого приема, министерство предлагает внести изменения в законодательство, которые более четко регламентируют права, обязанности и ответственность вуза, заказчика и студента", - считает Ольга Васильева.

К весне 2018 года законопроект о новых правилах целевого обучения в вузах был принят Госдумой в первом чтении.

4. Реформа аспирантуры

"Аспирантура должна стать приоритетна, она должна действительно воспитывать исследователей. И это должно быть не поток 25 человек, должно быть два-три аспиранта на кафедре", - говорила Ольга Васильева.

Сокращения аспирантских мест не произошло. Было принято другое предложение Васильевой - сделать обязательным условием выпуска из аспирантуры защиту кандидатской диссертации. Такое положение действует с нового учебного года 2017-2018.

5. Расширение обязательного ЕГЭ

"В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше", - обещала Васильева. Помимо истории министр образования считала необходимым дополнить список предметов обязательного ЕГЭ иностранным языком и устным экзаменом по русскому языку.

Вопреки словам министра, никаких решений относительно расширения списка обязательного ЕГЭ на данный момент не принято.