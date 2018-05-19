Против мигрантов и за дружбу с Россией: как популисты собираются править Италией

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Движение "Пять звезд" получило более 30% голосов на выборах в Италии

Две популистские партии, победившие на выборах в Италии, опубликовали свою политическую программу, предусматривающую налоговые послабления, гарантированный базовый доход для неимущих и депортацию 500 тысяч мигрантов.

Популистское движение "Пять звезд" и антииммигрантская партия "Лига Севера" негативно оценивают политику жесткой экономии ЕС и хотят договориться об изменениях условий госдолга Италии.

Ранее возможность создания такой коалиции называли "наихудшим кошмаром для ЕС". Кандидатура премьер-министра пока официально не объявлялась.

Би-би-си публикует основные пункты из политической программы коалиции.

Гарантированный базовый доход

Неимущие семьи будут ежемесячно получать по 780 евро в виде базового дохода с условием, что они будут активно искать работу, сообщили партии.

Массовые депортации

Возглавляемая Маттео Салвини "Лига" активно выступает против иммиграции, и это отразилось в совместной программе.

Она требует более заметной помощи от ЕС Италии, куда в первую очередь прибывают мигранты из Северной Африки. Кроме того, в партии настаивают, что в первую очередь необходимо депортировать 500 тысяч нелегальных мигрантов.

Для этого по всей Италии будут созданы временные пункты содержания, где мигранты будут ожидать депортации из страны.

Программа призывает эффективно распределить беженцев по всей территории ЕС. Такой план уже отвергли несколько членов союза. Также она призывает работать более эффективно вместе в вопросе борьбы с бандами, переправляющими мигрантов.

Налоговые послабления

Коалиция собирается ввести плоскую шкалу налогообложения, вместо прогрессивной. Ставки подоходного налога будут лишь двух видов - 15% и 20%.

Повышение налога на доход с продаж и акцизного налога, запланированное на следующий год, будет отменено. Кроме того, семьи ежегодно будут получать налоговый вычет в три тысячи евро.

В программе не уточняется, как именно будут финансироваться дополнительные расходы государства.

Если члены партий одобрят эти поправки, они будут представлены президенту Серджо Маттарелле на следующей неделе.

Сокращение долга Италии

Ожидается, что у коалиции возникнут трения с ЕС из-за суверенного долга Италии, который составляет 130% ВВП (больший показатель - лишь у Греции).

Партии заявили, что намерены пересмотреть пакт стабильности и роста ЕС, который определяет годовой дефицит бюджета не более чем в 3% от ВВП страны.

Они намерены снизить уровень долга, вновь "пробудив внутренний спрос", а не продолжая следовать политике жесткой экономии.

В программе ничего не говорится о выходе Италии из еврозоны, несмотря на негативные высказывания в адрес евро со стороны обеих партий. Лидер "Пяти звезд" Луиджи Ди Майо сказал, что его партия больше не будет добиваться проведения референдума о евро.

Отношения с Россией

Партии не поддерживают санкции ЕС в отношении России и хотят добиться их отмены. Они видят в России не военного противника, а "потенциального партнера по ЕС и НАТО".

Они хотят сотрудничать с Россией в вопросах борьбы с незаконной миграцией через Средиземное море и с продолжающимся влиянием исламистов. Также они считают Россию одной из главных сил, способных остановить войну на Ближнем Востоке.

Отношения России и западных стран заметно ухудшились после аннексии Крыма в 2014 году, США и ЕС регулярно обвиняют Россию во враждебных действиях.

Пенсионная реформа

Минимальная пенсия, по плану коалиции, должна составить 780 евро.

Партии также собираются отменить нынешнюю пенсионную реформу, которая предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста.