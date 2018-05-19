Какова вероятность того, что электронная сигарета вас убьет?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Британии три миллиона курильщиков пользуются электронными сигаретами

Насколько безопасны электронные сигареты? Недавно в США от взрыва такого устройства погиб человек, и сообщения об этом распространились по всему миру - ведь это был первый известный смертельный случай в результате вейпинга в США.

Американец Толлмадж Д'Элия скончался у себя дома в штате Флорида от травм черепа, вызванных осколками взорвавшегося вейпа. Кроме того, он получил тяжелые ожоги более 80% кожного покрова.

Насколько распространены подобные несчастные случаи?

Известно, что в Британии электронные сигареты становились причиной ожогов и пожаров, однако такие происшествия все же довольно редки.

Специалисты указывают, что погибший американец пользовался особым типом устройства, которое не имеет электронных систем безопасности, и такие устройства не пользуются особой популярностью в Британии.

Такие механические вейпы, известные среди любителей под названием "мехмоды", не имеют контроллера напряжения, которое задается вручную. Но даже электронные вейпы или "варивольты" могут стать причиной неприятностей при нарушении правил их использования.

Марк Гардинер, руководитель отдела безопасности британского Института торговых стандартов, так комментирует сложившееся положение.

"Энтузиасты вейпинга часто экспериментируют с различными типами батарей и жидкостей с никотином в поисках оптимального состава пара.

Это может привести к тому, что такое самодельное устройство начинает сильно нагреваться, а затем взрывается.

Но следует понимать, что перегрев грозит любому устройству с литиевой батареей, даже если в его работу не вмешиваться".

Как безопасно пользоваться электронной сигаретой

Подзаряжайте только зарядным устройством, входящим в комплект с испарителем

Не оставляйте сигарету подключенной к зарядному устройству на всю ночь

Если батарея устройства стала нагреваться, выбросьте её

Не пользуйтесь устройством во время зарядки

Не разбирайте и не меняйте внутренние компоненты устройства

При повреждении батареи немедленно замените её на новую

Не оставляйте полностью заряженное устройство подключенным к сети

Пожарные службы в Британии сообщают о небольшом числе вызовов на место пожара, вызванного взрывом электронной сигареты; обычно причиной такого взрыва служит использование нестандартного зарядного устройства, чрезмерный заряд или неправильное хранение.

Гэри Асквит, начальник пожарной службы Западного Йоркшира, говорит: "Опасны не сами электронные сигареты, а неправильное использование литиевых батарей, которыми они оснащены".

Он помнит случай, когда в кармане жителя Лидса взорвалась запасная батарейка к его вейпу. Она коснулась монеты и ключа, произошло короткое замыкание и затем взрыв.

"Многие не знают, что такое возможно. Запасные батареи лучше всего носить в специальном футляре, если вы намерены держать их в кармане", - объясняет Асквит.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обычные сигареты куда более пожароопасны, чем электронные испарители

Его пожарные не раз выезжали по вызовам по случаям возгорания, вызванных неправильной зарядкой электронных сигарет.

"Если электронная сигарета приобретается без зарядного устройства, люди часто покупают дешевую зарядку в интернет-магазине, а это приводит иногда к чрезмерной зарядке литиевой батареи, ее перегреву и даже возгоранию", - говорит Асквит.

В феврале этого года органы здравоохранения в Англии опубликовали данные, согласно которым в стране насчитывается около 3 миллионов пользователей электронных сигарет, в то время как обычные сигареты с табаком курят порядка 9 миллионов британцев.

"Взрыв электронной сигареты может приводить к тяжелым ожогам и травмам, которые могут требовать интенсивного и длительного лечения, особенно если такой взрыв происходит в руках, в карманах или во рту, - говорится в докладе. - Такие случаи крайне редки, их причины остаются неясными, но, скорее всего, они связаны с дефектами литиевых батарей".

В то же время авторы доклада указывают, что с точки зрения пожароопасности вайпы остаются куда более безобидными, чем обычные сигареты, которые часто становятся причиной пожаров и травм.

Как говорит доктор Хумаюн Хан, специалист по ожогам и пластическим операциям в манчестерской больнице, случаи ожога в результате курения электронных сигарет редки.

"Мы видим таких пациентов раз или два раза в год. Обычно это небольшие ожоги. Они вызываются протекшими или перегревшимися батареями, а не взрывами. Мы лечим таких пациентов с поверхностными ожогами консервативно, не прибегая к операциям", - говорит хирург.