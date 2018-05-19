Что нужно знать о Сассексе герцогу и герцогине Сассекским

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Что такое Сассекс в восприятии типичного британца? Если принц Гарри провел немало времени на юго-восточном побережье Англии и знает кое-что об этом уголке английской провинции, его американской жене еще предстоит там побывать.

Ей придется восполнить этот пробел в своем образовании просто потому, что молодая королевская чета по указу королевы получила титулы герцога и герцогини Сассекских.

Би-би-си представляет вашему вниманию краткий справочник о том, что нужно знать об этом графстве.

Там есть собственный десерт

Правообладатель иллюстрации BBC Food Image caption В тесто этого пудинга добавляется нутряной жир из почек овец или коров

Пудинг "Понд" практически неизвестен за пределами графства - это довольно недиетичное сочетание песочного теста с огромным содержанием масла с запеченными фруктами.

Пудинг упоминается в поваренной книге "Королевский буфет" 1675 года; ее автор Ханна Вулли описывает, что его варят в салфетке, начиняют маслом и подают на стол в обрамлении свежих фруктов.

Позднее стало модным класть в центр пудинга целый лимон, чтобы как-то разнообразить его вкус.

Но этого мало - в Сассексе изобрели еще один знаменитый десерт - пирог "баноффи", который впервые появился в меню ресторана "Голодный монах" в городе Джевингтон.

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О кулинарных вкусах Меган Маркл известно не слишком много. В интервью 2012 года она называла в числе своих любимых блюд жареную курицу и пирожки с рыбой, а в смысле десерта она упоминала только, что любит дыню, сдобренную корицей.

Там есть своя порода собак

Если Гарри разделяет любовь старшего брата к спаниелям, то в Сассексе имеется своя собственная порода этих симпатичных четвероногих.

Правообладатель иллюстрации Instagram/Meghan Markle Image caption Богарт остался в Канаде и наверняка тоскует по Гаю, которого перевезли в Британию

Сассекский спаниель считается самой редкой из разновидностей этой породы и в течение многих лет находился на грани исчезновения. Он был специально выведен в Гастингсе для охоты на лис в холмистой местности.

Мы надеемся, что Меган, которая обожает собак, возьмет под свою опеку эту малоизвестную породу.

Она владеет двумя собаками - помеси лабрадора с овчаркой по имени Богарт и гончей по имени Гай. Но ей пришлось оставить Богарта в Канаде, потому что он уже слишком стар для путешествий.

Там невероятно красиво

Гарри и Меган предстоит потратиться на приличную обувь для ходьбы, если они пожелают ближе познакомиться с географией этого графства.

Правообладатель иллюстрации Graeme Lyons Image caption Местные колокольчики носят название "Гордость Сассекса"

Более 80% территории графства занимают бескрайние сельские пейзажи, половина из которых отнесена к категории мест исключительной природной красоты, в том числе заповедник Саут-Даунс на южной оконечности графства.

В июле на склонах меловых холмов в Саут-Даунс начинается бурное цветение цветов рапунцель - местной разновидности колокольчиков.

Но в летние месяцы герцог и герцогиня могут предпочесть утомительным прогулкам по холмам приморские пляжи, которыми славится Сассекс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Знаменитый пирс в Брайтоне неоднократно горел и снова перестраивался

Эти пляжи, протянувшиеся на много миль, известны всему миру, хотя многие из них могут показаться малость некомфортными для калифорнийки Меган, которая привыкла к песчаным пляжам на Тихоокеанском побережье Америки. Дело в том, что в Сассекске пляжи в основном галечные, с отдельными вкраплениями песка.

Пожалуй, самый знаменитый пляж простирается в районе Брайтона - именно там открылись первые нудистские пляжи в Британии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Курорт Бичи-Хед знаменит своими меловыми утесами и выдающимся маяком

Но сассекское побережье славится не только пляжами. Именно здесь расположены знаменитые меловые утесы с прекрасным видом на море, а также полосатый маяк в бухте Бичи-Хед, бесконечно фотографируемый туристами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Песчаный пляж в Вест-Виттеринге известен с викторианских времен своими разноцветными пляжными домиками

Но если Меган начнет скучать по песчаным пляжам Калифорнии, можно рекомендовать ей посетить курорт Вест-Виттеринг, который известен своими разноцветными пляжными домиками.

Здесь живут богачи и знаменитости

В графстве проживает немало знаменитых людей - от бывшего чемпиона мира по боксу Криса Юбэнка до суперзвездного диджея Fatboy Slim (Нормана Кука, по мнению его мамы).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Диджей Fatboy Slim: "Меган, ты проделала долгий путь, детка"

Здесь же живет певица Вера Линн, которой уже 101 год и которая прославилась в годы Второй мировой войны выступлениями перед солдатами на фронте.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Артур Конан Дойль долгие годы провел в Сассексе и умер там же

Писатель Артур Конан Дойль жил в Сассексе с 1907 года до своей смерти в 1930-м и написал там множество рассказов о Шерлоке Холмсе, включая повесть "Долина ужаса" и сборник "Его прощальный поклон".

Славная история

Правообладатель иллюстрации duncan1890 Image caption Гибель короля Гарольда в битве при Гастингсе запечатлена на знаменитом гобелене из Байё

На этой земле властвовали римляне, южные саксы, которые дали ей название, и викинги. Но самым известным покорителем Сассекса стал в 1066 году нормандский король Вильгельм, который в битве при Гастингсе нанес поражение последнему англо-саксонскому королю Гарольду II.

И хотя Вильгельм-завоеватель и недолго оставался в Сассексе, в последующие столетия монархи не оставляли своим вниманием графство.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption The royals are known for their understated architecture

В конце XVIII века пра-пра-пра-пра-прадед принца Гарри, будущий король Георг IV, в то время еще наследный принц, построил в Брайтоне свой знаменитый дворец наслаждений и превратил город в модный курорт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ночь костров в Льюисе отличается необузданным весельем

Этот роскошный и живописный Королевский павильон стал одним из самых знаменитых архитектурных памятников в стране. Но королева Виктория его не любила, и в 1850 году дворец был продан городским властям. В годы Первой мировой войны в нем размещался военный госпиталь.

Ежегодно 5 ноября в городе Льюис устраивается самая многолюдная и торжественная церемония в ознаменования провала Порохового заговора 1605 года, когда католики собирались свергнуть короля Якова I и уничтожить парламент.

Там есть свой гимн

Правообладатель иллюстрации Eddie Mitchell Image caption На футбольном матче в Брайтоне болельщики не сдерживают чувств

Песня "Сассекс у моря" была переделана в гимн болельщиками местного футбольного клуба "Брайтон-энд-Хоув-Альбион".

Песня была написана в 1907 году, а уже в годы Первой мировой войны ее распевали солдаты Сасексского королевского полка, отправляясь за море. Это может понравиться Гарри, который служил в армии в Афганистане.

Кто знает, может быть, свежеиспеченная королевская чета появится на стадионе Амекс на матче "Брайтона" против любимого клуба Гарри "Арсенала", которому сассекские футболисты нанесли поражение всего несколько недель назад? А может быть, Меган станет отъявленной поклонницей клуба?

В истории футбола бывало и не такое - а кроме того, всем нравятся счастливый конец в духе детской сказки.