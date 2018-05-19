Гости на свадьбе Гарри и Меган: фоторепортаж

  • 19 мая 2018

Гости собрались на венчание принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорском замке.

Среди 600 гостей, собравшихся в часовне Святого Георгия - американская телеведущая Опра Уинфри, актеры Идрис Эльба и Джордж Клуни, британский поп-певец Джеймс Блант.

Джордж Клуни с женой Амаль Клуни Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Звезда Голливуда Джордж Клуни с женой Амаль прибыли одни, оставив своих 11-месячных двойняшек дома.
Идрис Эльба, Сабрина Дауре, Опра Уинфри Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Идрис Эльба прибыл со своей невестой Сабриной Даури. Опра Уинфри в элегантном пудрово-розовом платье с кружевным воротничком.
София Уэллсли и Джейм Блант Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Давний приятель принца Гарри, британский певец и отставной солдат Джеймс Блант приехал со своей супругой Софией Уэллсли, одетой в яркое цветочное платье и шляпку кремового цвета.
Двоюродные братья и сестры Гарри - Элайза, Луи и Китти Спенсер со своей матерью Викторией Эйткин, а также лэди Эдвина Луиза Гравенор с мужем, историком Дэном Сноу. Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Двоюродные братья и сестры Гарри - Элайза, Луи и Китти Спенсер со своей матерью Викторией Эйткин, а также лэди Эдвина Луиза Гравенор с мужем, историком Дэном Сноу.
Граф Спенсер с супругой Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Дядя Гарри, брат покойной принцессы Дианы, граф Спенсер прибыл одним из первых со своей супругой Карен.
Британская певица Джосс Стоун в цветочном платье и рэгбист Джеймс Хаскел с невестой Клои Мэдли Правообладатель иллюстрации PA/Reuters
Image caption Британская певица Джосс Стоун в цветочном платье и рэгбист Джеймс Хаскел с невестой Клои Мэдли.
Звездная пара - Дэвид и Виктория Бэкхэм Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Звездная пара - Дэвид и Виктория Бэкхэм.
Крессида Бонас (слева) и Челси Дейви Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Бывшие девушки принца Гарри - Крессида Бонас (слева в платье в полоску) и Челси Дейви в чернильно-синем платье и шляпке в тон среди приглашенных на свадебную церемонию.
Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Мэтьюз с родителями - Кэрол и Майклом Миддлтон. Правообладатель иллюстрации PA/Reuters
Image caption Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Мэтьюз с родителями - Кэрол и Майклом Миддлтон

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