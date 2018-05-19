Меган и королевская семья: кто кого изменит и в какую сторону?

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С каждой свадьбой королевская семья немного меняется. Как появление Меган Маркл повлияет на один из старейших британских институтов?

Такие свадьбы, как эта, случаются редко, каждая из них становится объектом всеобщего восхищения.

Каждая такая свадьба - повод взглянуть на британскую королевскую семью и сказать себе: "вот какими они стали сегодня".

Но нынешняя свадьба - это совсем другое дело.

Она особенная. Прежде всего благодаря тому, как выстроена церемония.

От мелких деталей, таких как торт (непривычный: тяжелый, фруктовый, покрытый непробиваемой глазурью), до более серьезных, таких как хор, распевающий госпелы на свадебной церемонии.

Не говоря уже про совсем удивительные решения, например, решение пригласить 1200 гостей, из числа "обычных людей", отпраздновать свадьбу на лужайке Виндзорского замка.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Королевская свадьба - это повод для национального праздника

После смерти в 1997 году матери принца Гарри, Дианы, принцессы Уэльской, ее с легкой руки Тони Блэра, стали называть "народной принцессой".

Эта свадьба, возможно, не такая уж и "народная", но ближе для королевской свадьбы, пожалуй, не бывает.

С самого начала молодые говорили, что хотят, чтобы их свадьба была как можно более открытой. И они сделали многое, по королевским меркам во всяком случае, чтобы именно так и было.

Сегодняшняя свадьба по всем параметрам отличается от предшествующих. И, конечно, во многом это заслуга невесты - она совсем не такая как другие.

И дело не в том, что невеста "из простых". За последние десятки лет было много случаев, когда члены королевской семьи женились или выходили замуж не за аристократов.

И даже не в том, что она разведена, хотя всего 82 года назад будущий король отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной женщине.

И всего каких-то 50 с небольшим лет прошло с момента, когда покойная принцесса Маргарет [сестра королевы Елизаветы] отказалась от брака с любимым человеком, потому что он был разведен.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Родственники Меган, очевидно, не привыкли к столь пристальному вниманию

И не в том, что Меган американка - женитьба на иностранце или иностранке в порядке вещей для британской королевской семьи.

Неразбериха с тем, кто будет вести Меган под венец, напомнила еще об одном, довольно заметном отличии - ее родственники, похоже, не знают правил поведения, сопутствующих вхождению в королевускую семью. А если и знают, то им, совершенно очевидно, всё равно.

Самое же главное, дух захватывающее и, можно даже сказать "революционное", для королевской семьи отличие заключается в том, что Меган, по ее собственному признанию, мулатка.

К тому же, Меган сама говорила про себя, что она феминистка, знаменитость из поколения #MeToo.

Так что появление Меган Маркл знаменует огромные перемены в этом чрезвычайно традиционном, и некоторые даже могли бы сказать, ультраконсервативном, институте.

Уже пошли разговоры о том, что Меган модернизирует - или даже "спасет" - монархию. Королевская семья постоянно должна обновляться, и уже доказала, что вполне успешно может с этим справиться.

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Меган Маркл определенно тянет новых родственников за собой в эпоху "Инстаграмма", но насколько сильно она сможет изменить королевскую семью, пока не понятно.

Раньше она заявляла: "Я никогда не хотела быть женщиной, которая ходит по ресторанам, я всегда хотела быть женщиной, которая работает".

Ну, а королевская роль - это как раз ходить по званым обедам. Распивать чаи. Открывать больницы и посещать благотворительные мероприятия.

И хорошо выглядеть, много кивать, но при этом мало говорить, ограничиваясь темой погоды и здоровья собеседников.

Не поймите меня неправильно, это важная работа - временами даже тяжелая, зачастую дико скучная, как мне кажется. Но это не то, к чему она привыкла.

Так что посмотрим, сможет ли Меган изменить королевскую семью. Или же королевская семья в итоге изменит ее?