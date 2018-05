"Зажег" на свадьбе или Кто такой епископ Майкл Карри?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Американский епископ Майкл Карри привлек всеобщее внимание своей длинной и страстной проповедью на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Епископ Карри из Чикаго вдохновенно говорил о силе любви, обширно цитируя Мартина Лютера Кинга.

"У любви есть сила, не стоит ее недооценивать", - произнес он. Столь масштабная и красочная речь не в традициях королевских бракосочетаний.

Его высокопреосвященство Майкл Карри стал первым чернокожим председательствующим епископом Епископальной церкви США - которая является ответвлением Англиканской церкви - во время своего рукоположения в 2015 году.

Обращение, наполенное историческими параллелями, вызвало улыбки у многих прихожан, среди которых были Дэвид Бекхем и герцогиня Корнуольская. Остальные казались несколько ошеломленными.

Невеста, которая попросила епископа произнести речь на свадьбе, и жених сели, взявшись за руки, рядом с проповедником.

Епископ Карри обратился к собравшимся со словами "братья и сестры".

"Когда любовь будет править миром, нищета уходит в прошлое. Когда любовь будет править миром, на Земле воцарится рай, - произнес епископ слова афро-американского госпела Down by the Riverside, который в прошлом пели рабы. - Когда любовь будет правит миром, мы сложим наши мечи и щиты на берегу реки и не будем больше воевать. Когда любовь будет править миром, то всем найдется место, всем божьим детям".

В какой-то момент епископ Карри осознал, что заговорился, и начал закругляться, сказав: "Ведь мы вас должны еще поженить!"

До начала торжества глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который вел церемонию в часовне Святого Георгия, сказал, что крайне рад, что принц и его невеста позвали выступить епископа Карри, назвав его "блестящим наставником и проповедником".

Некоторые присутствовавшие назвали его речь "огненной", а бывший глава Лейбористской партии Эд Милибэнд признался, что епископ Карри мог бы даже из него сделать верующего.

"Огонь, огонь, огонь"

Слово "огонь" многажды упоминался в речи епископа, в частности, в цитатах французского теолога и философа XX века Пьера Тейяра де Шардена, бывшего священником Ордена иезуитов.

Как напомнил собравшимся епископ Карри, де Шарден говорил, что "открытие и укрощение огня было одним из самых великих технологических открытий в истории человечества".

Затем он перечислил все сферы жизни, где используется огонь - от приготовления пищи до авиации и даже "передачи в прямом эфире этой свадьбы по всему миру".

Затем епископ вернулся к де Шардену, сказавшему, что "если человечество когда-нибудь сможет обуздать энергию любви, то это окажется еще одним моментом в истории, когда мы вновь откроем огонь".

"Когда мы обнаружим искупительную силу любви, то наш старый мир мы переделаем в новый мир" - объявил епископ.

Обращаясь к жениху и невесте, он завершил свою речь следующими словами: "Брат мой, сестра моя, Бог любит вас, Бог благословляет вас, и пусть Бог объемлет всех нас в своих всемогущих десницах".

