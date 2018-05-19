Лучшие моменты королевской свадьбы: фоторепортаж

  • 19 мая 2018
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - сама свадьба Правообладатель иллюстрации OWEN HUMPHREYS/afp

В Виндзоре, в часовне Святого Георгия прошла церемония бракосочетания британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Русская служба Би-би-си собрала лучшие моменты королевской свадьбы в фотогалерее.

Одной из основных интриг церемонии было то, в каком платье будет невеста. Интрига разрешилась, когда Меган прибыла на свадьбу. Это было белое приталенное платье от Клер Уэйт Келлер, в прошлом ставшей первой женщиной, возглавившей модный дом Givenchy. Бриллиантовая тиара Меган, одолженная королевой, изготовлена в 1932 году.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - Меган прибывает на свадьбу Правообладатель иллюстрации ALASTAIR GRANT/afp

Часть пути к алтарю Меган прошла сама. В старинную церемонию на этот раз были внесены изменения - из клятвы невесты убрали обещание "слушаться мужа", а принц Гарри будет носить обручальное кольцо, хотя обычно монархи этого не делают.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - Меган идет к алтарю Правообладатель иллюстрации Getty Images

Вторую часть пути к алтарю Меган прошла под руку с отцом жениха, принцем Чарльзом.

Подвести принцессу к алтарю сначала должен был ее отец, бывший режиссер освещения на телевидении Томас Маркл. За несколько дней до свадьбы выяснилось, что он решил не приезжать на свадьбу дочери.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - Меган у алтаря Правообладатель иллюстрации Getty Images

Многие отметили необычный стиль американского епископа Майкла Карри, который вел церемонию. Королева реагировала на Карри настороженно.

королева и филипп в церкви Правообладатель иллюстрации AFP
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - Меган идет от алтаря Правообладатель иллюстрации Getty Images

После произнесения клятв молодожены, вышли из церкви для традиционной поездки по Виндзору в открытом ландо.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Правообладатель иллюстрации NEIL HALL / POOL/epa

Гости тоже начали расходиться. Часть из них вернется на закрытый прием, который пройдет в субботу вечером.

Среди 600 гостей было много знаменитостей: американская телеведущая Опра Уинфри, актеры Идрис Эльба и Джордж Клуни, британские поп-певцы Джеймс Блант и Элтон Джон.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - гости Правообладатель иллюстрации Getty Images
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - поцелуй Правообладатель иллюстрации Getty Images

На выходе из церкви Меган и Гарри, теперь уже муж и жена, поцеловались. Толпа взорвалась аплодисментами.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - поклонница Правообладатель иллюстрации Getty Images
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - Меган идет от алтаря Правообладатель иллюстрации Getty Images

Выйдя из церкви, герцог и герцогиня Сассекские начали традиционную 25-минутную поездку вокруг Виндзора в открытом ландо Ascot.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - проезд в карете Правообладатель иллюстрации Getty Images
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - проезд в карете Правообладатель иллюстрации Getty Images

По сторонам дороги выстроились тысячи поклонников королевской семьи с флагами, масками и другими аксессуарами.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - поклонник Правообладатель иллюстрации NIGEL RODDIS/epa
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - проезд в карете Правообладатель иллюстрации Getty Images
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - толпа Правообладатель иллюстрации Getty Images
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - проезд в карете Правообладатель иллюстрации Getty Images

Ландо "Аскот" королевская семья уже много лет использует во время официальных церемоний. Процессия закончилась в Георгиевском зале Виндзорского замка. За ней последовал торжественный обед на 600 человек.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - проезд в карете Правообладатель иллюстрации Getty Images
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - флаги в руках поклонника Правообладатель иллюстрации Getty Images

В толпе поклонников было много туристов из разных стран. Многие старались выделиться из толпы.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - поклонник Правообладатель иллюстрации Getty Images

Королевскую свадьбу смотрели миллионы людей во всем мире. Многие устроили свои тематические вечеринки.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - вечеринка в США Правообладатель иллюстрации Getty Images
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - вечеринка Правообладатель иллюстрации Getty Images
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - вечеринка Правообладатель иллюстрации Getty Images

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