Лучшие моменты королевской свадьбы: фоторепортаж
В Виндзоре, в часовне Святого Георгия прошла церемония бракосочетания британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Русская служба Би-би-си собрала лучшие моменты королевской свадьбы в фотогалерее.
Одной из основных интриг церемонии было то, в каком платье будет невеста. Интрига разрешилась, когда Меган прибыла на свадьбу. Это было белое приталенное платье от Клер Уэйт Келлер, в прошлом ставшей первой женщиной, возглавившей модный дом Givenchy. Бриллиантовая тиара Меган, одолженная королевой, изготовлена в 1932 году.
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Часть пути к алтарю Меган прошла сама. В старинную церемонию на этот раз были внесены изменения - из клятвы невесты убрали обещание "слушаться мужа", а принц Гарри будет носить обручальное кольцо, хотя обычно монархи этого не делают.
Вторую часть пути к алтарю Меган прошла под руку с отцом жениха, принцем Чарльзом.
Подвести принцессу к алтарю сначала должен был ее отец, бывший режиссер освещения на телевидении Томас Маркл. За несколько дней до свадьбы выяснилось, что он решил не приезжать на свадьбу дочери.
Многие отметили необычный стиль американского епископа Майкла Карри, который вел церемонию. Королева реагировала на Карри настороженно.
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После произнесения клятв молодожены, вышли из церкви для традиционной поездки по Виндзору в открытом ландо.
Гости тоже начали расходиться. Часть из них вернется на закрытый прием, который пройдет в субботу вечером.
Среди 600 гостей было много знаменитостей: американская телеведущая Опра Уинфри, актеры Идрис Эльба и Джордж Клуни, британские поп-певцы Джеймс Блант и Элтон Джон.
На выходе из церкви Меган и Гарри, теперь уже муж и жена, поцеловались. Толпа взорвалась аплодисментами.
Выйдя из церкви, герцог и герцогиня Сассекские начали традиционную 25-минутную поездку вокруг Виндзора в открытом ландо Ascot.
По сторонам дороги выстроились тысячи поклонников королевской семьи с флагами, масками и другими аксессуарами.
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Ландо "Аскот" королевская семья уже много лет использует во время официальных церемоний. Процессия закончилась в Георгиевском зале Виндзорского замка. За ней последовал торжественный обед на 600 человек.
В толпе поклонников было много туристов из разных стран. Многие старались выделиться из толпы.
Королевскую свадьбу смотрели миллионы людей во всем мире. Многие устроили свои тематические вечеринки.
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