Юные подружки невесты и пажи на королевской свадьбе: фоторепортаж

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Шесть подружек невесты и четверо пажей сыграли важнейшую роль в церемонии королевской свадьбы. Среди них были племянник и племянница принца Гарри, принц Джордж и принцесса Шарлотта. Дети в возрасте от двух до семи лет на несколько часов оказались в центре внимания всего мира.

К принцессе Шарлотте в роли подружек невесты присоединились крестные дочери принца - двухлетняя Зэйли Уоррен и четырехлетняя Флоренс ван Катсем - а также крестные дети Меган Маркл. Со стороны невесты на свадьбе прислуживали сестры Реми и Райан Литт, шести и семи лет, и четырехлетняя Айви Малрони, дети друзей Маркл Бениты Литт и Джессики Малрони.

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Принц Джордж как паж надел на свадьбу миниатюрную версию мундира королевской конной гвардии, полноразмерные версии которого были на женихе и шафере. Другими пажами были семилетние близнецы Джон и Брайан Малрони и шестилетний Джаспер Дайер, крестный сын принца Гарри.

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Герцогиня Кембриджская Кейт прибыла на свадьбу с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой, Джаспером Дайером и Флоренс ван Катсем.

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Подружкам невесты потребовалась помощь в преодолении массивной лестницы часовни. Принцесса Шарлотта (на фото оборачивается и машет) кажется, наслаждалась вниманием.

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Пажи Джон и Брайан Малрони прибыли на церемонию вместе с Меган Маркл в винтажном "Роллс-Ройсе".

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Они держали шлейф платья Меган, когда она поднималась по ступеням часовни Святого Георгия.

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Герцогиня Кембриджская помогала расставить детей по местам перед приездом невесты. Перед началом церемонии им раздали цветы. В конце церемонии дети следовали за молодоженами к выходу из часовни.

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После того как Меган и Гарри вышли из церкви и начали поездку в открытом ландо принцесса Шарлотта попрощалась с ликующей толпой.

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