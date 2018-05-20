Свадьба Меган и Гарри - символ многорасовой Британии: реакция британской прессы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королевская семья знает как адаптироваться к новым временам

Все британские газеты много и подробно пишут о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Множество страниц уделено фотографиям практически каждого момента церемонии и статьям о значимости этой свадьбы.

Sunday Telegraph особенно отмечает проповедь его преосвященства Майкла Карри, епископа епископальной церкви (так называется англиканская церковь в США).

Епископ говорил пламенно и зажигательно. И где-то в середине своей проповеди вдруг остановился, посмотрел прямо на жениха и невесту и сказал: "Вообще-то вас сейчас надо поженить…".

Как пишет газета, епископ Кентерберийский таких слов не произнес бы, но именно эта разговорная фраза полностью соответствовала духу этой самой современной королевской свадьбы, которая оказалось разноликой в культурном отношении, не слишком церемонной, инклюзивной и радостной церемонией.

Во время свадьбы в древней часовне Святого Георгия иногда раздавался смех. Звучал хор госпел. Гости были потрясены талантом 19-летнего виолончелиста. И весь мир видел, как королевская семья меняется у всех на глазах.

Вся свадебная церемония отражала влияние герцогини Сассекской, удачно совместив традиции и современность. С левой стороны часовни, где обычно сидят родственники невесты, оказались американские знаменитости. Джордж и Амаль Клуни, Серена Уильямс и Опра Уинфри оказались рядом с графами и графинями.

Да, Гарри и Меган не станут королем и королевой, но то, как они организовали свою свадьбу, и список приглашенных гостей лучше отражают современное британское общество, чем любая другая королевская свадьба в прошлом.

Свадьба и молодожены стали символом многорасовой Великобритании, пишет Sunday Telegraph.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Свадьба и молодожены стали символом многорасовой Великобритании

Observer напоминает (если кто-то забыл), что герцогиня Сассекская до недавнего времени была актрисой.

В то время как матери принца Гарри, принцессе Диане, понадобилось около 10 лет для того, чтобы привыкнуть к папарацци и телекамерам, Меган Маркл к этому уже полностью готова.

Да, она бросила свою карьеру на телевидении, но сейчас она играет еще более важную роль. И кто знает, может быть, лет через 20 она будет смотреть фильм, в котором кто-то другой будет исполнять ее роль на королевской свадьбе.

В прошлом году Меган выступила в Атланте на конференции о расизме в Голливуде. "Из-за того, что я многорасового происхождения, для меня были открыты многие двери, потому что никто не понимал, какой ярлык на меня навесить", - сказала он тогда.

И в субботу она продемонстрировала, как перед ней открываются двери.

Глядя на нее в "роллс-ройсе" вместе с матерью по дороге к часовне на свадьбу, глядя на нее с новым мужем в ландо в Виндзоре, невозможно было не почувствовать, что, может быть, она лично изменила наше понимание того, как выглядят принцессы.

Может быть, она изменила это понимание лишь чуть-чуть, а может быть и навсегда, пишет Observer.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тиару Меган одолжила королева Елизавета II из своей коллекции

Sunday Times пишет, что по традиции после свадьбы молодожены отправляются куда-нибудь на медовый месяц.

Но уже ясно, что традиции - не главный приоритет Гарри и Меган.

Позже они собираются поехать в Намибию, но до того их ждут королевские обязанности. Меган уже говорила, что хочет сразу же заняться своими обязанностями члена королевской семьи, и уже во вторник они присоединятся к принцу Чарльзу и его жене Камилле в парке Букингемского дворца, где будет прием в честь всех благотворительных организаций, которые поддерживает принц Уэльский.

Гарри и Меган, очевидно, серьезно относятся к своим обязанностям.

Тем не менее, в течение ближайших нескольких недель они все-таки поедут на свой медовый месяц - в Намибию. И не просто в Намибию, а в долину реки Хоаниб, посреди пустыни, которую местные жители называют "Землей, созданной Господом, когда тот был зол".

Амбициозным папарацци, которые захотят их там сфотографировать, придется нелегко.

Для того чтобы добраться до шести больших роскошных палаток, где остановятся Гарри и Меган, нужно проехать несколько сот километров к северу от аэропорта в Виндхуке по неасфальтированным дорогам. Для этого нужен в джип или другой автомобиль повышенной проходимости, в нем должен быть спутниковый телефон, песочный домкрат, запасные шины, а также еда и вода на случай, если вы застрянете посреди пустыни.

Последние 75 километров придется ехать по руслу высохшей реки Хоаниб, где также придется уворачиваться от стада слонов, считающих это место своей территорией.

Но как только герцог и герцогиня вернутся в Великобританию, они сразу же вновь займутся своими королевскими обязанностями, даже если на первых порах им придется лишь стоять рядом с другими членами королевской семьи и хорошо выглядеть на фотографиях.

И да, вскоре папарацци начнут внимательно изучать размеры талии Меган, и как только появится намек на то, что талия растет, все таблоиды будут бесконечно писать о новом грядущем прибавлении в королевской семье.

Гарри и Меган уже говорили, что хотели бы детей. Но остается открытым вопрос - как и когда они успеют это сделать, пишет Sunday Times.

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Sunday Times также пишет, что титул герцога Сассекского был учрежден относительно недавно - в 1801 году - и до сих пор принадлежал лишь одному человеку.

Первый герцог Сассекский был женат дважды, но ни одна из его жен не получила титула герцогини, будучи недостаточно аристократического происхождения.

Меган Маркл тоже не аристократка, но титул герцогини она получила. Королевская семья умеет приспосабливаться к новым временам.

Жены первого герцога Сассекского не принимались при дворе и были похоронены на кладбище для простолюдинов на севере Лондона. Там же был и похоронен сам первый герцог Сассекский, так как он хотел упокоиться рядом со своей второй женой.

Но так как он был женат дважды, не получив на то разрешения короля, его дети считались незаконнорожденными.

В королевской семье хорошо развит инстинкт самосохранения. Так, во время Первой мировой войны они стали называть себя Виндзорами, чтобы не напоминать о своем немецком происхождении. Тогда же были изменены и правила о том, на ком могут жениться члены королевской семьи.

Первый герцог Сассекский был хорошо образованным человеком и с уважением относился к еврейской культуре. Он выучил иврит и собрал большую библиотеку - около 50 тысяч томов, многие из них по вопросам иудаизма.

Как отмечают историки, это было необычно, так как королевская семья ни тогда, ни сейчас интеллектуальностью не отличалась.