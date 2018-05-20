В Венесуэле проходят выборы президента. Что о них нужно знать

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мадуро уверен в своей победе

В воскресенье Венесуэла выбирает президента страны. Результат этих выборов многие, впрочем, считают уже предрешенным.

После нескольких лет нестабильности и беспорядков, в том числе ежеденевных уличных протестов, действующий глава государства Николас Мадуро рассчитывает укрепить свою власть.

Оппозиция вообще отказалась участвовать в выборах.

Итак, кто же победит?

Скорее всего, победителем станет Николас Мадуро. Противники Мадуро заявили, что результаты выборов будут сфальсифицированы.

Голосование должно было состояться в декабре 2018 года, но Национальное учредительное собрание, состоящее в основном из сторонников Мадуро, перенесло дату выборов.

Оппозиционная коалиция "Блок демократического единства", контролирующая парламент Венесуэлы, в настоящее время разделена, там считают, что выборы были перенесены, чтобы воспользоваться разногласиями. Двум главным кандидатам от коалиции ее руководство не разрешило выдвигаться, остальные подходящие политики уехали из страны.

Ну и разумеется, у Мадуро на самом деле много сторонников.

Так что - оппозиция вообще не участвует в выборах?

Не совсем. Есть несколько второстепенных кандидатов, у которых нет реальных шасов на победу, и один вероятный соперник.

Это Анри Фалькон.

Он долгие годы был губернатором провинции Лара в годы, когда президентом страны был Уго Чавес. Он, как и Мадуро, выходец из социалистической партии, но в 2010 году Фалькон покинул ее и перешел в оппозицию.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фалькон - единственный реальный конкурент Мадуро. Но он порвал с остальной оппозицией

Почему же он участвует в выборах, раз оппозиция их бойкотирует?

Фалькон считает, что единственный способ заставить Мадуро уйти - это выборы.

Он считает, что большая часть граждан Венесуэлы хотела бы избавиться от противоречивой фигуры нынешнего президента, и им следует дать шанс проголосовать за другого кандидата.

Другие представители оппозиции, впрочем, не слишком довольны позицией Фалькона, некоторые даже назвали его предателем.

Так законны нынешние выборы или нет?

Команда Мадуро и правительство говорят, что выборы честны и справедливы. Не все с этим согласны.

Одна из причин бойкота выборов оппозицией - это результаты выборов органов местного самоуправления в прошлом году. Партия Мадуро победила в 17 из 23 штатов, и его противники заговорили об обмане.

Говорят, на тех выборах не обошлось без мошенничества и подтасовок.

А избирательная комиссия страны состоит в основном из соратников Мадуро.

Все это в итоге привело к тому, что США и Европейский союз заговорили о возможности введения санкций в отношении Венесуэлы, чтобы не допускать попрания там демократических ценностей.

Да и соседи Венесуэлы по материку, другие страны Латинской Америки могут не согласиться признавать результаты голосования офоициально.

Многие вообще не хотят идти на избирательные участки.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На фото - дорога из Венесуэлы в Колумбию. Все эти люди хотят покинуть Венесуэлу и отправляются на поиски лучшего

Что думают венесуэльцы?

Жить в Венесуэле тяжело, инфлиция в стране достигает нескольких сотен процентов.

Экономический кризис ведет к тому, что экономика сокращается год от года. Для обычного человека это означает нехватку продуктов питания и медикаментов.

В стране есть регионы, где 70% детей страдают от недоедания.

Национальная валюта - боливар - практически бесполезна. Сотни тысяч венесуэльцев уже уехали из страны туда, где полегче, например, в соседние Колумбию и Бразилию.