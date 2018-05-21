Пресса Британии: что случилось с визой Абрамовича?

В обзоре британской прессы за 21 мая:

Виза Абрамовича: отношения с Россией могут ухудшиться

Задержка в выдаче визы российскому бизнесмену Роману Абрамовичу может привести к еще большему напряжению в российско-британских отношениях, однако, скорее всего, ее все же выдадут, пишут британские газеты.

Как сообщает Times со ссылкой на источники в принадлежащем Абрамовичу футбольном клубе "Челси", в визе миллиардеру не отказано, выдачу просто задержали.

Однако проблемы со сроками выдачи визы для одного из богатейших приближенных к российскому президенту Владимиру Путину Москва может воспринять как продолжение санкций, наложенных после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Эта задержка произошла спустя пару месяцев после того, как британское правительство пообещало внимательно изучить обстоятельства получения 700 богатыми россиянами виз инвестора в период между 2008 и 2015 годами.

Пока неясно, что именно произошло с заявлением на продление визы Абрамовича, которая истекла в прошлом месяце. Близкий к бизнесмену источник Financial Timesсообщил, что в визе ему не отказали, но британские власти рассматривают заявление дольше, чем обычно, без каких-либо объяснений.

Источник Daily Telegraph при этом заметил, что нет никаких предпосылок для отказа в визе.

"Либо этому есть простое объяснение (задержке в выдаче визы Абрамовичу - прим. Би-би-си), либо власти меньше стали симпатизировать российским олигархам в Великобритании. Так или иначе, отказ в визах олигархам потенциально важен", - заявил Financial Times представитель Консервативной партии Боб Сили.

Накануне комитет по международным делам Палаты общин выпустил отчет под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании", где заявил, что использование Лондона для "коррупционных активов" друзей Путина было частью российской стратегии по подрыванию национальной безопасности.

В отчете комитета говорится об упущениях Британии при борьбе с отмыванием денег, из-за которого деньги направлялись "прямо в руки режимов, которые могут навредить Британии, ее интересам и ее сторонникам".

Парламентарии заявили, что у Британии должна появиться единая стратегия противодействия российскому политическому режиму. В частности, они предлагают усилить инструменты финансового давления на Путина и его окружение.

Королевская свадьба: у Меган есть все шансы изменить мир

Британские газеты продолжают активно обсуждать состоявшуюся в субботу свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Помимо отчетов о торжестве, в прессе вышли колонки, где рассуждается о влиянии церемонии на мировую повестку, а также о том, что нового может привнести в мир герцогиня Сассекская.

Колумнисты Times и Daily Telegraph отмечают, что Меган Маркл - не из тех, кто будет почивать на лаврах и наслаждаться титулом и звездностью. Она сразу же займется прямыми обязанностями и начнет глубоко вникать в благотворительную деятельность. Сейчас она планирует тур по Британии, где будет встречаться с благотворительными организациями и выбирать тех, с кем будет работать.

Как пишет колумнистка Daily Telegraph Бриони Гордон, на свадьбе "даже ее платье и макияж были нарочито неяркими - они демонстрировали женщину - вместо того чтобы женщина демонстрировала их". "Восхитительная, но не особо известная тиара королевы Марии, выбранная не без участия Елизаветы II, выглядела как королевская версия шлема Чудо-женщины - уверена, так не было задумано, но оказалось неожиданно уместным", - пишет Гордон.

На сайте королевской семьи уже появилась страничка с биографией Меган, где особенно выделяется ее цитата: "Я горжусь быть женщиной и феминисткой".

Колумнистка Times Валентайн Лоу отметила, что заявлением было уже то, как Меган шла до алтаря; большую часть пути она прошла одна - принц Чарльз появился только в конце: "Гордая, независимая: это женщина, которая может постоять за себя".

Еще до помолвки с принцем Гарри Маркл поддерживала в своей деятельности женскую повестку; так, она в сотрудничестве с ООН боролась за гендерное равноправие, а когда ей было 11, заставила производителя мыла изменить рекламу, поскольку увидела в ней сексизм. Для этого Маркл даже написала Хиллари Клинтон, которая тогда была первой леди США, и еще нескольким известным женщинам.

В нарушение традиции Меган произносила на приеме речь невесты. Как пишет Daily Mail со ссылкой на источник, в этой речи она назвала Гарри "своим мужем", что заставило его покраснеть. "Думаю, он был даже более эмоциональным, чем она", - сказал собеседник издания. Меган также поблагодарила королевскую семью за теплый прием.

Издание пишет о том, что в последние месяцы Меган изучает королевский этикет и традиции королевского двора. "Она с уважением относится к тому, что сопряжено с обязанностями члена королевской семьи, преследуя при этом близкие ее сердцу дела, такие как защита прав женщин", - сообщил изданию близкий к герцогине источник.

Миллионы фунтов на искусственный интеллект в борьбе против рака

Британские газеты пишут, что диагностикой раковых заболеваний в ближайшем будущем займется искусственный интеллект.

Как сообщает Guardian, в понедельник премьер-министр Британии Тереза Мэй выступит с речью в городе Мансфилд, в которой объявит о планах выделить миллионы фунтов на разработку высокотехнологичного способа, который сможет помочь в ранней диагностике онкологических заболеваний и сохранить жизни десятков тысяч людей.

"Разработка новых технологий для быстрого анализа данных с высокой степенью точности открывает уникальные возможности для медицинских исследований и является новым оружием в нашем арсенале борьбы с болезнью", - приводит газета цитату из текста предстоящего выступления.

Предполагается, что искусственный интеллект займется анализом большого массива данных пациентов, накопленного Национальной службой здравоохранения Великобритании. Данные медицинских карт, а также информация об образе жизни пациентов и генетические особенности будут проанализированы, чтобы выявить тех, кто потенциально может находиться на ранней стадии рака.

На основе специальных алгоритмов искусственный интеллект должен будет вовремя предупреждать врачей общей практики о необходимости направления пациентов на раннюю диагностику.

По данным властей, именно поздняя диагностика раковых заболеваний, которые поддаются лечению, является причиной смертей от рака в большинстве случаев. Отмечается, что использование новых технологий может помочь предотвратить 22 тысячи смертей ежегодно.

Как сообщалось в исследовании британской организации Cancer Research, в 2016 году было зарегистрировано более 166 тысяч смертей от раковых заболеваний - это одна четверть всех смертей в Великобритании.

Обзор подготовила Ольга Дьяконова, bbcrussian.com