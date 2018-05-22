Пресса Британии: Абрамовичу придется доказать происхождение денег

В обзоре британской прессы:

Абрамовичу нужно будет доказать, что его богатство - законное

Бизнесмена Романа Абрамовича заставят пояснить происхождение своих активов, прежде чем продлить ему визу. Как пишет Guardian, Даунинг-стрит назвал "логичным выводом" то, что ужесточение правил получения инвесторской визы Tier 1 будет применено и для тех, кто получает ее не впервые, хоть и отказался комментировать конкретный случай с российским бизнесменом.

Источники Times в окружении 51-летнего бизнесмена рассказали, что у него была виза Tier 1 Investor, которая выдается при инвестициях от 2 миллионов фунтов (2,7 млн долларов) в экономику страны.

При этом, отмечает издание, при подаче на такую визу заявитель может воспользоваться "суперпремиальным" сервисом, который вместе с визовым сбором стоит чуть больше 12 тысяч фунтов стерлингов (16 тысяч долларов). При таком обслуживании решение по визе обещают принять в течение 24 часов.

Неясно, воспользовался ли российский бизнесмен этой услугой, но иммиграционные юристы, опрошенные изданием, считают, что вероятность крайне высока. Хоум-офис отказался раскрывать эту информацию, как и то, сколько всего инвесторских виз Tier 1 было выдано в этом году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Абрамовича 19 мая не было на финальном матче Кубка Англии по футболу, где "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0

Как утверждается, с 2015 года Хоум-офис может отказать в инвесторской визе, если возникают подозрения, что заявитель получил деньги незаконно. После введения этих правил подача на такие визы сократилась на 84%.

Пока неясно, пишут британские издания, подозревают ли российского бизнесмена в чем-то незаконном и попал ли он под усиленные проверки, о которых заявляли в МВД Британии после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в марте этого года. Ведомство тогда пообещало внимательнее посмотреть на визы 700 богатых россиян.

Близкие к Абрамовичу источники Financial Times, однако, считают, что именно на нем хотят опробовать новые правила. Хотя на этот раз Абрамовичу придется ответить на вопросы по поводу своего богатства, визу он в итоге все-таки получит, пишет издание.

Упоминают британские издания и о реакции Кремля на задержку визы Абрамовича. Так, доклад британских парламентариев о "грязных росийских деньгах" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции".

"Инвесторы из любой страны могут столкнуться после таких действий Лондона с ситуацией, когда их инвестиции назовут "грязными деньгами", - цитируют Пескова издания.

Пожар в Гренфелл-тауэр: начало общественного расследования

В понедельник, спустя 11 месяцев после трагедии, унесшей жизни 72 человек, сформирована комиссия для разбирательства в причинах пожара. Ей предстоит выяснить, соблюдалась ли техника безопасности и не проявил ли кто-либо халатность. Расследование будет идти параллельно с уголовным следствием, которое ведет Скотленд-ярд.

В комиссию входят все выжившие, 29 организаций, 12 общественных деятелей, 23 комерческие организации и пять профсоюзов. Первая стадия расследования по минутам восстановит картину возникновения пожара. Вторая, где проанализируют принятые должностными лицами решения, начнется не раньше ноября, пишет Guardian.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй назначила председателем общественных слушаний судью апелляционного суда в отставке Мартина Мура-Бика. Кроме установления причин трагедии, ему предстоит "сформировать рекомендации необходимых действий, чтобы предотвратить подобную трагедию в будущем".

Мур-Бик назвал пожар "самой большой трагедией, случившейся [в Лондоне] cо Второй мировой войны", пишет Guardian. В понедельник комиссия выслушала крайне эмоциональные показания выживших и родственников погибших, которые зачастую не могли скрыть слез.

"Гренфелл - не юридическая дискуссия, не научный эксперимент. Гренфелл - не общественное пространство. Он был домом... Члены этого сообщества работали, жили, веселились и молились вместе... Многие вместе и умерли", - цитирует Guardian адвоката Ричарда Миллетта, участвующего в расследовании.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава местного совета района Кенсингтон и Челси Элизабет Кэмпбелл (посередине) надеется, что всех потерявших жилье расселят к лету

Как пишет Independent, семьи, лишившиеся дома в результате пожара, до сих пор живут во временом жилье, хотя власти обещали расселить всех в течение года (трагедия произошла 14 июня 2017 года - прим. Би-би-си). Только треть пострадавших семей к настоящему моменту перехала в новое жилье.

Набил Чосе, потерявший шесть близких родственников в пожаре, сказал, что работники, занимающиеся расселением, "не проявляли сочувствия и заботы".

Глава местного совета района Кенсингтон и Челси (на его территории находится сгоревший дом) Элизабет Кэмпбелл в ответ на это заявила, что поможет и надеется, что семьи расселят к лету, но "не будет делать обещаний".

Чтобы избежать лейкоза, ребенок должен ходить в сад

Первые страницы главные британские издания посвятили свежему исследованию, опубликованному в журнале Nature Reviews Cancer.

В нем утверждается, что если ребенок живет в излишне чистом пространстве и не ходит в детский сад, у него больше шансов развития острого лимфобластного лейкоза.

Эта "гипотеза о гигиене" схожа с той, что возникла по поводу аутоимунных заболеваний и аллергий, которые распространены в современном западном обществе, где дети меньше сталкиваются с вирусами, формирующими их имунную систему, пишет Financial Times.

Исследование проводил профессор Мел Гривс из Института онкологических исследований. Guardian отмечает, что ученый посвятил этой наиболее часто встречающейся у детей болезни более 30 лет. Это ведущий британский эксперт по этому раковому заболеванию.

Главный вывод исследования - что развития болезни можно избежать. Она является следствием генетических мутаций и недостатка бактерий и инфекций в детстве. При этом фундаменты риска развития этого недуга закладываются очень рано, в первый год жизни, пишет Financial Times.

Болезни можно избежать, если с ранних лет отдать ребенка в детский сад, чтобы он общался с другими детьми, а также давать ему играть на улице. Уменьшить риск возникновения болезни можно и при кормлении ребенка грудью, а также если он родился при естественных родах, а не кесаревым сечением.

Гривс отмечает, что болезнь развивается от инфекционного триггера в более позднем детстве после того, как в возрасте до одного года ребенок жил в "стерильных" условиях.

Острый лимфобластный лейкоз - самый распространенный среди детей вид рака, поражающий более 500 детей в Британии каждый год. Заболеваемость им растет на 1% ежегодно. При этом 90% случаев успешно вылечиваются химиотерапией.

В опубликованном исследовании Гривс собрал плоды не только своей работы, но и своих коллег по всему миру в области генетики, клеточной биологии, иммунологии, эпидемологии, а также результаты экспериментов на мышах.

Обзор подготовила Ольга Дьяконова, bbcrussian.com