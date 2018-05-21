Хосе Амеал: как я пережил эпидемию "испанки" в 1918 году

Image caption Хосе Амеал заразился "испанкой", когда ему было 4 года

Хосе Амеал помнит, как его тетя и дядя задергивали занавески на окне возле его кровати, чтобы ребенок не видел похоронные процессии.

Но любопытный четырехлетний мальчик - в семье его называли Пепе - все равно выглядывал из окна на улицы Луарки, рыболовецкого городка на северном побережье Испании.

"Так много мертвых", - вспоминает Хосе Амеал осень 1918 года. Именно тогда он заболел "испанкой".

Эпидемия унесла тогда жизни по меньшей мере 50 млн человек по всему миру.

103-летний Хосе Амеал все еще живет в родной Луарке. Он считается самым пожилым жителем Испании, пережившим этот вид гриппа в стране, которая дала название болезни.

Американская "испанка"

Согласно недавним исследованиям, эпидемия этого гриппа могла начаться в США еще в первые месяцы 1916 года, а в Европу ее принесли американские солдаты, отправленные на Первую мировую войну.

Впрочем, где бы болезнь ни зародилась, в антисанитарных условиях окопов и армейских полевых лагерей распространилась она со скоростью лесного пожара.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Болезнь стремительно распространялась среди солдат Первой мировой

В воюющих странах новостям об эпидемии мешали распространяться, чтобы не деморализовать население и не предлагать врагу отличную тему для пропаганды.

Первые сообщения о болезни прозвучали в нейтральной Испании, возможно, потому она и получила свое название.

"Это редкость - найти друга или родственника, который еще не заболел "испанкой" или не перенес ее", - сообщает материал, вышедший в испанской газете ABC в мае 1918 года.

Правообладатель иллюстрации ABC Image caption В Испании, в отличие от стран, воевавших в Первой мировой, новостям о болезни не мешали распространяться

Хосе Амеал помнит, как его лечили ингаляциями паров водорослей и листьев эвкалипта. Он говорит, что выздоровевшие в Луарке многим обязаны доктору Дону Сеферино, который ухаживал за больными бесплатно.

Похоронные процессии в Луарке следовали вверх по холму к церкви святого Сантьяго в Рибадесиме. Вскоре после эпидемии церковь забросили - боялись, что захороненные на кладбище при церкви тела могут вызвать новую эпидемию.

В 1918-1919 годах в Луарке умерло около 500 человек, это четверть всего населения городка.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Испанка" зародилась не в Испании, она попала туда из Франции

Что "испанка" сделала с Испанией

До того, как попасть в Испанию, болезнь уже бушевала во Франции и США: в Испании болезнь называли французским гриппом, потому что вирус, как подозревают, распространили французские рабочие-мигранты.

Болезнь началась в центральной и южной Франции, неподалеку от линии фронта и военных лагерей Первой мировой.

Технический прогресс способствовал эпидемии: посредством железной дороги вирус распространился вместе со своими носителями в Португалии и на юге Испании - в Андалусии, а затем и во всех остальных областях Испании.

Вспышка "испанки" в 1918-1919 годах считается самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества.

Тогда заразилось около 550 миллионов человек (это 29,5% всего населения земного шара). Погибли примерно 10-20% всех заболевших.

В результате эпидемии погибло больше людей, чем в Первой мировой войне.

Вирус, впоследствии получивший название H1N1, тяжело ударил по местному населению. Сам король Альфонсо XIII оказался среди примерно восьми миллионов испанцев, пораженных вирусом.

Всего в стране тогда проживало чуть меньше 21 миллиона человек. Доступ к лекарствам и медицинской помощи был тогда сильно ограничен, и как минимум 260 тысяч человек погибли.

По всей Испании закончились гробы, мертвых складывали штабелями, а церковь создала специальную укороченную версию заупокойной мессы.

Церквям запретили звонить в колокола по умершим, чтобы не пугать живых. Мэр Барселоны потребовал помощи армии в транспортировке и захоронении тел, так как работников городских служб тоже косила болезнь.

Но Пепе и семеро его младших братьев и сестер пережили пандемию.

"У него хорошая наследственность, поэтому он выдержал, - говорит его зять Марино Гуардадо. - Пепе был единственным ребенком, который в тот момент жил в доме дяди. Может быть, поэтому он единственный из них и подхватил грипп".

Четверо братьев и сестер Хосе Амеала еще живы. В мае его брат Маноло станет вторым членом семьи, дожившим до 100 лет.

Узник гражданской войны

На "испанке" несчастья Хосе Амеала не закончились. В 1939 году, в конце гражданской войны в Испании, победившие франкисты отправили его в концлагерь под Мадридом.

Его зять рассказывает, что Хосе Амеал смог сбежать оттуда, отдав охраннику-марокканцу свои часы, а потом шел пешком 20 миль до Мадрида, где его ждала его первая жена Изабель.

"Он не любит рассказывать о войне. Говорит, там было столько страданий и несчастья, что он не хочет этого помнить", - объясняет Марино Гуардадо.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Генерал Франко победил в гражданской войне, и Хосе попал в концлагерь

После войны Хосе двадцать лет жил в Мадриде, работал таксистом и шофером у тореадоров. Потом он вернулся в родную Луарку и открыл там бар.

От первой жены у него родилось двое сыновей. В 1951 году жена умерла, а в 1955-м он снова женился - на женщине младше него на 11 лет. У них родились две дочери.

"Он в хорошей форме - каждый день спускается в бар на первом этаже своего дома, чтобы повидаться с друзьями", - рассказывает Гуардадо.

Сам Хосе собирается дожить до 110 лет, но не дольше. "Дольше-то зачем?" - говорит он.

Хосе Амеал прожил удивительно долгую активную жизнь, особенно если учесть, что тот четырехлетний мальчик, который лежал с "испанкой" в постели и с таким любопытством наблюдал из-за занавески за бесконечными похоронными процессиями, легко мог эту жизнь полностью пропустить.