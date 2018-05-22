"Пирожки" осиротели, но стихотворный жанр Рунета жив

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В среду 23 мая в Петербурге состоится прощание с создателем одного из популярнейших в Рунете жанров микропоэзии "пирожков" Владиславом Кунгуровым. Он умер на прошлой неделе в возрасте 46 лет. Би-би-си разбирает, как жанр четверостиший, который он придумал, повлиял на Рунет.

"что ж уходи прощай дружище

ты нас отменно веселил

ошибся ты мы не забудем

упрямо будем хохотать", - сочинила на смерть гуру стих подписчица "Пирожков +" в соцсети "ВКонтакте" Наталья Трубецкая.

В этой соцсети особенно видно, каким значимым явлением были "пирожки" для российской онлайн-культуры - у паблика более полумиллиона подписчиков.

Стихи "пирожки" появились на свет в 2003 году на личной странице Владислава Кунгурова на сайте stih.ru, где он публиковал свои вирши под псевдонимом al cogol.

Первый из них выглядел так:

***

когда играют кастаньеты

когда звучит пожарный гонг

идут по улице солдаты

их ружья тёплые как соль

***

"Пирожок" представляет собой четверостишие без рифмы, написанное четырехстопным ямбом, зачастую с абсурдным нелогичным концом. При публикации стихов традиционно не используются заглавные буквы и знаки препинания.

Считается, что термин "пирожки" приклеился к этим стихотворениям, поскольку они легко "выпекались".

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Владислав Кунгуров называл своё творение "русским хокку", однако в отличие от классической японской поэзии, его вирши состоят из четырёх строчек.

***

есть рыба меч есть рыба сабля

есть рыбы молот и пила

а почему нет рыбы дружба

и рыб улыбка и любовь

***

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption В юности Владислав Кунгуров пел в группе "Китайская революция"

Мы спросили, насколько жанр "пирожков" повлиял на русскую поэзию и Рунет российских поэтов и филологов.

Денис Ларионов, поэт, критик, лауреат премии "Московский счёт":

Стишки-пирожки никак не повлияли и не могли повлиять на меня: я занимаюсь совсем другими вещами. Не могли они повлиять и на новейшую русскую поэзию в целом, для которой подобное соединение стилистической простоты и наивной обывательской мудрости давно в прошлом (вспомним хотя бы автора "садистских стишков" Олега Григорьева, не говоря уж о Козьме Пруткове).

Думаю, что "пирожки" не про поэзию, они про общение.

Кажется, это хорошо понимал и сам Владислав Кунгуров, один из сборников которого называется "Не поэзия".

Гасан Гусейнов, доктор филологических наук, профессор ВШЭ, колумнист:

Любое слово было бы выражением суетности, потому что тот, кто оценивает жанр, высказывается как бы и о личности его создателя. А ведь жанр - из разряда легких, хохмаческих, нарочито не подцензурных, которые всегда были популярны в России и СССР - от частушек (отчасти народных, отчасти авторских) до так называемых "дацзыбао" раннего Игоря Губермана.

С появлением интернета разновидности этого жанра - короткого шуточного стихотворения (с претензией или без претензии на глубину) - широко распространились, и, конечно, все они как-то окрашивают художественную жизнь.

Увы, теперь - без Владислава Кунгурова.

Кирилл Корчагин, поэт, лауреат премии Андрея Белого, критик:

Мне не известен ни один профессиональный - я подчёркиваю это слово - поэт, на которого он бы повлиял.

Этот жанр хорош для веселого и необязательного общения - в этом смысле он разнообразит ландшафт интернета и социальных сетей, но таких образцов жанра, которые можно было бы назвать хорошей поэзией, открывающей новые горизонты мира, нет.

Хотя возможно когда-нибудь поэты смогут использовать этот жанр и сам по себе.