Что не так в деле "интернет-террориста", арестованного вместо Богатова

Image caption Экстремистские призывы публиковались на форуме сисадминов в течение нескольких лет

Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета, арестовав нового фигуранта резонансного дела о призывах к терроризму на интернет-форуме системных администраторов. Им стал 33-летний житель Ставрополя Владислав Кулешов. Дело в отношении предыдущего обвиняемого - московского математика Дмитрия Богатова - прекращено. Русская служба Би-би-си попыталась найти логику в действиях следствия.

На форуме sysadmins.ru Владислав Кулешов известен под никами stavgreengo ("ставропольский гринго") и Mr. Краковская (в честь любимого сорта колбасы). Старожилам форума Кулешов запомнился постом о том, как во время семейного конфликта он якобы душил свою жену. "По факту не душил, а в замок взял, [жена] перепугалась", - объяснил Кулешов впоследствии.

Как выяснил "Коммерсант", Кулешов работает администратором базы данных в компании "Энергомер". Ранее он был судим одним из мировых судов Ставрополя за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Теперь ему инкриминируются публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК РФ). Следствие считает, что в марте 2017 года Кулешов разместил на форуме сисадминов "видеозаписи с неподчинением законным требованиям полиции и массовыми беспорядками", а также призывы приносить на несогласованную акцию 2 апреля в Москве "тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон".

При этом Кулешов воспользовался ником "Айрат Баширов", заимствовав настоящее имя другого пользователя, утверждает следствие.

Ранее СКР обвинял в тех же преступлениях московского математика и программиста Дмитрия Богатова. Обвинение строилось на сетевом адресе, который использовал злоумышленник - он действительно принадлежал Богатову.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev / TASS Image caption Богатов официально невиновен

Следствие не учло, что Богатов держал на своем компьютере выходной узел сети Tor и предоставлял свой адрес всем желающим. "Правозащитный мемориал" назвал Богатова политзаключенным.

"В отношении Дмитрия прекращено уголовное преследование, - сказал Би-би-си адвокат Александр Мордвинов. - Соответственно он перестал быть обвиняемым. Дело продолжает расследовать СК в отношении нового фигуранта". Информацию о том, что следствие больше не преследует Богатова, подтвердили и в Пресненском суде.

Почему пришли за Кулешовым

Ставропольский сисадмин мог быть создателем аккаунта, который впоследствии были переименован в "Айрата Баширова" и с которого были размещены экстремистские сообщения на форуме. Этот аккаунт появился в 2011 году под именем "Администратор толчка".

Ни "Администратор толчка", ни stavgreengo (Кулешов) не возражали против того, что их считали одним человеком. Хотя достоверных сведений, что "Администратором толчка" был именно Кулешов, на форуме не сохранилось.

Уверенно можно говорить лишь, что другой аккаунт, созданный в 2007 году и впоследствии ставший "Айратом Башировым", одно время назывался "гриня-телепхорт". Это одно из многочисленных прозвищ stavgreengo (Кулешова).

Против Кулешова говорит и то, что он занимался деанонимизацией и сбором персональных данных других пользователей форума. Этим же промышлял "Айрат Баширов".

"Особо общаться с ним было не о чем, толстый тролль, и все общение сводилось к тупым оскорблениям без причины", - охарактеризовала Кулешова бывшая активная посетительница форума.

Могло ли следствие ошибиться?

На чем базируется обвинение Кулешова, пока неизвестно. Движок sysadmins.ru практически не изменился с момента создания форума в начале 2000-х, поэтому аккаунты регулярно взламывались и переходили из рук в руки.

Когда у "Айрата Баширова" спросили, кто он на самом деле, будущий автор радикальных постов ответил, что он не "гриня" (Кулешов), а "редуктор". Ником Red@ktor пользовался 32-летний специалист по информационной безопасности из Киева Олег Васильев. Он не скрывал свою личность.

Васильев отличался активной антипутинской позицией, участвовал в событиях на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году, по собственному утверждению, - добровольно участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины.

Именно Васильев чаще всего призывал россиян на форуме к насильственному протесту. Он предлагал сжечь одно из московских отделений полиции. Сообщение "Баширова" с похожими формулировками впоследствии легло в основу уголовного дела.

У Васильева с персонажем "Айрат Баширов" пересекаются биографии: и тот, и другой писали, что долгое время пробыли в США. Они использовали одинаковые, редкие ругательства в отношении своих оппонентов и постоянно поддерживали друг друга.

Image caption Пользователи форума сами пытались выяснить, кто их троллит

Васильев копировал некоторые воззвания с аккаунта "Баширова", например, 1008 слов о насилии и методах уличной партизанской войны, которые также легли в основу дела. Этот текст не встречается больше нигде: это на 100% авторское произведение со всеми признаками экстремистского материала.

Кулешов за все время на форуме не написал ни одного длинного текста, тем более в жанре политического воззвания. Он мало интересовался политикой и в основном писал про программирование, семейную жизнь, алкоголь и наркотики.

Васильев не ответил на вопрос Би-би-си об аресте Кулешова. Не ответил по имейлу и "Айрат Баширов".

Главное же противоречие в версии следствия состоит в том, что Кулешов сам был объектом атак "Айратов Башировых". За пять дней до публикации экстремистских сообщений "Баширов" повесил на форуме карикатуру, в которой Кулешова насиловал пиксельный мангуст (намек на другого пользователя).

Судя по активности на других форумах, Кулешова арестовали не раньше мая 2018 года. В СИЗО он пробудет как минимум до 30 июня.