Странные мифы о Черчилле в Сербии: на чем они основаны

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В Сербии, как и во многих других странах, любят всевозможные конспирологические теории. При этом среди сербов по непонятной причине очень популярны странные истории о Уинстоне Черчилле.

Интернет и социальные сети, само собой, помогают их распространению, но многим из этих теорий как минимум несколько десятков лет. Они возникли до "Фейсбука" и "Твиттера", и, скорее всего, переживут и их.

Некоторым из них уже более 100 лет, но их объединяет одна тема - возможные связи Черчилля с Сербией и Югославией.

Мы попросили двух историков - Пола Аддисона из Эдинбурнского университета и Предрага Марковича из белградского Института современной истории - прокомментировать пять наиболее популярных в Сербии историй про Черчилля.

Был ли Черчилль незаконнорожденным сыном короля Милана?

Теория, согласно которой Уинстон Черчилль появился на свет в результате романа между королем Миланом I Обреновичем и его матерью Дженни - одна из самых старых и популярных.

Она основана на факте, что король Милан знал Дженни, и, судя по дневникам ее сестры, переписывался с ней в течение многих лет. Дженни называла его "одним из наименее цивилизованных людей, которых ей приходилось видеть", но при этом и она, и ее сестра считали короля интересным человеком.

Правообладатель иллюстрации Wikipaedia Image caption Король Милан I Обренович был знаком с матерью Черчилля

Обе сестры вращались в высших европейских кругах и не чуждались приключений, так что на первый взгляд эта теория о происхождении Черчилля выглядит относительно правдоподобной.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дженни Черчилль со совими сыновьями: Джоном (слева) и Уинстоном (справа)

Но ее сторонники забывают об одной важной детали: возрасте. Черчилль родился в 1874 году, а к тому времени королю Милану было уже 82 года.

"Идея, что Дженни во время своей помолвки с Рандольфом нашла бы время возобновить любовную связь с королем - если такая связь вообще когда-то имела место - это просто романтическая сказка для чисто сербской аудитории", - говорит профессор Аддисон.

"Но приятно знать, что сербы хотели бы считать Черчилля своим", - добавляет он.

Доктор Маркович также развенчивает эту теорию, но добавляет, что она вписывается в давнюю сербскую традицию.

"Во всех этих мифах сербские мужчины представляются своего рода плодовитыми жеребцами. Согласно одному из этих мифов, величайший венгерский полководец Янош Хуньяди, живший в XV веке, был сыном сербского короля Душана", - говорит он.

Был ли Тито незаконнорожденным сыном Черчилля?

В отличие от других конспирологических теорий, происхождение этого мифа точно известно. Его придумал старец Фаддей Витовницкий (1914-2003), которого многие считали святым и ясновидцем.

Он также был известным антисемитом.

Как-то раз в разговоре старец Фаддей сказал, что он выслушал исповедь человека, который ограбил "злодея" и который сказал ему, что Иосип Броз Тито (1892-1980) был сыном Черчилля и еврейской проститутки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иосип Броз Тито и королева Елизавета II в 1972 году

"Именно поэтому Черчилль послал своего законнорожденного сына Рандольфа на встречу с Тито, с тем, чтобы братья могли наконец встретиться", - сказал тогда старец Фаддей.

Сын Черчилля Рандольф во время войны возглавлял британскую военную миссию при штабе Тито.

Старец Фаддей также называл Тито масоном, чьей задачей был "раскол сербов".

Оба историка этот миф опровергают как бездоказательный. Тем не менее, эта теория остается популярной в Сербии: если в сербском поисковике написать "старец Фаддей Тито", то в поисковой выдаче будет более 20 тысяч результатов.

Ненавидел ли Черчилль сербов потому, что был избит в Белграде?

Эта история упоминается в книге архитектора Александра Дероко, опубликованной в 1987 году, но, скорее всего, миф этот возник ранее.

Правообладатель иллюстрации Wikipaedia Image caption Бил ли лейтенант Танкосич Черчилля?

Согласно этой истории, Черчилль ехал из Стамбула в Лондон на знаменитом "Восточном экспрессе" и на несколько часов остановился в Белграде.

Несколькими годами ранее Черчилль опубликовал в английской газете статью, в которой критиковал Сербию за то, что она не поддерживает Британию в англо-бурской войне. Статья была замечена сербской прессой.

Слова Черчилля возмутили лейтенанта Воислава Танкосича, сербского националиста и высокопоставленного члена тайной националистической организации "Черная рука". Таскович вслух поклялся дать Уинстону хороший урок, если он его когда-либо встретит.

Согласно этой легенде, когда Танкосич узнал, что Черчилль сидит в кафе на улице Князя Михайлова, то он "быстро побежал туда, и стал бить самодовольного англичанина, и, в конце концов, жандармам пришлось сопровождать Черчилля назад к поезду". "После официальных извинений дело было замято", - пишет Дероко.

Сторонники этой теории считают, что именно поэтому Черчилль ненавидел сербов, что повлияло на его политику по отношению к Югославии. Но идея, что Черчилль ненавидел сербов, сама по себе абсурдна, говорит профессор Аддисон.

"Да, он посетил Константинополь в 1910 году, но неизвестно, как именно он вернулся в Лондон и останавливался ли в Белграде".

"Но абсолютно ясно, что если бы на него кто-то напал, он устроил бы огромный скандал, вернувшись домой, и потребовал бы ответных действий со стороны британского правительства", - добавляет профессор.

В 1910 году Черчилль уже был министром внутренних дел, и любой подобный инцидент не остался бы незамеченным.

Доктор Маркович говорит, что эта теория не только не основана ни на каких фактах, но она еще и опасна, потому что укрепляет миф о том, что члены националистического общества "Черная рука" - люди сильные и никого не боятся.

Это особенно опасно, по его мнению, учитывая, что идеологические наследники "Черной руки" все еще активны в Сербии. Они, например, в 2003 году убили премьер-министра Сербии Зорана Джиджича.

Организовали ли британцы военный переворот 27 марта 1941 года?

Согласно этой теории, британские спецслужбы организовали военный переворот, в результате чего Сербия разорвала пакт с Гитлером, а на престол взошел король Петр II.

В результате Югославия оказалась в состоянии войны с Германией, из-за чего погибли сотни тысяч людей, в основном сербов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генерал Колин Гиббонс, глава британского Управления специальными операциями

Оба историка согласны, что доля истины у этой теории есть, но только в том, что касается британского Управления специальными операциями (SOE), которое иногда называли личной секретной армией Черчилля.

Британские агенты оперировали в Югославии и частично финансировали переворот, хотя, как отмечает доктор Маркович, эти деньги ушли "другим людям", а не тем, кто принял участие в перевороте.

Но сторонники этой теории также утверждают, что Черчилль организовал переворот из-за своей нелюбви к сербам.

"У Черчилля были стратегические соображения. Он хотел создать препятствия действиям армии Германии на Балканах", - говорит профессор Аддисон.

По словам доктора Марковича, роль SOE в перевороте преувеличена, и разрыв отношений с Гитлером произошел бы в любом случае, даже без иностранной помощи.

"Народ охватила волна энтузиазма, когда было свергнуто правительство. Такое никакими деньгами не купишь. Церковь, интеллигенция, весь народ Сербии радовался разрыву пакта с нацисткой Германией", - говорит он.

"Согласно всем документам и по словам очевидцев, Белград готовился к празднествам, а не войне с Гитлером".

Перестал ли Черчилль сотрудничать с лидером четников Дражей Михайловичем потому, что ненавидел сербов?

Теория заключается в том, что в 1943 году Черчилль прекратил поддержку националистического и монархического движения четников, и Британия стала помогать хорвату и коммунисту Тито для того, чтобы избежать создания сербского государства.

Сторонники этой теории, также как распространители двух предыдущих мифов, также исходят из того, что Уинстон Черчилль якобы ненавидел сербов.

Оба историка считают, что Черчилль руководствовался стратегическими, а не личными соображениями.

"В 1943 году он заметил сразу несколько вещей. Во-первых, репутация партизан среди не сербского населения Югославии была лучше. Во-вторых, они лучше сражались. В третьих, и это особенно важно, он знал, что в Югославию войдет Красная, а не британская армия. Он хотел сохранить за Британией какое-то влияние среди партизан", - говорит доктор Маркович.

"Из трех просоветских движений сопротивления в оккупированной Европе - Польше, Югославии и Греции - Британия бросила два из них ради поддержки хороших отношений с Советским Союзом: Армию Крайову в Польше и движение Дражи Михайловича в Югославии", - добавляет он.

Но, как говорит доктор Маркович, все эти конспирологические теории "основаны на одной идее - персонификации истории и идее, что политики принимают решения на основе своих личных чувств и предубеждений. Это привлекательная мысль, но она не соответствует действительности".