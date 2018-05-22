В "Единой России" предложили экономить на ширине дорог. Это нормально?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стандарты ширины автомобильных дорог в России отличаются от европейских

Член генсовета партии "Единая Россия" Аркадий Фомин выступил с предложением строить в России более узкие дороги для экономии бюджетных средств.

"Можно посмотреть резервы; один пример - это ширина полос наших дорог. Например, в Европе ширина дорог уже в среднем на 25 сантиметров [чем в России], казалось бы копейки. Там 25, тут 25, четыре полосы - метр, метры - в километры. Получаются миллиарды", - сказал Фомин, выступая в понедельник на партийной конференции.

По его словам, эта тема поднималась еще в 1990-е годы, однако "решения пока нет".

Сейчас в России ширина полос на скоростных автомагистралях составляет 3,75 метра, а на магистралях со скоростью движения не более 80 км/ч - 3,5 метра.

В Европе стандарт ширины полос варьируется от 3-х до 3,25 метров в населенных пунктах и от 3,25 до 3,5 метров на скоростных магистралях.

"Детские рассуждения"

Практика сужения полос уже была реализована на некоторых московских дорогах, сказал Би-би-си директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Однако применять такую практику повсеместно было бы неразумно, считает эксперт.

"Для городских улиц с преобладанием движения легковых автомобилей вполне можно использовать стандарт 3,5 или 3,25 метров, но для дорог с преобладанием грузового движения - а у нас в стране такие дороги преобладают - вполне разумная ширина 3,75", - пояснил Блинкин.

"Глобальной экономии тут ждать не стоит, это все какие-то детские рассуждения", - раскритиковал он идею член генсовета "Единой России".

В свою очередь, заведующий кафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев предложение об экономии за счет сужения ширины дорог поддерживает.

Сужение полос на ряде московских дорог уже привело к повышению пропускной способности, хотя ранее такие предложения и вызывали некоторую настороженность у специалистов, сказал Жанказиев Би-би-си.

"Сегодня есть четкое понимание, что на городских дорогах и на некоторых региональных дорогах можно делать более узкие полосы при условии, если такая дорога хорошо освещена, если скорость движения на ней не увеличивается и если она хорошо оснащена техсредствами организации движения, в первую очередь дорожной разметкой", - рассказал эксперт.

Заведующий кафедрой автомобильных перевозок МАДИ Норайр Блудян считает, что зауженные полосы могут даже повысить безопасность на дорогах, так как водители начинают вести себя более бдительно.

Путин велел строить

Безопасные и качественные автодороги - один из пунктов так называемого майского указа Владимира Путина, подписанного президентом в день инаугурации 7 мая.

Путин потребовал от правительства увеличить довести до нормативного состояния половину не меньше половины дорог регионального значения, а также снизить количество перегруженных автотрасс.

При этом более 17 тысяч километров региональных дорог будут переданы федеральному центру, пишет во вторник газета "Ведомости", ссылаясь на протокол заседания правительственной комиссии. Та еще в апреле утвердила план министерства транспорта о переводе дорог в федеральную собственность.

Регионам не хватает денег на дорожное строительство, и таким образом правительство хочет решить сразу две задачи: переданные дороги будут отремонтированы, а региональные власти смогут сосредоточиться на тех дорогах, которые у них останутся.