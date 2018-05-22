СМИ России: реакция на доклад о "грязных деньгах из России"

В обзоре российских газет:

РБК: "Московское золото"

Газета РБК комментирует доклад британского парламента "Московское золото: российская коррупция в Великобритании".

В нем комитет по международным делам нижней палаты парламента Великобритании назвал угрозой для безопасности страны "грязные деньги из России" и посоветовал правительству страны затруднить России выпуск и размещение суверенных облигаций, а также договориться с Евросоюзом о том, чтобы исключить российские гособлигации из обслуживания европейскими расчетно-клиринговыми домами.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, комментируя доклад, что британская сторона применяет двойные стандарты.

"Меня удивляет позиция британских депутатов. Россия неоднократно заявляла, что многие наши беглецы, которые здесь украли деньги, прячутся в Англии. Мы даже просили их выгнать. Тем не менее британцы с большим удовольствием брали эти деньги, а россияне покупали визы, виды на жительство и вкладывались в британскую экономику", - приводит РБК его слова.

По мнению сенатора, Великобритания может отнять деньги российских граждан, которые уже вложены в британскую экономику. "Люди могут лишиться своего состояния, но мне все равно. Я считаю, что все деньги должны работать в стране", - заявил Джабаров.

"Любые санкционные меры несут в себе негативные последствия, но разного масштаба", - заявил РБК первый зампред комитета Совета Федерации по бюджетам и финансовым рынкам Николай Журавлев.

"Выпуск гособлигаций в настоящее время в основном осуществляется через банки с госучастием, которые подвержены секторальным санкциям. Они не подвержены так называемым SDN-санкциям, которые подразумевают намного более жесткие ограничения на операции. В случае же введения для них ограничения на выпуск суверенных облигаций эта функция может перейти к другим, в том числе частным кредитным организациям. Этот сервис могут предоставлять многие банки", - добавил он.

"Решение о полном запрете на покупку гособлигаций станет наказанием в том числе для собственных инвесторов, ведь доля иностранных приобретателей госдолга очень велика. Столь резкая мера может породить обоюдно неблагоприятный сценарий", - подчеркнул Журавлев.

"Ведомости": убегающая пенсия

О том, чем опасна слишком быстрая пенсионная реформа, в редакционном комментарии свежего номера пишет газета "Ведомости".

Газета отмечает, что повышение пенсионного возраста - идея давно назревшая, но у россиян непопулярная. Последним бастионом на пути к запуску реформы были президентские выборы 2018 года. Теперь же, когда у президента есть в запасе еще шесть лет, прокрастинация власти рискует обернуться шоком для населения, считает издание.

По двум вариантам, предложенным минфином и минтрудом, пенсионный возраст должен повыситься до 63 и 65 лет и до 60 и 65 лет соответственно. Принципиальный же вопрос, считают "Ведомости", это то, с какой скоростью будет повышаться планка пенсионного возраста. Одни предлагают делать это раз в шесть месяцев, другие - раз в год.

В обоих случаях получается, что для россиян предпенсионного к моменту запуска реформы возраста повышение будет не постепенным, как декларируется, а одномоментным, считаю "Ведомости": для них дата выхода на пенсию будет все время "убегать" в будущее. Чтобы этого не произошло, в правительстве изучают вопрос введения переходного периода.

Оба сценария предполагают, что на новый уровень пенсионного возраста Россия выйдет максимум за пять лет. Так быстро и одновременно так существенно пенсионный возраст не повышали ни в одной стране, отмечает замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская.

Спешка понятна, считает издание. Правительство ищет способ сократить дефицит ПФР и чисто фискальный эффект очевиден: повышение пенсионного возраста до 63 лет, по расчетам НИФИ минфина, сократит дефицит вдвое. Демографическая нагрузка тоже сократится.

Но побочные эффекты - потенциальный рост бедности, безработицы - могут вызвать не меньшее возмущение, чем сам факт принудительного продления трудоспособного возраста, считают "Ведомости".

"Коммерсант": закрытое небо

Как стало известно газете "Коммерсант", во вторник на заседании консультативной комиссии по Договору по открытому небу (ДОН) в Вене рассмотрят вопрос о сертификации нового российского самолета-разведчика Ту-214ОН.

Американские военные тоже хотели бы обновить свой авиапарк в рамках ДОН, но конгрессмены недавно вычеркнули из оборонного бюджета страны соответствующую строку. Законодатели не хотят выделять средства на участие США в ДОН, поскольку считают, что Россия нарушает этот договор.

Эксперты не исключают, что ДОН может стать еще одной жертвой нынешней конфронтации между Москвой и Вашингтоном.

Так, соруководитель программы "Ядерная политика" Фонда Карнеги Джеймс Эктон не исключает, что американские законодатели ведут дело к выходу США из договора. При этом он лично убежден, что "ДОН по-прежнему отвечает интересам США и их союзников".

Эксперт ПИР-Центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский отмечает, что конфронтация между РФ и США в рамках "Открытого неба" "идет по нарастающей", но заверяет, что Москва первой не станет выходить из этого соглашения. Он убежден: в худшем случае стороны 2проживут и без этого договора", но его сохранение было бы на руку всем.

"ДОН важен политически как мера доверия, - заявил Евгений Бужинский "Коммерсанту". - Если его не будет, то с учетом коллапса ДОВСЕ [Договора об обычных вооруженных силах в Европе] и практически не работающего Венского документа [о мерах укрепления доверия и безопасности] можно будет сказать, что договорной базы под европейской архитектурой безопасности не существует".

"Ведомости": мэр-самовыдвиженец

Мэр Москвы, член "Единой России" Сергей Собянин планирует пойти на свои вторые выборы в сентябре 2018 года самовыдвиженцем. Об этом со ссылкой на свои источники, близкие к мэрии Москвы и администрации президента, сообщает газета "Ведомости".

Чиновники утверждают, что личный рейтинг Собянина выше, чем рейтинг "Единой России" в Москве. "Особой разницы, как идти, нет, но мэру комфортнее быть самовыдвиженцем, позиционируя себя мэром всех москвичей", - поясняет собеседник, близкий к мэрии.

Впрочем, руководитель исполкома московского отделения "Единой России" Олег Смолкин обещает, что партия будет помогать Собянину: "У нас в руках муниципальный фильтр, серьезный организационный ресурс, с которым никто сравниться не может".

"Ведомости" пишут, что выборы мэра будут назначены в начале июня и должны пройти 9 сентября. О намерении участвовать в них уже объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин, лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин. КПРФ планирует выдвинуть в мэры бывшего депутата Госдумы и Мосгордумы Вадима Кумина.

Политолог Александр Кынев согласен, что в Москве реального рейтинга у "Единой России" нет, а протестная активность высокая. Поэтому, считает он, дополнительный партийный бренд ничего не прибавляет, а скорее создает проблемы.

Политолог Евгений Минченко отмечает, что Владимир Путин только что шел самовыдвиженцем на выборы президента. "Это решение означает, что у Собянина шире база поддержки, чем у "Единой России" в Москве. Тем более что разрыв между результатами "Единой России" и Путина в Москве достаточно большой", - объясняет эксперт.

МК: "нецензурное" исследование

Газета "Московский комсомолец" пишет о рейтинге самых матерящихся городов России, который составили в столичном маркетинговом агентстве. Москва оказалась на 18-й строчке, а "культурная столица" Санкт-Петербург - на 23-й.

Как рассказали "МК" в агентстве, "нецензурное" исследование проводилось в 30 российских городах: респондентами стали 3000 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 54 лет. Участникам задавали по три вопроса: ругается ли человек матом, если да - то как часто, и ругался ли он матом в день опроса.

Интервью с ними проводили в различных оживленных местах крупных российских городов. Самой вежливой оказалась Казань.

"Нас несколько удивили результаты рейтинга, - говорит коммерческий директор агентства Андрей Штыров. - Есть стереотип, что Челябинск - достаточно специфический город: я думал, что именно он будет на первом месте".

Между тем, пишет "МК", Челябинск оказался только на шестой строчке "матерного" списка. Кстати, как говорят создатели рейтинга, когда респондент вместо ответа на вопросы просто "посылал" интервьюера куда подальше - это не учитывалось в результатах.

В итоге самыми матерящимися городами России стали Пермь, Воронеж, Иваново, Оренбург и Тамбов.

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Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си