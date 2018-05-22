Исполинская саламандра - на грани полного вымирания

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Самая большое в мире земноводное - китайская исполинская саламандра - находится на грани исчезновения. В дикой природе их, возможно, осталось не больше пары десятков особой.

Полевые исследования, проводившиеся в Китае на протяжении четырех лет, подтвердили, что исполинская саламандра практически исчезла из своей естественной среды обитания - чистых и холодных горных водоемов на востоке страны.

В то же время миллионы этих животных ежегодно разводят на коммерческих фермах для продажи в дорогие рестораны.

Исполинских саламандр иногда называют "живыми ископаемыми", поскольку этот вид не претерпел практически никаких изменений за последние 170 миллионов лет, и сохранить его - одна из приоритетных задач защитников дикой природы.

"Истребление этих животных людьми в гигантских масштабах оказало катастрофическое воздействие на их популяцию в живой природе за очень короткий промежуток времени", - подчеркивает исследователь саламандр, доктор Сэмюэл Терви из Института зоологии в Лондоне.

"Если в самое ближайшее время не будут приняты скоординированные меры по защите этих животных, будущее вида под угрозой", - говорит он.

Саламандр едят

Исполинская саламандра, которая живет в пресноводных реках и ручьях, когда-то была распространена на территории всего Китая. Исторически ее употребление в пищу было табуировано, однако - в том числе именно поэтому - теперь саламандра считается деликатесом, несмотря на свой статус исчезающего вида.

Ловить исполинских саламандр в дикой природе незаконно, зато процветают коммерческие питомники. Крупнейшие особи в длину достигают 180 см, а их цена может превышать 10 тысяч юаней (более 1500 долларов США).

Полевые исследования жизни земноводных проводились в 97 различных местах 16 провинций Китая (всего их в стране 23). Полагают, это крупнейшее на сегодняшний день исследование, посвященное дикой природе Китая.

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Исполинских саламандр обнаружили только в четырех местах, но результаты генетических исследований вынуждают ученых предположить, что эти животные не являются коренными обитателями этой местности - скорее всего, их выпустили из коммерческих питомников.

Чтобы поддержать вид, китайское министерство сельского хозяйства призывает фермеров выпускать искусственно выращенных животных в дикую природу, однако эта мера не слишком помогает популяции саламандр - а возможно, даже вредит.

Только недавно ученые выяснили, что исполинские саламандры - это не один вид животного, а целых пять - а возможно, даже восемь. И если выпускать животных в дикую природу без учета видовых и генетических особенностей, это может поставить их выживание под еще большую угрозу.

Эти животные широко были распространены еще во времена динозавров, говорит доктор Фан Ян из Куньминского института зоологии, подчеркивая, как важно саламандрам жить в свойственной именно конкретному виду среде обитания.

Саламандры занимают важное место в китайской культуре, а их традиционное название переводится как "рыба-ребенок", поскольку издаваемые животным звуки могут напоминать плач младенца.

В Красной книге исполинская саламандра значится как вид, находящийся на грани исчезновения.