Годовщина теракта в Манчестере: воспоминания выживших

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В Манчестере проводятся памятные мероприятия по случаю первой годовщины взрыва в концертном зале "Манчестер-арена", в результате которого погибли 22 человек. Люди, выжившие в этой трагедии, рассказывают, что они пережили и с какими мыслями подошли к годовщине.

"Кто-то двигался, а кто-то нет..."

Image caption Дарена Бакли пришел на помощь пострадавшим

Жизнь 50-летнего Дарена Бакли изменилась навсегда, после того как 22-летний смертник Салман Абеди взорвал в концертном зале самодельную бомбу.

Бакли уже собирался уходить с концерта Арианы Гранде, когда взрывная волна на "Манчестер-арене" буквально сбила с ног его самого и его сына.

Они стояли всего в девяти метрах от смертника, и Бакли не может подобрать слов, чтобы описать "всеобъемлющий хаос" в первые мгновения после взрыва - пространство вокруг было заполнено криками и сумятицей.

Однако первым порывом мужчины - отца четверых детей - было не бежать, а попытаться помочь раненым, используя обрывки сувенирных футболок с изображением Арианы Гранде в качестве бинтов.

"Мы увидели клубы дыма и вспышку, нас отбросило назад. Мы думали, что здание вот-вот рухнет. Я ничего не слышал, словно в ушах была вода. Сына и еще какого-то парня я отвел в безопасное место, сказав им оставаться там, потому что я должен был пойти и помочь. Именно тогда послышались крики. Эти сцены в фойе я даже не могу описать. Это было похоже на ночной кошмар. Мне казалось, сейчас кто-то тронет меня за плечо и скажет, что это сон".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тысячи людей пришли в центр Манчестера сразу после теракта, чтобы почтить память погибших

Бакли, прошедший курсы оказания первой медицинской помощи, присоединился к сотрудникам "Манчестер-арены", которые пытались помочь раненым и умирающим.

"Я оглядел пол: кто-то двигался, а кто-то нет... Я разговаривал с людьми, которые, казалось, были в порядке, просто пытаясь их успокоить. Я делал это инстинктивно, по-человечески желая помочь".

Вскоре прибыли службы спасения и медики, затем полиция объявила арену местом преступления, а Бакли и его сына увели.

За прошедший год Дарен Бакли - семьянин и завсегдатай пабов - так и не оправился от трагедии.

Только недавно он почувствовал в себе силы вернуться в центр Манчестера: он планирует посетить службу в городском соборе.

По его словам, немного прийти в себя ему помогло то, что он вступил в хор, состоящий из выживших при нападении (его выступление запланировано на вторник в рамках памятных мероприятий на площади Альберта в Манчестере), но до окончательного восстановления еще очень далеко.

"Если я слышу звуки сирен, я сразу думаю о том, что должен пойти и кому-то помочь. Кажется, я до сих пор на адреналине", - говорит он.

"Это странно, потому что я никогда ничего не боялся. А теперь у меня флешбэки. В своих ночных кошмарах я умирал уже раз 200".

"Что-то в моих детях умерло в тот вечер"

Правообладатель иллюстрации Lyndsay Turner Image caption Линдси Тернер хотела сделать этот вечер особенным для своих детей

Когда Линдси Тернер купила двум своим детям билеты на концерт Арианы Гранде, она хотела сделать этот вечер особенным и арендовала лимузин.

Она собиралась пойти с детьми сама, но готовилась к операции и отдала свой билет жене брата, которая пошла на концерт с мамой Линдси.

Но она весь вечер переписывалась с членами семьи и как раз говорила по телефону со своим сыном Кираном Дэнсоном (сейчас ему 14), когда прогремел взрыв.

"Я услышала громкий хлопок и спросила: "Киран, что это?" В его голосе была паника - и тут телефон отключился".

Мать Линдси смогла позвонить ей только через 45 минут.

"Я купила им билеты, тем самым поставив под угрозу их жизнь, и я не смогу забыть об этом до конца своих дней", - уверяет Тернер.

Правообладатель иллюстрации Ciaran Danson Image caption Киран надеется когда-нибудь стать певцом

Оба ребенка выжили, но пережили сильнейший стресс. 12-летняя Теган какое-время провела в больнице, Киран не может прийти в себя до сих пор.

Его мучают флешбэки, и у него проблемы со сном. А кроме того, по его словам, ему все время мерещится нападавший: "Сначала картинка была как будто размытой, но теперь он выглядит так же реально, как вы или я".

Линдси Тернер считает, что в тот вечер в ее детях как будто что-то умерло. Киран тоже говорит, что изменился.

"Раньше я был очень счастливым, - рассказывает подросток. - Постоянно пел и актерствовал. А теперь я чувствую себя подавленным. Мне просто не хочется выходить из дома".

Он говорит, что ему оказалось нелегко получить психологическую помощь - и в какой-то момент он просто почувствовал себя всеми забытым: "Я работал с психологами на протяжении шести недель. Это мне немного помогло, но затем наши встречи прекратились. Я месяцами ждал ответа из Службы психического здоровья детей и подростков, и только недавно со мной наконец кто-то встретился".

Правообладатель иллюстрации Shutterstock Image caption После взрыва стадион оцепила полиция

Самым сложным испытанием для Кирана стали издевательства в школе: в результате сотрудникам социальных служб даже пришлось забрать его из класса.

В течение ближайших нескольких месяцев он будет ходить в специализированную школу.

Мама Кирана рассказывает, что его одноклассники позволяли себе говорить совершенно недопустимые вещи. "В школу пришла учиться девочка из Азии, и дети решили, что это очень смешно - сказать Кирану: "Смотри, она скоро тебя взорвет!" У меня вызывает отвращение само общество, в котором дети думают таким образом".

На этой неделе Киран должен начать снова встречаться с психологом - он надеется, что это ему поможет. Он также хочет найти в себе силы вновь посетить "Манчестер-арену", потому что хочет пойти по стопам своей любимой артистки и стать певцом.

Линдси Тернер считает, что ей и ее близким сложнее получить помощь, потому что семья живет не в Манчестере.

"Пострадали люди по всей Британии - а возможно, и за пределами страны. Нельзя сосредотачиваться только на Манчестере, нужно помочь каждому. Пока что я не могу даже увидеть улыбку своего сына. Все, чего я хочу - это чтобы он снова улыбался".

"Это были ранения, как в горячих точках"

Правообладатель иллюстрации MRI Image caption Алистер Ренни координировал организацию помощи пострадавшим

Консультант по неотложной помощи Алистер Ренни координировал организацию помощи пострадавшим в Манчестерском королевском лазарете и Королевской детской больнице.

После того как объявили о крупном ЧП, он отработал 24 часа без сна: руководил хирургами, поддерживал связь с полицией и службой скорой помощи.

Вспоминая об этих сутках, доктор говорит, что больше всего он опечален тем, что врачам не удалось спасти трех пациентов, доставленных в больницы с места трагедии.

"Нас всех этому учили: мы представляли как вести себя в случае страшной катастрофы автобуса или поезда. Но здесь все было намного более эмоционально. Приходилось иметь дело с людьми, которых сознательно хотели убить".

Десятки медиков откликнулись на призыв выйти в неурочное время, многие пришли на работу, несмотря на то что переживали за своих друзей и близких бывших в концерном зале.

Доктор Ренни говорит, что им пришлось иметь дело с ранениями, схожими с полученными в горячих точках. В центре Манчестера в ту ночь работали одновременно 23 операционные.

Некоторым из его коллег по-прежнему сложно прийти в себя после того дня, признается он.

"Мы все живые люди. Некоторых очень сильно затронуло случившееся - особенно тех, кто работал с детьми".

Правообладатель иллюстрации Various Image caption 22 человека погибли в результате взрыва

Вернувшись домой к собственным маленьким детям, Алистер Ренни окончательно осознал тот ужас, который пережили близкие погибших: "В тот момент я думал: "Господи, через что проходят сейчас эти люди".

22 мая во всех больницах Манчестера прошла минута молчания. В детской больнице тишину нарушил хор выживших в манчестерском теракте.

Но Ренни говорит, что его работа не оставляет много времени на рефлексию: "Жизнь так коротка. И нужно, чтобы каждый прожил ее наилучшим образом".

"Жизнь драгоценна"

Правообладатель иллюстрации London News Pictures Image caption Марк Робинсон попал в объектив камеры

Марк Робинсон приехал на концерт со своей подругой Эли и двумя ее детьми из Лидса.

Когда произошел взрыв, они с Эли стояли в фойе, примерно в семи метрах от Абеди. Мужчина получил осколочные ранения, у него повреждена барабанная перепонка.

"Во время взрыва мозг не успевает быстро оценить, что происходит. Кажется, что это сон. Ничто не может подготовить к такому", - говорит он.

"Как можно описать прошедший год? Ты как будто стоишь на берегу пруда - и видишь надвигающиеся на тебя волны, которые никак не прекращаются. Так накатывают воспоминания о том, что случилось. Я чувствую вину за то, что повел туда Эли и девочек. Почему именно на этот концерт?"

Хотя после физических травм Марк уже восстановился, он говорит, что происшедшее в тот день по-прежнему влияет на его восприятие.

"Это не прекращается одномоментно, лишь потому что зажили раны", - объясняет он. Он по-прежнему регулярно сдает анализы на ВИЧ и гепатит.

По словам мужчины, ему стало легче, когда он вернулся на работу.

"Мои коллеги, компания, в которой я работаю - все проявили себя с лучшей стороны, это меня очень тронуло", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После теракта люди украсили центр Манчестера цветами и шарами

"Жизнь драгоценна, и ее можно потерять за одно мгновение. Прогулки с собакой, пение птиц, капли дождя на лице. Незамысловатые моменты, которые ты воспринимаешь как подарок. Я так благодарен судьбе за то, что у меня просто остались целыми руки и ноги, что я смог вернуться на работу и продолжить жить".

Робинсон и его жена обязательно пойдут в Манчестерский собор на мемориальную службу.

По его словам, ему приятно, что на службе будут присутствовать принц Уильям и премьер страны Тереза Мэй, потому что это показывает, что "наверху не забывают о произошедшем".

"Важно сходить туда и, надеюсь, повидать людей, которые пришли тебе на помощь. И помянуть тех, кому выжить не удалось".

"В ту ночь моя дочь лишилась детства"

Правообладатель иллюстрации Janet Sherret Image caption Джанет Шеррет говорит, что беззаботность ее дочери осталась в прошлом

Жительница Шотландии Джанет Шеррет пришла на концерт с дочерью Каэлой, которой тогда было 12 лет. После трагедии она вступила в онлайн-группу поддержки для пострадавших.

"Так как мы живем в Шотландии, нам казалось, что мы оказались немного "за бортом" событий. Потому что в Манчестере, например, существует центр психологической помощи", - объясняет она.

Прошедший год стал в некотором смысле "восстановлением от всего", говорит Шеррет, но душевные шрамы останутся с ней навсегда.

"Ты начинаешь по-другому воспринимать места, где бывает большое скопление людей, потому что ты все время на взводе - ждешь, что может случиться всё что угодно".

"Поэтому можно сказать, что в ту ночь моя дочь лишилась детства. Сейчас она мыслит по-другому, и ее беззаботность осталась в прошлом".

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После произошедшей трагедии Шеррет испытывает панический страх, когда дочери нет рядом.

"Я почувствовала, что должна защитить ее даже ценой своей жизни, а такие ситуации не происходят каждый день", - объясняет она.

И ей тоже знакомо чувство вины за произошедшее.

"Ты чувствуешь свою вину за то, что привел ребенка в место, которое казалось безопасным. А кроме того, есть ощущение и вины перед погибшими - просто за то, что ты выжил".

Мать и дочь планирует провести годовщину теракта вместе.

"Она не пойдет в школу, мы будем дома вместе смотреть фильмы. Сейчас для меня важнее всего вернуть дочери искру жизни".