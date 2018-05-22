Кто, кроме Абрамовича, может получить британскую визу инвестора?

Правообладатель иллюстрации Reuters

У российского бизнесмена Романа Абрамовича, владеющего футбольным клубом "Челси", возникли проблемы с продлением британской визы. По имеющейся информации, его виза инвестора истекла три недели назад. Что это за виза и кто имеет право на нее подавать?

Для состоятельных людей виза инвестора, официально именуемая Tier 1 (investor), является привлекательным вариантом для проживания и посещений Британии.

Она появилась в 2008 году с целью привлечь капиталы богатых людей, проживающих за пределами ЕС.

Чтобы получить эту визу, необходимо инвестировать по меньшей мере 2 млн фунтов в экономику страны - как правило, это выражается в покупке государственных ценных бумаг или акций местных компаний в первые три месяца после переезда в Британию.

Есть и другие условия - например, наличие местного банковского счета и "положительная характеристика".

В случае одобрения виза выдается на три года и четыре месяца, после чего ее можно продлить еще на два года.

Через пять лет человек имеет право обратиться за видом на жительство в Британии.

С 2011 года начал действовать принцип - чем больше человек вкладывает, тем быстрее он получает вид на жительство.

Если человек вкладывает в экономику Британии 10 млн фунтов (13,5 млн долларов), то он получает вид на жительство всего через два года.

Когда были внесены изменения, правительство заявило, что это привлечет предпринимателей и инвесторов в Британию.

Сколько их было выдано?

В первые годы после появления инвесторские визы пользовались большой популярностью.

В 2009 году такую визу получили 153 человека. А в 2014 году их было уже 1172.

Однако в ноябре 2014 года минимальный размер инвестиции вырос с 1 млн до 2 млн фунтов.

И соискателей этой визы стало значительно меньше.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2017 году было выдано 355 виз инвестора

Решение увеличить размер минимальной инвестиции было принято после того, как в 2014 году Консультативный совет по вопросам миграции пришел к выводу, что объем инвестиций не шел на пользу стране.

Происходило это, согласно исследованию Совета, по причине того, что инвесторы, как правило, продавали британские гособлигации сразу после получения вида на жительство.

В 2015 году обязательным условием стало наличие счета в британском банке, из-за чего количество соискателей на визу стало еще меньше.

Но с того времени произошел небольшой рост тех, кто хотел бы получить визу инвестора.

В прошлом году больше всех за этой визой обращались граждане Китая - ее получили 116 китайцев. Состоятельных россиян, которым одобрили визу инвестора, было 48.

В совокупности граждане России и Китая получили 46% всех виз инвестора, выданных британскими властями в 2017 году.

Россияне и китайцы получают примерно одинаковое число виз, начиная с 2009 года, но данные показывают, что до конца 2014 года, то есть до введения новых правил по минимальной сумме инвестиции, количество претендентов из Китая резко выросло.

Адвокат по вопросам миграции Никола Картер сказала, что после изменений 2014 года интерес инвесторов к Британии снизился.

Новые изменения в правилах могут еще больше сказаться на числе соискателей.

В январе 2018 года Хоум-офис опубликовал новые инструкции по получению виз, в которых говорится, что соискатели виз, в том числе инвесторских, на основе баллов, могут находиться за границей Британии не более 180 дней в году.

Из-за этого нового правила инвесторы могут столкнуться с трудностями при получении вида на жительство в Британии.