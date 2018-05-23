Путин говорил о ракете с ядерным двигателем. Может ли она летать?

Правообладатель иллюстрации kremlin.ru Image caption Во время доклада Путина был показан пуск ракеты, которая, по его словам, оснащена ядерным двигателем

В России действительно существует проект ракеты с ядерным двигателем, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на свои источники.

Источники телеканала, по словам журналистов, изучили доклад американской разведки о российской программе вооружений. Согласно этим источникам, российские ракеты пока неспособны пролететь дальше 35 километров за две минуты - по данным телеканала, это был самый лучший результат в серии из четырех испытаний. Самый короткий полет якобы длился всего четыре секунды, за которые ракета пролетела восемь километров.

CNBC утверждает, что всего было проведено четыре испытательных пуска с ноября 2017 по февраль 2018 года.

О существовании такого проекта рассказал президент России Владимир Путин. Оглашая 1 марта свое послание Федеральному собранию, президент неожиданно много внимания и времени уделил новейшим российским вооружениям.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Значительную часть выступления Путин говорил об оружии

Всего Путин рассказал о пяти новых видах вооружений, и ракета с ядерным двигателем показалась самым невероятным оружием из всех. Его существование вызвало сомнения у многих экспертов - задача по разработке такой технологии представлялась слишком сложной и дорогостоящей.

Так, специалист в области ракетных исследований из Технического университета Мюнхена Роберт Шмукер в интервью ABC News сказал, что создание подобных крылатых ракет технически сложно и по сути бесполезно. "Зачем создавать что-нибудь сложное, когда можно пойти по более простому пути?" - удивляется он.

Новая ракета

Теперь CNBC со ссылкой на свои источники подтверждает, что такие работы в России ведутся, и более того - проводятся уже летные испытания. По информации источников CNBC, во время тестов у ракет явно не включались ядерные двигатели - ракета просто не разгонялась до скорости, на которой происходит их включение.

Кроме того, в докладах отсутствует упоминание о том, что установка может представлять опасность для людей или окружающей среды, то есть о наличии на ее борту радиоактивных материалов.

О том, как устроена ракета с ядерной установкой, можно судить только со слов Владимира Путина.

"Одно из них [достижений российских ученых] - создание малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования или американского "Томагавка", но при этом обеспечивает в десятки раз - в десятки раз! - большую дальность полёта, которая является практически неограниченной", - так описал Путин ядерную ракету.

Запуск на скорости

Над созданием таких ядерных установок в СССР и США работали еще с 50-х годов прошлого века.

Принцип действия ядерных двигателей ракет объяснить довольно просто - они похожи на прямоточные реактивные двигатели. Внутрь двигателя такого типа на очень большой скорости поступает воздух, он сжимается за счет конструкции внутреннего воздушного канала, затем попадает в камеру сгорания, где воспламеняется при помощи впрыскивания топлива. Далее воздушно-топливная смесь, сгорая, устремляется на огромной скорости наружу через сопло и разгоняет аппарат еще сильнее.

В ядерной установке отличие заключается в том, что впрыск топлива и его воспламенение заменяется на нагрев воздуха в реакторе. Именно по этому принципу действовала ракета, которую в США создавали в рамках проекта SLAM (Supersonic Low-Altitude Missile - сверхзвуковая низковысотная ракета). В Британии фирма Avro также проектировала аналогичную ракету, однако британцы остановились, не дойдя до испытаний ядерного двигателя. В США проект свернули, уже проверив работу прототипа двигателя на земле.

В СССР также работали над реактивными двигателями, был создан и испытан ядерный РД-0410 (это был не прямоточный двигатель, в нем рабочим телом был водород, поступавший из бака и разгонявшийся в реакторе).

В любом случае для крылатой ракеты, о которой говорил Путин, нужен прямоточный двигатель с ядерной установкой. Как и любой прямоточный двигатель, он может запуститься на скорости, превышающей звуковую, то есть его необходимо сначала разогнать.

Достоверность

По версии телеканала CNBC, в ходе испытаний в России ракеты не разгонялись до скорости, на которой включался бы ядерный двигатель. По словам Владимира Путина, ракета до такой скорости разогналась, а двигатель включился.

В случае, если это так и если, как заявил Владимир Путин, ракета действительно совершила полет с работающим ядерным двигателем на Центральном полигоне Российской Федерации на архипелаге Новая Земля, то она должна была оставить за собой сильный радиоактивный след - воздух, проходя через реактор, становился бы радиоактивным.

Кроме того, на месте падения ракеты также образовался бы очаг радиоактивного заражения. Однако можно ли, находясь вне российского воздушного пространства, заметить радиационное загрязнение, неизвестно.

Проверить достоверность сведений, которые распространяет CNBC, очень сложно. В открытых источниках нет никакой информации о возможностях современной разведки. "Что отслеживает современная разведка, что нет, и где, и когда, - это, как говорят в Англии, ground rules (основное правило) - вам этого в точности никто не скажет", - сказал военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Эксперт считает, что с чисто технической точки зрения создание миниреактора с дистанционно или автоматически управляемой цепной реакцией, который поместился бы в корпус крылатой ракеты (по словам Путина - Х-101), было бы уже само по себе большим техническим достижением. Однако никаких доказательств этого нет.

Другой военный эксперт - старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин - считает, что заявление главы государства формально имеет больший вес, чем "анонимный слив" из специальных служб.

Он также обратил внимание на отсутствие открытых докладов западных спецслужб, которые могли бы пролить свет на эти испытания.

Нужна ли такая ракета?

Ядерный реактивный двигатель обладает одним преимуществом перед любым другим - он способен долго работать на небольшом количестве топлива.

В случае с крылатой ракетой это означает, что она не будет ограничена в дальности действия, а также ее можно будет запускать заранее, чтобы она барражировала в ожидании команды для нанесения удара. При этом прямоточный двигатель позволил бы такой ракете достичь гиперзвуковой скорости.

При нанесении удара ракета, двигаясь на небольшой высоте (в докладе Путина была показана соответствующая анимация), прорывала бы систему ПРО, нанося дополнительный ущерб противнику воздушным ударом, возникающим на сверхзвуковой скорости, а также радиоактивным загрязнением.

Однако, несмотря на столь впечатляющие достоинства, американский проект создания ядерного прямоточного реактивного двигателя и ракеты с ним в конце концов был свернут - в 1960-х годах были созданы межконтинентальные баллистические ракеты. Они были проще, дешевле и эффективней с точки зрения ядерного сдерживания. Именно они поддерживают его до сих пор.

Похожая судьба ждала и проект "Быстрого глобального удара", который был практически свернут из-за недофинансирования.

Во времена Холодной войны СССР и США тратили огромные средства на разработку вооружений, которые потом замораживались на разных стадиях. Иногда проекты сворачивались после серии неудачных испытаний, иногда, когда была политическая воля, их продолжали доводить, несмотря на неудачи.

"Советский Союз, как и Америка и другие, потратили гигантские суммы на создание бессмысленного оружия во время Холодной войны. Сейчас по новой", - сказал Павел Фельгенгауэр.

Военные эксперты считают, что появление подобного боеприпаса вряд ли изменит баланс ядерного сдерживания.

"Получится еще одно оружие возмездия, которое в случае необходимости сможет быть сложным маршрутом запущено в направлении вероятного противника, даже если все остальные системы ядерные будут поражены. Сложно представить себе такую ситуацию, потому что, как и представленный ядерный беспилотник, она будет очень долго идти к цели, но, тем не менее, раз принято решение о разработке таких небаллистических систем, они будут созданы", - считает Василий Кашин.

По словам Павла Фельгенгауэра, подобные системы не имеют никаких преимуществ перед баллистическими ракетами, но с учетом разработки стоят гораздо дороже.

Кроме того, по его словам, это оружие было создано для того, чтобы его можно было предъявить как внешнеполитический аргумент, чтобы добиться каких-либо политических уступок (представляя это и другие вооружения, Путин произнес, обращаясь к западным странам: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас").

С этой точки зрения для обеспечения сдерживания не так уж и важно, летает эта ракета или нет, считает эксперт.