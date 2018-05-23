Пресса Британии: британские санкции против России должны стать серьезнее

В обзоре британской прессы за 23 мая:

Абрамович не последний

Daily Telegraph публикует статью своего обозревателя Кона Кохлина, в которой тот вопрошает, когда же Лондон наложит санкции на Москву.

За последние три месяца, пишет Кохлин, после попытки отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, британское правительство не раз угрожало наказать за это Кремль.

Тем не менее после первого применения химического оружия в Европе после Второй мировой войны произошло лишь то, что Роману Абрамовичу пришлось пропустить матч своего футбольного клуба "Челси".

Кажется, что Абрамович, который, насколько известно, поддерживает тесные отношения с Владимиром Путиным, стал первой жертвой попыток британского правительства более жестко обходиться с богатыми знакомыми российского президента.

Теперь они должны подробно объяснять происхождение своих денег, прежде чем их визы будут продлены.

Подобные расследования примерно 700 богатых россиян проживающих в Великобритании, несомненно, не понравятся таким людям, как Роман Абрамович.

Но что касается доступа Москвы к лондонскому Сити, меры, предпринятые британским правительством, не возымели практически никакого эффекта, о чем говорится в докладе комитета по иностранным делам палаты общин парламента.

Хотя министры и заявляли, что намерены ограничить доступ России к лондонским финансовым рынкам, на практике британское правительство не продемонстрировало никакого энтузиазма по этому вопросу.

Например, в феврале британская разведка МИ-6 выразила свою обеспокоенность по поводу того, что российская компания EN+ собиралась провести IPO на лондонской бирже и получить в результате один миллиард долларов. На тот момент EN+ контролировалась Олегом Дерипаской, одним из богатейших людей в России и близким соратником Путина.

МИ-6 была обеспокоена тем, что EN+ владела контрольным пакетом акций в "Русале", крупнейшей российской алюминиевой компании, которая совершает поставки российской армии. Несмотря на это, IPO состоялось.

Доклад комитета палаты общин также критикует решение британского правительства разрешить правительству России продать часть своего суверенного долга в Лондоне.

Более того, напоминает Кон Кохлин, британское правительство также должно убедить администрацию президента Дональда Трампа, что оно серьезно относится к вопросу происхождения денег ближайшего окружения Путина.

Санкции, наложенные в апреле США на ряд российских олигархов, в том числе и на Дерипаску, идут гораздо дальше, чем все предпринятое Лондоном.

Администрация Трампа также дала ясно понять, что она отрицательно относится к возможным попыткам других стран помочь названным в санкционном списке людям обойти санкции.

Если Британия хочет избежать противостояния с Белым домом, жизненно важно, чтобы Лондон продемонстрировал, что он делает все возможное для того, чтобы не дать олигархам обходить санкции, пишет Кон Кохлин в Daily Telegraph.

Лондон озаботился правами человека

Guardian пишет, что правозащитники и многие депутаты британского парламента призывают правительство Великобритании серьезно взяться за российских олигархов после того, как закон, содержащий "поправку Магнитского" вступит в силу.

И активисты, и депутаты парламента считают это правильным ответом на попытку отравления Скрипалей в Солсбери.

Билл Браудер, глава Hermitage Capital, который поддерживает введение санкций против граждан России, которые обвиняются в нарушении прав человека, призвал британское правительство принять "скорейшие и сильнейшие" меры против подобных людей, добавив, что в списке тех, на кого будут наложены санкции, "должны быть основные путинские олигархи".

Браудер при этом не назвал ни одной из фамилий этих олигархов, отмечает газета.

По его словам, подобный закон, принятый в США, "несомненно отразился на психологии Путина, и если Великобритания не последует этому примеру, то это даст понять России, что она может и дальше убивать людей на британской земле. США указали нам правильный путь".

Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег должен быть подписан королевой сегодня.

В законе есть так называемая "поправка Магнитского", которая позволяет британскому правительству преследовать людей, обвиняющихся в серьезных нарушениях прав человека.

Изначальный "список Магнитского" был законодательно оформлен в США во время президентства Барака Обамы.

Людям из этого списка американское правительство может отказывать в выдаче виз, а также замораживать их активы.

Изначально список состоял из нескольких десятков имен, связанных с гибелью Магнитского в московской тюрьме, но с тех пор он был расширен и в него входят люди и из других стран.

Великобритания оказалась одной из последних стран, последовавших примеру США, но после нападения в Солсбери правящая Консервативная и оппозиционная Лейбористская партии согласились с необходимостью принять "поправку Магнитского".

По словам министра иностранных дел Бориса Джонсона, это позволит британским властям принимать меры против тех, кто нарушает права человека по всему миру, пишет Guardian.

Проблемы в европейской семье

Guardian публикует статью своего обозревателя Натали Нугайред, в которой та пишет, что в Европе, в особенности в Европе западной, растет убеждение, что на континенте есть одна категория людей и стран, к которым допустимо относиться пренебрежительно и свысока.

Эта категория характеризуется своим географическим положением: речь идет о странах Восточной Европы.

В Брюсселе, Париже, Берлине и других столицах в западной части континента становится нормальным обвинять своих восточных соседей в том, что они подрывают устои ЕС.

Но справедливо ли это?

Рост популистских партий в бывших коммунистических странах укрепляет убеждение, что если бы в европейском клубе не было стран Центральной и Восточной Европы, то все бы работало гораздо лучше.

Но, может быть, пришло время подорвать эти стереотипы, пишет Натали Нугайред.

Это не означает, что в Восточной Европе нет серьезных проблем. Польское ультраконсервативное, националистическое правительство уже обвиняется Европейской комиссией в нарушении европейских норм.

Идея премьер-министра Венгрии Виктора Орбана создать "нелиберальную" демократию уже вызывает множество проблем. Это все так.

В следующем году все будут отмечать 30-ю годовщину революций 1989 года, которые привели к воссоединению Европы. Но за это время "восток" стал своего рода парией.

Многие на Западе континента говорят, что люди из Центральной и Восточной Европы просто не понимают саму идею европейского проекта, они лишь хотят бюджетных дотаций, они не сотрудничают с Брюсселем, что они все ксенофобы и жаждут авторитаризма.

Как было бы хорошо, если бы они не были членами нашего клуба, говорят критики.

Но не забываем ли мы о чем-то?

Посмотрите на результаты недавних выборов в Италии: выступающие против иммигрантов популисты и крайне правые экстремисты вот-вот сформируют правительство страны.

Посмотрите на Австрию, где крайне правая "Партия Свободы" контролирует три ключевых министерских портфеля.

Взгляните на Германию, где крайне правая партия АдГ не только впервые после Второй мировой войны контролирует 92 места в Бундестаге, но ее программу, судя по всему, позаимствовал правящий в Баварии Христианско-демократический союз.

Сваливать все проблемы Евросоюза на страны Восточной Европы слишком тривиально и нечестно.

Отношения между западом и востоком Европы сейчас настолько напряженные, что многие жалуются на последствия воссоединения Европы, вместо того чтобы аплодировать этому огромному достижению, ставшему результатом того, что страны востока смогли сами выбрать свою судьбу и сделать это на континенте, почти полностью разрушенном войной и тоталитаризмом XX века.

Популисты на востоке Европы продвигают свою идеологию, ссылаясь на вполне реальное недовольство тем, что догонять страны Запада можно бесконечно.

Они также играют на глубоком историческом недовольстве населения этих стран, где люди считают, что они были брошены по окончанию Второй мировой войны и что если Западной Европе так повезло во второй половине XX века, то это произошло лишь потому, что Восточная Европа была принесена в жертву.

Да, Евросоюз не должен закрывать глаза на угрозы демократии на востоке континента, и ЕС должен защищать свои краеугольные принципы.

Но признание исторического наследия и исторической боли наших восточных соседей, а также выражение признательности поколению 1989 года помогли бы сгладить многие теперешние разногласия между востоком и западом, пишет Натали Нугайред в Guardian.

Новый герб для новой герцогини

Daily Telegraph пишет, что для полного счастья новой герцогине Сассекской, известной до замужества как Меган Маркл, не хватает одного: своего собственного герба, по возможности нарисованного на щите.

Как Меган до сих пор обходилась без своего герба, не ясно, пишет газета.

Но, с одной стороны, герб нельзя просто прийти и купить, хотя он и стоит 6075 фунтов стерлингов.

Дальние родственники Меган уже жалуются в интернете, что королева Елизавета II до сих не предоставила герцогине Сассекской герб, как будто герб - это нечто вроде пароля для дворцового вайфая.

Но герб получают совсем не так. Да, теоретически гербы раздает монаршая особа. Но лишь теоретически.

Тот факт, что все тюрьмы страны называется "тюрьмами Ее Величества" или что налоговая инспекция тоже носит этот титул, не означает, что Ее Величество имеет к ним какое-то отношение.

Вот уже много столетий гербами занимается герольдмейстер из своего офиса на Куин-Виктория-Стрит в Лондоне.

Конечно, герцогиня Сассекская могла бы пользоваться гербом своего мужа, но вряд ли она этого захочет.

Так что ей придется постучать в дверь офиса герольдмейстера и попросить аудиенции с чиновником геральдической палаты. Тот затем передаст ее просьбу графу-маршалу, особенно ответственному человеку в мире геральдики.

В наши дни герцогиня могла бы просто послать им имейл.

Скорее всего, новая герцогиня уже связалась с ними и обсуждает, что именно должно быть изображено на ее гербе.

Но следует помнить, что она не может сама придумать себе свой собственный герб - демонстрировать нечто подобное публично в Великобритании незаконно, пишет Daily Telegraph.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com