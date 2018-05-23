СМИ России: депутаты не хотят смягчать наказание за соблюдение санкций

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РБК: "не надо стрелять себе в ногу"

Деловое сообщество предложит депутатам Думы скорректировать ко второму чтению широко раскритикованный законопроект об исполнении и подготовке санкций, пишет РБК.

Обсуждение вопроса состоится в Госдуме в среду, на заседание приглашены руководители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Опоры России", Торгово-промышленной палаты, ректоры РАНХиГС и НИУ ВШЭ Владимир Мау и Ярослав Кузьминов, а также бизнес-омбудсмен Борис Титов. Речь будет идти о замене уголовной ответственности административной.

Самые жесткие наказания за исполнение санкций, согласно новым поправкам, принятым в первом чтении, - ограничение свободы на срок до трех лет. За содействие принятию новых ограничений - до четырех лет, следует из поправок. Среди тех, кому в первую очередь может грозить уголовная ответственность за способствование введению новых санкций, авторы поправок называли зампреда движения "Открытая Россия" Владимира Кара-Мурзу-младшего и оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. По мнению депутатов, те добивались введения санкционных списков в отношении России.

С критикой поправок выступили глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, бизнес-омбудсмен Борис Титов, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и другие представители бизнеса и правозащитного сообщества.

Глава "Опоры России" Александр Калинин рассказал РБК, что предложит смягчить наказание по обеим поправкам - а именно заменить уголовную ответственность на административную. "Мы считаем, что ответственность за исполнение на российской территории зарубежных санкций должна быть, другое дело, что не надо стрелять себе в ногу", - пояснил он.

Как заявил пресс-секретарь главы РСПП Александра Шохина Сергей Мытников, Шохин также будет добиваться отказа от уголовной ответственности за исполнение санкций. "Не надо назло бабушке уши морозить", - комментирует Мытников.

С необходимостью смягчить наказание за оба нарушения согласились представители Торгово-промышленной палаты и РАНХиГС.

"Нередко предприниматели невольно и неосознанно нарушают закон, и для исправления таких ошибок совсем необязательно привлекать Уголовный кодекс. Это обязательно надо учесть в законопроекте", - заявил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Однако депутаты будут настаивать на своей позиции, предупреждает лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. "Иное означает капитуляцию перед санкционной политикой Запада", - подчеркнул он.

"Ведомости": власти не зачтутся прошлые заслуги

Многолетний тренд на сохранение стабильности в России сменился запросом на перемены, пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование "Российское общество после президентских выборов - 2018: запрос на перемены", проведенное Федеральным научно-исследовательским социологическим центром (бывший Институт социологии РАН).

Люди не видят возможности в ближайшем будущем изменить что-то к лучшему, выход из кризиса определил коридор возможностей, который доступен для россиян, констатируют социологи. Но прошлые заслуги властей не означают их полной и безоговорочной поддержки в будущем, предупреждают они.

Представления о переменах у власти и людей различаются, комментирует итоги исследования руководитель исследования академик Михаил Горшков: "У власти более широкое понимание перемен, они связаны и с внутриполитической жизнью, и с международной. Например, задача технологического прорыва. Россияне же хотят перехода к новому качеству жизни, но это не особо касается трансформации политических институтов".

Нужно использовать позитивный настрой населения для проведения реформ, считает социолог: "Президент умеет работать с общественным мнением, а вот другие структуры - нет. Они отказываются от общения с населением, хотя сейчас общество готово к диалогу. Поэтому большой вопрос, смогут ли власти эти настроения использовать"

Под переменами люди понимают улучшение уровня жизни, увеличение финансирования социальной сферы и инфраструктуры, говорит директор "Левада-центра" Лев Гудков: "Власть же не понимает под переменами ничего серьезного. Для нее политика строится на неизменности и сохранении тактики. Но каждый раз власти изобретают новые средства, чтобы показать видимость перемен, - например, как сейчас с цифровой экономикой. Хотя, судя по назначенному правительству, власть делает все, чтобы заблокировать перемены".

Эффект обманутых ожиданий уже есть, считает политолог Аббас Галлямов: "После Крыма вспыхнула надежда, что Россия встала с колен и теперь уровень жизни начнет расти, но она пока не оправдалась. Потому и появился запрос на перемены. Но люди все равно настроены консервативно: перспектива радикальных реформ их пугает, им не нужны ни разделение властей, ни свободные выборы, ни независимые СМИ. Они просто хотят, чтобы власти обеспечили рост уровня жизни, а как это будет достигнуто - их не волнует".

"Коммерсант": конфликт разогревают к чемпионату

Ситуация в Донбассе резко обострилась, пишет "Коммерсант". Наблюдатели ОБСЕ фиксируют возросший уровень насилия: 7,7 тыс. нарушений режима прекращения огня за минувшую неделю. Конфликтующие стороны ежедневно сообщают о потерях из-за артобстрелов и диверсий. В ДНР эскалацию связывают с приближением чемпионата мира по футболу.

Источник газеты, близкий к минобороны Украины, не скрывает, что украинские военные пытаются улучшить свои позиции. "Мы не нарушаем минские договоренности, но высоты вокруг Горловки (где велись бои) - это практически "серая зона", с которой по нам могут вести огонь. Это не наступление, это взятие под контроль потенциально опасных точек. Танковых наступлений мы не проводили", - сказал собеседник издания.

Обострение в Донбассе заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин связывает с приближающимся чемпионатом мира по футболу, который начнется в России 14 июня. "Если посмотреть исторически, на фоне крупных международных соревнований были военные всплески", - сказал он.

И. о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего сказал, что Луганск рассчитывает обсудить последние события в рамках Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины в формате видеоконференции. "Видеоконференция намечена на 23 мая. Пока неясно, сможем ли мы добиться рассмотрения вопросов, которые нас беспокоят, в частности, вопрос безопасной эксплуатации объектов инфраструктуры. Думаю, получим поддержку от России, ОБСЕ и посредников и Украина не сможет блокировать обсуждение этих вопросов", - сказал Дейнего.

Собеседник газеты в МИД РФ сказал, что Россия готова участвовать в видеоконференции, и добавил: "Мы транслируем зарубежным партнерам сигналы об эскалации напряженности".

"По линии всех переговоров с другими лидерами эти вопросы (ухудшения обстановки на востоке Украины) ставятся. Тема Украины станет предметом переговоров на предстоящей встрече Владимира Путина с Эммануэлем Макроном, на площадке ОБСЕ будем жестко ставить вопрос о резком обострении", - пояснил собеседник в российском внешнеполитическом ведомстве. И добавил: "Ситуация опасная и, если срочно не купировать, может перерасти во что-то большее. Это реальный риск".

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заверил издание, что последние события в Донбассе точно обсудят 31 мая на очередном заседании постоянного совета организации. В эскалации конфликта он обвиняет Киев, который "блокирует инициативы в контактной группе, отказывается вести прямой диалог с Луганском и Донецком, саботирует предложения ОБСЕ".

"Коммерсант", "Ведомости": топливу придется упасть в цене

Резкий рост цен на топливо в последние месяцы заставил правительство впервые с 2015 года снизить акцизы, пишут центральные газеты. "Коммерсант" сообщает, что уже 1 июля акциз на бензин будет понижен на 3 тыс. руб. на тонну, на дизтопливо - на 2 тыс. руб. от текущих уровней. Эта экстренная мера будет действовать полгода и приведет к потере около 100 млрд руб. доходов консолидированного бюджета.

С начала года оптовые цены на топливо выросли примерно на 30%, а в апреле начали быстро увеличиваться и розничные цены. Это связано с рядом факторов, и в частности с ростом цен на нефть. Но нынешнее решение по акцизам принято только на полгода, и что будет со ставками в 2019 году, неясно.

При этом снижение акцизов не решает всех проблем с ценами топлива как в опте, так и в рознице. Сейчас розничные цены на Аи-95 и дизтопливо в среднем по РФ составляют около 42,8-43 руб. за литр. Уменьшение акцизов может снизить справедливую цену на АЗС примерно на 2 руб. на литр, но ключевое значение для динамики цен будет иметь курс рубля - если при дальнейшем росте цены на нефть рубль почти не будет укрепляться, как это обстоит сейчас, то цены на топливо все равно будут расти, считает Василий Танурков из АКРА.

"При текущем уровне цен в опте бензин и дизтопливо на заправках должны дорожать примерно на 7 руб. на литр, чтобы АЗС не разорились. За счет снижения акцизов можно сократить этот потенциальный рост до 2,5-3 руб. по бензину и 4-4,5 руб. по дизтопливу", - отмечает один из собеседников "Коммерсанта" в крупной нефтяной компании.

Розничная цена сейчас ниже нетбэка (экспортная цена минус пошлина и транспортные расходы), нефтеперерабатывающие заводы теряют от поставок на внутренний рынок 5000-9000 руб. на каждой тонне, комментирует в "Ведомостях" экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. При этом потери потребителей от роста цен на автобензин и дизельное топливо до паритетного уровня за полгода могли бы составить 375 млрд руб.

Ценообразование на внутреннем рынке находится под существенным влиянием акциза, объясняет директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов, в сложившейся ситуации "сильная нефть - слабый рубль" значения нетбэков по топливам существенно превысили все существовавшие на конец прошлого года прогнозы, что создало сильнейшее давление на цены.

При текущей конъюнктуре значение экспортного паритета по автомобильному бензину превысило 47 руб. за 1 л, а розничная маржа продолжает находиться вблизи нулевых отметок или даже ниже, оценивает он. Снижение акцизов - единственное решение, которое позволяет уменьшить сложившуюся напряженность рыночными методами, уверен Борисов.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си