За что Трамп обозлился на собственных силовиков

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп заявляет, что спецслужбы следили за его предвыборной кампанией

Давнее противостояние между Дональдом Трампом и его собственными силовиками привело к взрыву в минувшее воскресенье, когда президент США рявкнул в "Твиттере": "Настоящим я требую - и завтра сделаю это официально, - чтобы министерство юстиции разобралось, внедрились ли ФБР и минюст в избирательный штаб Трампа и следили ли они за ним в Политических Целях!"

Трамп также потребовал, чтобы силовики выяснили, не было ли это сделано по наущению "людей в администрации Обамы".

Несколько часов спустя минюст пошел на попятную и поручил своему генеральному инспектору изучить вопрос о том, не руководствовалось ли ФБР "неуместными политическими соображениями, проводя контрразведывательное расследование деятельности людей, которые подозревались во взаимодействии с российскими агентами, вмешивавшимися в президентские выборы 2016 года".

Вот из-за чего Трамп сейчас обозлился на силовиков. В начале мая в пантеоне "Рашагейта" появился новый персонаж - загадочный тайный агент, который под разными предлогами вступал в контакт с тремя соратниками кандидата Трампа, прежде всего с его советником по внешней политике Картером Пейджем и молодым Джорджем Пападопулосом.

Две трактовки

Одновременно родились две трактовки. С точки зрения Трампа и его сторонников, этот человек был явно подослан к ним политическими недругами и вульгарно шпионил за трампистами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Картер Пейдж был советником кандидата Трампа по вопросам внешней политики

По словам либеральной прессы и бывших силовиков, ФБР поручило этому человеку разрабатывать Пейджа и Пападопулоса, поскольку у контрразведчиков были данные об их связях с русскими, и они по долгу службы обязаны было ими заняться. В заголовке одной из статей New York Times на эту тему подчеркивалось, что загадочный персонаж был информатором, а не шпионом.

Силовики строго предупреждали, что если кто-то обнародует его имя, жизнь этого человека и связанных с ним людей будет в опасности.

Загадочный агент

Газеты полмесяца хранили его имя в тайне и этим гордились. С другой стороны, флагманы американской прессы New York Times и Washington Post сообщали о нем столько деталей, что, как замечали местные остряки, вычислить его мог любой, имевший доступ к Google.

Они писали, например, что речь дет об американском профессоре, который преподает в Британии, работал в предыдущих республиканских администрациях и являлся давним американским источником разведданных для ФБР и ЦРУ.

Правообладатель иллюстрации OxfordUnion/YouTube Image caption Таинственный агент оказался 73-летним почетным профессором Кембриджского университета Стефаном Хэлпером

Пресса сообщала, что этот информатор контактировал с Пейджем, Пападопулосом и одним из руководителей трамповского штаба Сэмом Кловисом, и называла даты и детали этих контактов. СМИ писали, что информатор встретился с Пейджем в середине июля 2016 года на симпозиуме в британском университете и поддерживал с ним связь больше года.

Загадочный агент встретился с Кловисом "либо 31 августа, либо 1 сентября в кафе гостиницы в Кристал-Сити" в Вирджинии, писали газеты. Он обрабатывал Пападопулоса, пригласив его за свой счет в Лондон и заплатив ему 3 тысячи долларов за небольшое исследование.

Под конец большинство нью-йоркских и вашингтонских журналистов уже знали, о ком идет речь, поэтому когда на днях три известных издания рассекретили его имя, оно было в новинку лишь их читателям.

Таинственный агент оказался грузным 73-летним почетным профессором Кембриджского университета Стефаном Хэлпером, который где-то в середине 2016 года действительно сделался информатором ФБР, только начинавшим тогда расследование российского вмешательства в американские выборы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кто следил за кем, и почему?

Миллион долларов

Хэлпер, работавший у ряда американских президентов-республиканцев, от Никсона до Буша-старшего, широко известен в Вашингтоне. С 2001 по 2015 год он преподавал в Кэмбриджском университете международные отношения и американистику и попутно проводил семинары с участием бывших и действующих сотрудников разведорганов.

В 2014 году, например, он вместе с экс-главой британской разведслужбы МИ-6 Ричардом Дирлавом организовал семинар, на котором присутствовал Майкл Флинн, тогдашний начальник военной разведки США и будущий помощник Трампа по национальной безопасности, ожидающий сейчас приговора за ложь на допросе.

С 2012 года у Хэлпера были контракты с Office of Net Assessments, аналитическим центром Пентагона, который заплатил ему за исследовательские работы более миллиона долларов. Газеты взяли эту цифру из открытых документов, поэтому нельзя сказать, чтобы Хэлпер был так уж сильно засекречен.

Первой его женой была дочь видного цэрэушника Рэя Клайна, который работал с Джоном Кеннеди во время Карибского кризиса 1962 года. Связи Хэлпера с ЦРУ были известны давно. После выборов 1980 года, на которых Рейган победил демократа Джимми Картера, Хэлпера обвиняли в том, что он шпионил за штабом Картера с помощью бывших сотрудников ЦРУ. Хэлпер это категорически отрицает.

Сейчас республиканцы во главе с Трампом снова обвиняют его в шпонаже и требуют у минюста документов, касающихся операции, которую Хэлпер проводил два года назад против трех вышеуказанных трампистов. Пока минюст документов им не предоставил.

Трамп заявил во вторник, что если ФБР действительно шпионило за его штабом во время предвыборной кампании, то это было "постыдно" и незаконно. Критики говорят, что нападки на силовиков являются частью его кампании по дискредитации расследования, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Выступая во вторник по телевидению, бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что ФБР не шпионило за штабом Трампа, а следило "за тем, что делают русские".

В понедельник глава ФБР Кристофер Рэй, замминистра юстиции Род Розенстайн и директор национальной резведки Дэн Коутс встретились в Белом доме с Трампом, чтобы обсудить скандал по поводу миссии Хэлпера, которую силовики и президент толкуют очень по-разному.