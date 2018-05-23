Правда ли, что сахарозаменители полезнее сахара?

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Все мы - поколение, избалованное сахаром и пропитанное им.

Избыток сахара в рационе может способствовать набору веса и спровоцировать развитие диабета, поэтому лучше и полезнее будет, если каждый из нас будет съедать в день не более 7 чайных ложек сахара.

Служба общественного здравоохранения Англии (Public Health England) рассчитывает на то, что потребление сахара (включая сахар, содержащийся в других продуктах) снизится к 2020 году на 50%.

Этой цели власти Англии планируют добиться за счет более широкого распространения заменителей сахара. Они не калорийны, зато дают сладкий вкус. Но насколько они полезны для здоровья?

Итак, что такое подсластители?

Их огромное количество, их добавляют в самые разные продукты питания, включая диетические блюда и напитки.

Все они служат одной цели: добавить сладость вкусу при минимуме калорий.

Некоторые из них - сахарин, сукралоза, ацесульфам калия и аспартам, намного слаще сахара, поэтому идеальны для добавления в низкокалорийные прохладительные напитки и жвачку без сахара.

Ксилит и сорбит больше похожи на обычный сахар, поэтому подходят для использования в кондитерской отрасли.

Можно ли мне их использовать?

Если вы спросите специалистов, большинство из них скажет, что это ваше личное дело и ваш выбор.

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Ограничить потребление сахара - это совсем неплохо, это помогает снизить риски развития диабета и ожирения, помогает сохранить здоровье зубов.

Когда вы осознаете, что в обычной банке "Кока-колы" содержится эквивалент 9 кусков сахара - больше дневной нормы взрослого человека, - вы невольно задумаетесь о диетической версии напитка.

Но насколько подсластители полезнее для здоровья? Конечно, употребление низкокалорийных и малосладких продуктов не гарантирует вам бодрости и стройности. Эти продукты не являются заменой правильного питания и здоровой диеты.

Раз подсластители искусственные, они не полезны для здоровья?

Многие - продукт химического производства, но есть и натуральные. Например, стевия.

Кроме того, синтетический не всегда означает, что это вредно для здоровья.

По закону, на этикетке продукта питания должно быть четко обозначено, содержатся ли в нем низкокалорийные подсластители, чтобы люди знали, что именно они покупают.

Поможет ли переход на заменители сахара сбросить вес?

Сокращение объема потребляемых калорий поможет похудеть. Однако сколько именно вы сбросите, зависит от вашего рациона в целом, а также от объема физической нагрузки, генетических особенностей и вашего метаболизма.

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Доктор Стейси Локьер из Британского фонда питания полагает, что переход на заменители сахара и продукты с низким содержанием сахара может помочь тем, кто стремится сбросить вес.

"Существуют данные исследований, как краткосрочных, так и долговременных, говорящие о том, что люди, употребляющие низкокалорийные продукты, худеют. Что касается напитков, нет ничего лучше простой воды, хотя некоторым сложно отказаться от сладких напитков. В таком случае можно выбрать сладкие напитки с заменителями сахара".

Они безопасны?

Производство искусственных заменителей сахара жестко контролируется, эти продукты проходят строгие проверки.

Производитель заменителей сахара должен представить доказательства того, что его продукция:

не вредит здоровью и не способствует развитию рака

не влияет на репродуктивные функции

не накапливается в организме

не вызывает аллергических реакций

Например, если вы употребляете в пищу аспартам, то для взрослого человека безопасная дневная доза составит до 14 порций прохладительного напитка без сахара, или до 40 чайных ложек подсластителя для чая или кофе. Для ребенка эта доза равна 4 порциям напитка и 13 чайным ложкам подсластителя.

А что с побочными эффектами?

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В СМИ очень много писали о возможном вреде употребления в пищу заменителей сахара, но научных доказательств этому нет. Есть люди, которым не стоит употреблять их в пищу.

Детям до 3 лет подсластители противопоказаны, зато их могут употреблять беременные женщины.

Людям с фенилкетонурией нельзя употреблять аспартам.

Всем остальным можно употреблять в пищу заменители сахара.