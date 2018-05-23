Цветы, природа и девушки: ежегодное садово-цветочное шоу в Челси
- 23 мая 2018
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Растения, мода и знаменитости - в лондонском районе Челси открылась ежегодная выставка Chelsea Flower Show.
На спецпросмотр, предшествовавший открытию цветочного шоу были приглашены специальные гости - артисты и музыканты.
Выставка RHS Chelsea Flower Show проходит в Лондоне с 22 по 26 мая.