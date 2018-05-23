Цветы, природа и девушки: ежегодное садово-цветочное шоу в Челси

  • 23 мая 2018

Растения, мода и знаменитости - в лондонском районе Челси открылась ежегодная выставка Chelsea Flower Show.

На спецпросмотр, предшествовавший открытию цветочного шоу были приглашены специальные гости - артисты и музыканты.

Sally Potterton Правообладатель иллюстрации REX/Shutterstock
Image caption На фото - скрипачка Салли Поттертон в саду Веджвуд, который символизирует чайный сад XVIII века
Танцовщица Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Танцовщица выступает в саду Дэвида Харбера и Savills, демонстрируя, как меняется взаимодействие человека и природы с течением времени
Модели Правообладатель иллюстрации PA
Image caption На моделях - платья невест, созданные Аланом Ханной. В руках они держат букеты пионов
Чемпионка по фридайвингу Таня Стритер Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Чемпионка по фридайвингу Таня Стритер позирует в саду Pearlfisher в платье, созданном студентами университета Университета Брайтона. Стены сада сделаны из 1000 переработанных пластиковых бутылок, что отражает объем пластика, попадающего в Мировой океан каждые пять секунд.
"Дух Корнуолла" Правообладатель иллюстрации PA
Image caption В этом году Chelsea Flower Show испытывала недостаток в спонсорах, из-за чего было решено разрешить российскому инвестиционному банку VTB Capital, который не был включен в американские санкции, стать спонсором сада "Дух Корнуолла".
Водный сад Ухань Правообладатель иллюстрации REX/Shutterstock
Image caption Водный сад "Ухань" символизирует деятельность администрации одноименного китайского города по сохранению реки Янцзы
Скульптура в саду Myeloma UK Правообладатель иллюстрации REX/Shutterstock
Image caption Скульптура в саду Myeloma UK сдувает семена на землю
Сад Morgan Stanley Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Сад Morgan Stanley, созданный в содружестве с Национальным обществом по предотвращению жестокого обращения с детьми, демонстрирует эмоциональную трансформацию подопечных благотворительной организации
Королева Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Елизавета II вернулась к своим королевским обязанностям после свадьбы принца Гарри и Меган в субботу
Сирийский музыкант Майя Юссеф Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Сирийский музыкант Майя Юссеф играла на традиционном инструменте кануне в саду Lemon Tree Trust, созданном Томом Мэйсси. Дизайн сада был навеян жизнестойкостью и решимостью беженцев, живущих в лагере "Домиз" на севере Ирака
Сад Urban Flow Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Сад Urban Flow создавался с целью продемонстрировать садоводам-любителям, что они могут применять смелые дизайнерские решения и яркие растения даже в небольшом городском саду
The Silent Pool Gin Garden Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Сад Silent Pool Gin предназначен для работающей пары, которой требуется укромное место, чтобы отдохнуть от суеты после тяжелого рабочего дня в шумном городе
Сад Seedlip Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Главная тема сада Seedlip - горох. Он присутствует здесь в цвете, формах и других элементах
Сад Skin Deep Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Сад Skin Deep представлет скульптуры, состоящие из 200 бетонных камней, которые олицетворяют различные недуги, поражающие человеческое лицо и кожу
Посетительница Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Посетительница любуется цветочной экспозицией

Выставка RHS Chelsea Flower Show проходит в Лондоне с 22 по 26 мая.

Похожие темы

Новости по теме