Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Украины Петр Порошенко встретился с Трампом в белом доме в июне 2017 года

Личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн тайно получил по меньшей мере 400 тыс. долларов за организацию переговоров президента Украины Порошенко с Трампом, сообщили источники в Киеве, близкие к людям, вовлеченным в эту историю.

Платеж был организован посредниками, действовавшими от имени Петра Порошенко, сообщили источники. При этом Коэн не был зарегистрирован в США в качестве лица, представляющего интересы Украины, как того требует американский закон.

Встреча двух лидеров прошла в Белом доме в июне прошлого года.

Вскоре после возвращения Петра Порошенко домой украинское антикоррупционное ведомство прекратило расследование деятельности бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

В администрации Петра Порошенко эти утверждения назвали неприкрытой ложью.

Высокопоставленный сотрудник украинских спецслужб в администрации президента Украины рассказал о том, что произошло перед визитом Порошенко в Вашингтон.

Коэн был приглашен, потому что зарегистрированные в США украинские лоббисты и посольство Украины в Вашингтоне не могли организовать Петру Порошенко ничего, кроме краткой фотосъемки с Трампом.

Петру Порошенко нужна была встреча, которую можно было представить как "переговоры".

Как рассказал этот высокопоставленный чиновник, Порошенко решил наладить неофициальный канал доступа к Трампу.

Задача была поручена бывшему помощнику президента, который попросил о содействии лояльного президенту депутата Верховной Рады.

Тот, в свою очередь, использовал свои личные контакты в еврейской благотворительной организации Chabad of Port Washington, зарегистрированной в штате Нью-Йорк.

Эта цепочка в итоге привела к Майклу Коэну, адвокату и доверенному лицу президента Трампа. Коэну заплатили 400 тыс. долларов.

При этом нет никаких оснований предполагать, что Дональд Трамп знал об этом платеже.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В отношении Майкла Коэна (в центре) в Соединенных Штатах ведется уголовное расследование

Другой источник в Киеве рассказал в тех же подробностях об этой встрече, с той разницей, что, по его словам, Коэн в итоге получил 600 тыс. долларов.

Получили подтверждения и сведения, представленные в свое время американским юристом Майклом Авенатти, изучавшим финансы Майкла Коэна.

Авенатти представляет интересы порноактрисы Сторми Дэниэлс в ее иске против Трампа.

По словам Авенатти, банк, в котором у Коэна был счет, направлял в министерство финансов отчеты о подозрительных трансакциях (Suspicious Activity Reports), из которых явствовало, что Коэн получил деньги от лиц или организаций, представлявших интересы Украины.

Мы поговорили с Коэном и двумя украинцами, которые, как утверждается, якобы налаживали неофициальный канал для своего президента. Все трое отрицают, что подобное имело место.

Высокопоставленный представитель украинских спецслужб также рассказал о том, что Коэну помогал Феликс Сатер - девелопер, осужденный на 12 месяцев тюрьмы за пьяную драку в ресторане на Манхэттене и бывший одно время деловым партнером Трампа.

Справка:Феликс Сатер (Шеферовский) родился в Москве. Когда он был еще ребенком, его семья эмигрировала в Израиль, а потом в США. О криминальной деятельности Сатера и о том, как он пересекался с Трампом, в 2016 году писала британская пресса.

Адвокат Сатера отверг эти обвинения.

Как сообщалось в июне прошлого года, президент Порошенко, отправляясь на встречу с Трапом, не знал, сколько времени уделит ему президент США.

В расписании Белого дома сообщалось лишь, что его введут в Овальный кабинет, когда Трамп будет проводить совещание со своими сотрудниками.

Это было оговорено по официальным каналам. Майклу Коэну заплатили за то, чтобы у Порошено было больше времени, нежели несколько неловких минут обмена любезностями и рукопожатиями, рассказал высокопоставленный источник.

Однако переговоры по этому поводу продолжались до глубокой ночи накануне того дня, на который был намечен визит.

"Грязная сделка"

Украинская сторона была недовольна, рассказал источник, потому что Коэн взял "сотни тысяч долларов" за нечто, чего он, кажется, был не в состоянии обеспечить.

До самого последнего момента украинский президент не был уверен, что не окажется в унизительной ситуации.

"Люди из ближнего круга Порошенко были поражены тем, насколько грязной была вся эта сделка [с Коэном]", - рассказал источник в Киеве.

Порошенко отчаянно хотел встретиться с Трампом из-за того, что случилось во время президентской предвыборной кампании в США.

В августе 2016 года газета New York Times опубликовала документ, который, предположительно, свидетельствовал о том, что глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт получал миллионы долларов от лиц, представлявших российские интересы на Украине.

Это были выписки из "черной бухгалтерии" пророссийской Партии регионов, нанявшей Манафорта, когда он был политическим консультантом на Украине.

Эти выписки, предположительно, поступили из Национального антикоррупционного бюро Украины, расследовавшего деятельность Манафорта.

После публикации этих документов Пол Манафорт был вынужден уйти с поста главы предвыборного штаба.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бывшему главе предвыборного штаба Трампа грозят новые обвинения

Несколько украинских источников сказали, что эта утечка произошла с согласия Порошенко, так как он был уверен, что на выборах победит Хиллари Клинтон.

Если это правда, то это была катастрофическая ошибка: Украина поддержала на американских выборах проигравшего кандидата. Независимо от того, как произошла эта утечка, она нанесла ущерб победителю - Дональду Трампу.

Украина тогда воевала с поддерживаемыми Россией сепаратистами и не могла позволить себе заполучить врага в лице американского президента.

Поэтому Порошенко, судя по всему, чувствовал облегчение, когда он, широко улыбаясь, приветствовал в Овальном кабинете Дональда Трампа.

Порошенко похвалялся тем, что встретился с американским президентом раньше, чем это сделал российский лидер.

"У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя как украинского президента в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина, для того, чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость", - заявил тогда в Вашингтоне украинский лидер.

"Никогда не было такого мощного визита", - добавил он.

Порошенко провел триумфальную пресс-конференцию перед северным портиком Белого дома.

Через неделю после возвращения Порошенко в Киев украинское Национальное антикоррупционное бюро объявило, что прекратило расследование в отношении Манафорта.

Чиновник в Киеве объяснил мне тогда, что в "черной бухгалтерии" Партии регионов нет расписок Манафорта в получении денег.

И в любом случае, добавил он, Манафорт - гражданин США, а закон позволял бюро вести расследование только в отношении украинцев.

Обвинения, предъявленные Манафорту в США

сговор с целью отмывания денег, ложные показания, сокрытие активов за рубежом - все эти обвинения относятся к его работе на Украине и предъявлены спецпрокурором Мюллером (сам Манафорт их отвергает);

мошенничество и уклонение от налогов - предъявлены Мюллером позднее в штате Вирджиния (эти обвинения Манафорт также отвергает).

Украинские власти не то чтобы закрыли дело Манафорта, но оно было передано из Национального антикоррупционного бюро в прокуратуру, где его положили под сукно.

На прошлой неделе в Киеве курирующий дело прокурор Сергей Горбатюк заявил мне: "Мы не получали прямого указания закрыть дело Манафорта, но по тому, как продвигается расследование, совершенно очевидно, что наше начальство пытается ему помешать".

Комментарий пресс-службы администрации президента Украины

"Явная ложь, клевета и подделка. Так мы воспринимаем дезинформацию о том, что встреча Президента Украины и Президента США была якобы организована за деньги. Саммит Украина - США в июне 2017 года был организован исключительно по официальным дипломатическим каналам, в частности, посольством Украины в США.

Мы считаем, что вопиющая дезинформация, которая была распространена, является частью фейковой кампании, направленной на дискредитацию украино-американских отношений, а также атакой лично на президентов Украины и США.

Учитывая, что наш комментарий о том, что эта информация не соответствует действительности, был проигнорирован при подготовке настоящей статьи, мы требуем ее опровержения. В случае, если этого не произойдет, мы оставляем за собой право обратиться с иском в суд".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Порошенко назвал свою встречу с Дональдом Трампом очень мощной

Ни один из наших источников не утверждает, что в ходе встречи в Овальном кабинете Трамп просил Порошенко остановить расследование в отношении Манафорта. Но если в самом деле был и другой канал связи, использовал ли его Майкл Коэн для того, чтобы сообщать украинским властям, каких действий от них ожидают?

Возможно, ему этого и не требовалось.

Источник в Киеве утверждает, что Порошенко сделал Трампу "подарок" - устроил так, чтобы на Украине не было больше найдено никаких улик или свидетельских показаний, которые можно было бы передать американским прокурорам, расследующим возможный сговор предвыборного штаба Трампа с Россией.

По словам другого источника, Порошенко понимал, что не сделать этого - фактически означало бы плюнуть Трампу в лицо.

Согласно докладу, подготовленному одним из сотрудников западной разведки, в окружении Порошенко полагают, что заключили с Трампом своего рода "пакт о ненападении".

Со ссылкой на неназванные "высокопоставленные и хорошо информированные" источники разведки, последовательность событий излагается в докладе следующим образом.

Как только Трамп победил на выборах, утверждается в докладе, украинские власти прекратили "активно расследовать" обвинения в отношении Манафорта. Национальное антикоррупционное бюро перестало поддерживать связь с американскими прокурорами - эти обязанности были переданы одному из старших сотрудников Администрации президента Украины.

В докладе утверждается, что по возвращении из Вашингтона в августе или сентябре 2017 года Порошенко решил полностью прекратить сотрудничество с американским следствием в отношении Манафорта. Однако соответствующее распоряжение он отдал лишь в ноябре 2017-го.

Американские власти узнали об этом распоряжении, после того как были отменены два визита старшего помощника Порошенко в США, где в ноябре и декабре он должен был встретиться с Мюллером и директором ЦРУ.

По данным доклада, "элемент взаимопонимания" между Порошенко и Трампом заключался в том, что Украина согласилась закупать американский уголь, а также подписала контракт о поставке из США тепловозов на сумму 1 млрд долларов.

При этом, подчеркивается в докладе, на Украине есть собственный производитель тепловозов и собственные угольные шахты. Так что обе эти сделки можно понять исключительно как покупку украинским президентом поддержки со стороны Вашингтона.

В марте администрация Трампа объявила об имеющей огромное символическое значение сделке по поставке Украине 210 противотанковых ракет "Джавелин".

Даже при президенте Обаме США не продавали Украине оружия.

Известный в Киеве политик - в прошлом член кабинета министров, ныне вышедший на пенсию, - сказал мне, что ему не нравится, как власти поступили с делом Манафорта, но Украина вынуждена бороться за собственное выживание.

"Конечно, я за то, чтобы в стране было верховенство закона, - сказал он. - Но в то же время я патриот своей страны".

По его словам, он поддерживает связь со своими бывшими подчиненными и ему известно немало подробностей об организованном Коэном неформальном канале связи с Трампом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В конце 2016 года Майкл Коэн посетил избранного президента Трампа в небоскребе Трамп-тауэр

Он утверждает, что если украинцы убедятся в том, что по вопросу дела Манафорта была фактически заключена коррупционная сделка, то это может положить конец поддержке в адрес США.

Служба безопасности Украины также подготовила по делу Манафорта собственный секретный доклад.

Было обнаружено, что "черная бухгалтерия" была не единственной - их было целых три, и на самом деле Манафорту заплатили на несколько миллионов долларов больше, чем та сумма, что фигурирует в обвинении (сам Манафорт отрицает любые противоправные действия со своей стороны).

Этой информацией со мной поделился высокопоставленный сотрудник полиции, ознакомившийся с докладом СБУ. По его словам, этот документ не был передан американским властям.

Часть репортажа, подготовленная в США, была написана Сюзанной Кианпур.