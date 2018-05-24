СМИ России: все жаждут услышать, где взять деньги на "майский указ" Путина

В обзоре российских газет за 24 мая:

РБК: диалог на фоне санкций

Об ожиданиях XXII международного экономического форума в Санкт-Петербурге пишет РБК в статье "Майский экзамен". На стартующем в четверг мероприятии правительство расскажет о плане действий по выполнению майского указа Владимира Путина, а иностранные инвесторы попытаются наладить диалог с российскими чиновниками и компаниями на фоне расширения санкций.

Издание напоминает, что президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев сформировали новое правительство и подготовили майский указ на 25 трлн рублей, который чиновникам предстоит выполнять в следующие шесть лет. Теперь оценить планы и решимость нового кабинета можно будет на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Бизнес ждет от ПМЭФ оглашения планов чиновников, которые должны добавить определенности в экономическую политику. Иностранные инвесторы ожидают реакции властей на апрельское расширение санкций со стороны США. ПМЭФ называют форумом Путина, поскольку именно он является там главным представителем власти - премьер-министр традиционно не участвует. В дни форума президент встретится с крупными иностранными инвесторами и главными редакторами мировых информационных агентств.

Кроме того, известна одна из ключевых инициатив, которые бизнес в лице Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) представит Путину. Как рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, фонд предложит главе государства нарастить внутренний госдолг, а поступившие средства направить на строительство инфраструктуры.

Программу действий по достижению целей из майского указа правительство может представить как раз на ПМЭФ, сказал РБК собеседник в аппарате правительства. Согласно документу, за шесть лет чиновники должны добиться роста численности населения, увеличения продолжительности жизни до 78 лет, обеспечить устойчивый рост доходов, добиться снижения уровня бедности, обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира.

Традиционно и российские, и иностранные инвесторы ждут на ПМЭФ заявлений о будущей экономической политике властей, рассуждает директор по научной работе Института Гайдара Сергей Дробышевский. Такие сигналы помогут им понять ситуацию с бизнес-климатом на новом сроке Владимира Путина и тем самым снизить неопределенность.

Налоговая нагрузка становится одним из ключевых факторов, сдерживающих экономический рост, сказала РБК вице-президент "Деловой России" Анастасия Алехнович. Например, по налогу на имущество бизнеса с 2018 года отменили льготу, и он стал "налогом на модернизацию".

"Пока налоговая политика у нас идет вразрез с экономической. Страна должна показывать экономический рост, а налоговая система у нас сейчас выстроена таким образом, что несырьевому бизнесу все менее выгодно работать", - говорит она.

Власти давно говорят о налоговых изменениях, и бизнес ожидает, что на форуме они будут озвучены, подтверждает президент "Опоры России" Александр Калинин. Основной вопрос бизнеса к новому правительству - перечень конкретных мер, за счет которых будет обеспечиваться рост экономики, говорит Калинин.

В целом диалог продолжается, "несмотря на все более сложную обстановку, связанную со все новыми санкциями и обменом соответствующими законами и угрозами новых санкций с каждой стороны", комментирует президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Санкции не станут препятствием для диалога на ПМЭФ, но они в целом мешают бизнесу, говорит Родзянко. Согласно опросу AmCham, 84% респондентов (опрашивали американские компании с бизнесом в России) отметили отрицательное влияние санкций на свой бизнес.

"Ведомости": деньги ищут в обход санкций

Двадцать пять триллионов рублей нужно найти на майский указ президента. Без частных инвестиций не обойтись, говорят эксперты, опрошенные "Ведомостями".

Правительству в ближайшие шесть лет предстоит запустить гигантское инфраструктурное строительство: дорог, больниц, школ, детских садов и университетов, повысить качество городской среды и обращения с отходами, увеличить мощность морских портов и т.д., пишут аналитики InfraOne в обзоре, подготовленном к Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму.

Маловероятно, что властям удастся найти в бюджете даже 2,3 трлн руб., чтобы покрыть минимальные потребности в инфраструктуре, пишут аналитики InfraOne, России придется привлекать инвестиции из квазигосударственных, частных и внешних источников, развивать проектное финансирование.

Новые схемы финансирования возможны лишь для первоклассных заемщиков с рейтингом, близким к суверенному, к тому же условия подобных соглашений предполагают крайне серьезные штрафы при расторжении, говорит партнер EY Дмитрий Ковалев.

Классического же проектного финансирования в России нет, продолжает он: в строительстве огромные риски. Сроки сдачи участков ЦКАД неоднократно переносились, напоминает он, это уже 2020 год, а инвестор - держатель облигаций рассчитывал бы, что сдача такого объекта пройдет без задержек.

Для подстраховки вводится право требовать компенсации от акционеров, но проектное финансирование с регрессом к акционерам - нетипичная форма, она тормозит рынок, резюмирует консультант.

Параллельное конкурентное финансирование - хорошая идея, но в России ее трудно воплотить: сложно найти и одного кредитора, не то что нескольких желающих участвовать в аукционе, скептичен Ковалев.

Такие инструменты больше используются в юрисдикциях, где организаторы и инвесторы не чувствуют за собой безграничных финансов государства и мотивированы работать со сложными финансовыми инструментами, говорит Игорь Зелезецкий из АКРА.

Пока на рынке нет ни свежих или свободных денег, ни интереса инвесторов, сетует младший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Игорь Смирнов, нужно, чтобы инвесторы захотели менять структуру активов, наводить порядок в них (в активах НПФ, например), а государство - менять законодательство и создавать больше проектов для таких инвестиций.

"Ведомости": самые конфликтные выборы осени

О накалившейся обстановке в Новосибирской области рассказывают "Ведомости". Осенью здесь готовятся к выборам губернатора, а сейчас бывший губернатор Красноярского края и Новосибирской области, экс-полпред президента в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского отозван правительством из списка кандидатов в совет директоров РЖД.

Об этом изданию рассказали два человека, близких к администрации президента, и это подтвердила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. Близкие к администрации собеседники говорят, что экс-полпред может быть исключен и из "Единой России".

Причиной стала смена команды губернатором: ранее он был губернатором Красноярского края и Новосибирской области, затем стал советником мэра Новосибирска, коммуниста Анатолия Локотя. В апреле мэр заявил, что планирует побороться на губернаторских выборах с назначенным в 2017 года врио губернатора, бывшим мэром Вологды Андреем Травниковым.

В прессе и соцсетях уже идет информационная война, о которой рассказывает газета.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в четверг встретится с Толоконским, говорит собеседник, близкий к мэрии Новосибирска. Руководство партии желает разобраться - стоит ли поддерживать кампанию, ведь выдвижение Локотя раскалывает элиты. Поэтому Зюганов хочет знать ситуацию изнутри.

Сейчас в России два губернатора-коммуниста - Андрей Клычков (Орловская область) и Сергей Левченко (Иркутская область), который в 2015 году победил губернатора-единоросса Сергея Ерощенко. По словам человека, близкого к администрации президента, в Новосибирске есть риск повторения "иркутского сценария", поскольку поддержка у Локотя в области выше, чем у Травникова, к тому же в регионе большую роль играет то, является ли политик местным или варягом.

Происходящее в Новосибирске - следствие неадекватного решения о назначении врио губернатора, говорит политолог Александр Кынев: "Власть сама спровоцировала недовольство, назначив человека, не имеющего никакого отношения к региону. Было бы странно, если бы регион с такой развитой оригинальной идентичностью и с элитой, которая неоднократно консолидировалась и выступала против разных политических фигур, воспринял спокойно такое унижение".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си