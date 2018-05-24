Король Такси Евгений Фридман - надежда недругов Трампа?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В июне прошлого года Фридмана обвинили в сокрытии от налогов наценки в 50 центов, которая берется с каждой поездки. Тогдашний генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман заявил, что Король Такси построил свою империю, обкрадывая нью-йоркцев

Бывший ленинградец Евгений Наумович Фридман, носящий в Нью-Йорке титул Король Такси, признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов.

Это событие, произошедшее в суде города Олбани, захолустной столицы штата Нью-Йорк, вызвало всеамериканский резонанс, поскольку, по сведениям New York Times, в обмен на снисхождение Фридман якобы согласился дать показания на Майкла Коэна, личного адвоката президента США Дональда Трампа.

Фридман приехал в США с родителями в 1976 году, учился здесь в школе и на юрфаке и говорит по-английски без акцента. Его юридическая карьера начала клониться к закату 1 мая, когда его лишили в Нью-Йорке адвокатской лицензии, которая была у него с 1997 года. Право практиковать в соседнем Нью-Джерси у него пока сохранилось.

Три недели спустя он признал вину на церемонии в Олбани и теперь считается осужденным.

Недруги Трампа, которые за полтора года следствия так и не дождались веских доказательств сговора его штаба с Москвой, хватаются за соломинки и возложили теперь надежды на 46-летнего Фридмана, известного на чужбине как Джин. Как писал во вторник обозреватель Washington Post Аарон Блейк, произошедшее "должно напугать адвокатские команды как Коэна, так и президента Трампа".

СМИ основывают свои сообщения о согласии Фридмана дать показания против Коэна на статье New York Times, которая ссылается на анонимные источники. Однако в пресс-релизе генерального прокурора штата Нью-Йорк Барбары Андервуд по поводу признания Фридмана его сотрудничество со следствием не упоминается.

Ее ведомство не подтверждает согласия Фридмана на сотрудничество.

Кто такой Евгений Фридман?

Отец Фридмана был в СССР инженером, а в Нью-Йорке перешел в такси. В 70-х - 80-х годах приезжие из Советского Союза шутили, что таксист - это первая эмигрантская профессия; второй был программист.

В те годы можно было прилично заработать и сидя за баранкой, но настоящие деньги делались на медальонах. Это документ о праве брать пассажиров на улице. Это также металлическая пластина, которая прикрепляется к машине в некоторых городах, в частности, в Нью-Йорке, где медальоны были введены в 1937 году.

Тогда медальон стоил 10 долларов. Количество их искусственно ограничивалось (сейчас их в Нью-Йорке около 14 тысяч), и они продолжали неуклонно дорожать, пока их цена не превысила миллион долларов.

В мае 2011 года на сцене появилась компания "Убер", и медальоны попали в мясорубку "созидательного разрушения". Так назвал в 40-х годах экономист Йозеф Шумпетер одну из главных черт капитализма, при котором новый товар обесценивает старый. Конкуренция Uber начала всерьез сказываться на цене медальонов четыре года спустя, и сейчас их можно продать в лучшем случае за 125 тысяч.

Но отец Фридмана покупал медальоны в благословенные времена, когда они безудержно дорожали, и оставил сыну несколько десятков, которые в руках Джина превратились в 900. Был момент, когда их совокупная строимость оценивалась в полтора миллиарда долларов. В общей сложности у Фридмана было примерно 120 таксомоторных компаний, которым он иногда давал озорные имена типа "Водка" или "Бурбон".

Империя Короля Такси

Будучи молодым юристом, Майкл Коэн тоже начал вкладывать деньги в такси. Как сообщают, у него было 32 или 34 медальона, которые он дал в управление Фридману. В прессе их называют партнерами. Оба они этот факт отрицают.

Например, Коэн написал в "Твиттере": "Мы с Джином Фридманом не являемся партнерами и никогда не были партнерами ни в этом бизнесе, ни в каком-либо другом".

"#СМИОпятьОшиблись", - добавил он.

В июне прошлого года Фридмана обвинили в сокрытии от налогов наценки в 50 центов, которая берется с каждой поездки и должна идти на субсидирование муниципального транспорта. Бизнесмен и его подельница, главный бухгалтер Андреа Думитру, которая продолжает отрицать вину и ожидает суда, якобы фальсифицировали налоговые декларации и финансовые ведомости и утаили от налогов примерно 5 млн долларов.

"Король Такси построил свою империю, обкрадывая нью-йоркцев, - заявил после ареста Фридмана тогдашний генпрокурор штата Эрик Шнайдерман, недавно обвиненный в сексуальных домогательствах и спешно подавший в отставку. - Он прикарманивал деньги, которые вместо этого должны были вкладываться в наш муниципальный транспорт".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По сведениям New York Times, в обмен на снисхождение Фридман якобы согласился дать показания на Майкла Коэна, личного адвоката президента США Дональда Трампа

Обвинение состояло из пяти пунктов, по каждому из которых подельникам грозило до 25 лет тюрьмы. Признав вину, Фридман отделался поразительно легко. Возможно, СМИ поэтому заключили, что он согласился сотрудничать.

Прокуратура разрешила ему признаться в укрывании от налогов всего 50 тыс. долларов. Фридман согласился заплатить штраф и компенсацию в сумме 5 млн долларов. Если он это сделает, его приговорят всего к 5 годам условно.

Судьба его подельницы складывается не так хорошо. Думитру, которую бульварная пресса нарекла Королевой Такси, одновременно работала адвокатом по иммиграционным делам и была арестована в марте за подачу 180 лживых заявлений на политическое убежище. Она отрицает вину и ожидает сразу двух судов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В мае 2011 года на сцене появилась компания Uber, и медальоны попали в мясорубку "созидательного разрушения"

Фридман являл собой колоритную фигуру и часто фигурировал в таблоидах. Три года назад они смаковали его расставание с красавицей-женой Сандрой, родившейся в Москве, но выросшей в Париже. Она была моложе Фридмана на 20 лет.

"Он трудоголик, а ей 24 года, и она хочет все время веселиться", - объяснил некий источник причину развода газете New York Post.

Фридману пришлось тогда покинуть их трехэтажный особняк на 65-й улице Манхэттена, купленный им за 4,8 млн долларов, Та же газета утверждала тогда, что Майкл Коэн на время поселил Фридмана с его собакой Гарри в доме "Трамп Парк Авеню", в котором жил он сам и в прошлом проживали Джаред Кушнер и Иванка Трамп.

Это еще одна причина, по которой СМИ сейчас норовят поселить Фридмана в пантеон "Рашагейта".