Икигай: японский секрет долгой, счастливой и здоровой жизни

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Знаете, почему вы утром встаете из кровати?

Если вы можете ответить на этот вопрос, то вы нашли свой "икигай". Это японское понятие, которое, вполне возможно, таит в себе секреты счастья, долгих дней жизни и здоровья.

"Вы живете, потому что есть икигай, - говорит японский нейробиолог и автор книги "Икигай: смысл жизни по-японски" Кен Моги. - Это причина, по который вы утром встаете".

Фактически, однозначного перевода этого древнего японского понятия нет, но объяснение Моги - максимально точное.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Концепция икигай появилась на Окинаве, где многим жителям больше 100 лет

Эта концепция появилась на Окинаве - группе островов к югу от Японии, которые, среди прочего, известны благодаря высокому проценту людей, которым больше 100 лет.

Многие считают, что секрет их долголетия - в икигай.

Это понятие широко распространено и в других частях Японии, о чем можно судить по примеру Моги. А теперь икигай начал распространяться по всему миру.

Моги считает, что очень важно найти занятия, которые нравятся и доставляют удовольствие, потому что они наполняют жизнь смыслом и помогают понять, что вам от нее нужно.

Икигай также тесно связан с вашей жизненной энергией.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Найдите занятие, которое приносит вам радость

"Икигай - это счастье, суть которого в том, что вам всегда есть чем заняться", - говорит Франсеск Миралес, написавший в соавторстве с Гектором Гарсия книгу "Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни".

Главная причина в том, что "если находишь что-то, что наполняет жизнь смыслом, это будет двигать вас вперед и давать стимул продолжить", - говорит Миралес.

Как найти икигай?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Работа в саду и огороде, общение с близкими людьми приносят хорошее настроение

Начать жить по принципам икигай очень легко, и поэтому все больше людей за пределами Японии начинают им интересоваться. На эту тему появляется все больше книг.

"Если говорить в целом, мы постоянно думаем об успехе и ставим перед собой великие цели, из-за чего течение жизни становится пугающим, - говорит Моги. - Но с икигай можно начать с малого. Любой может начать с чего-то простого, доступного, а затем почувствовать радость и преимущества, которые это приносит, постепенно переходя к более значительным целям".

Что доставляет нам удовольствие

"Нужно прийти к этому самостоятельно, - советует Моги. - Начните с нуля, посмотрите на себя в зеркало: что вы из себя представляете как человек?"

Правообладатель иллюстрации Héctor García Image caption Прогулка под дождем? Если это вам нравится, почему бы и нет?

"Попробуйте вспомнить себя в разных ситуациях и подумайте, что доставляет вам радость, приносит вам удовольствие. Это послужит подсказкой. Как нейробиолог я понимаю, что то, что доставляет нам удовольствие, является отражением нашей человеческой сущности", - говорит Моги.

Перейти на следующую ступень икигай бывает не так просто.

Но у Миралеса есть ряд идей, которые могут помочь: "Если вы не очень понимаете, чего хотите от жизни, для начала составьте список того, что вам не нужно: в каких ситуациях вы чувствуете дискомфорт или печаль, каких действий и дел хотели бы избежать".

Начиная с вычеркивания ненужного, вы можете определить, от каких действий вы получаете удовольствие.

"Вы можете прийти к выводу, что многие вещи доставляют вам радость: учеба, садоводство, помощь людям, решение проблем, занятия музыкой… или продажа чего-то, публичные выступления".

Так что подойдет все, что вам нравится.

Правообладатель иллюстрации Héctor García Image caption Крепкая дружба - одна из основ счастливой жизни

Миралес признает, что многим людям не так-то просто найти свой икигай.

"Мы все встречали людей, которые с самого детства знают, что им нужно в жизни, но справедливо также и то, что большинство из нас не знали, кем мы хотим стать, когда вырастем", - говорит он.

Влияют на это и постоянные заботы: "Мы ходим в школу, ищем работу, у нас есть повседневные обязанности… в итоге мы можем отдалиться от наших естественных импульсов".

Чтобы найти свое увлечение, Миралес предлагает следовать совету ученого-компьютерщика Рэнди Пауша, прославившегося благодаря своим жизнеутверждающим выступлениям. "Вспомните свои детские мечты. Может, вам нравилось рисовать часами подряд? Танцевать? Бегать? Вспомните себя ребенком и подумайте, что заставляло вас радоваться, но вы перестали этим заниматься", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если ребенком вы любили кататься на велосипеде, что вас останавливает сейчас?

"Прелесть икигай в том, что оно действует на личностном уровне, - говорит Моги. - Оно не подается вам на блюдечке без всяких стараний с вашей стороны. Вам нужно по-настоящему изучить свой разум и вырастить свое икигай".

Это особенно важно в таких странах, как Япония, где общество чрезвычайно однородно, говорит Моги. "Потому что у каждого человека есть собственный икигай. И это помогает понять важность индивидуальности каждого человека".

Сколько может быть икигай у человека?

У жизни бывает много разных пластов, и это касается и того, что доставляет нам удовольствие.

По сути, важно, чтобы у вас были разные икигай - от небольших до огромных.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Икигай - это поиск того, что дарит вам радость в жизни

"Большинство религий верят в одного бога. Но мы в Японии традиционно верили, что существует 8 млн богов, - говорит Моги. - Возможно, это повлияло на то, как японцы воспринимают икигай: мы не считаем, что есть лишь что-то одно грандиозное; мы не преследуем лишь одну цель. Возможно, есть тысячи различных вариантов, которые могут принести вам счастье".

Моги рассказывает, какую роль икигай играет в его жизни: "Мой небольшой икигай заключается в ежедневной пробежке на 10 км в Токио. Но как ученому, наибольшую радость мне доставляют новые идеи и возможность внести свой вклад во что-то значимое в мире. Это тоже мой икигай".

Есть ли доказательства действенности икигай?

Моги считает, что икигай приносит результаты. В качестве подтверждения он приводит результаты исследования Университета Тохо о наполненности жизни (икигай) и уровне смертности у престарелых.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исследования показывают, что люди, у которых есть цель в жизни, делают более правильный выбор во всем, в том числе и в еде

По результатам исследования, среди пожилых японцев, ведущих сбалансированный образ жизни, существует связь между продолжительностью жизни и смыслом жизни: их иммунные системы, в частности, разновидность лейкоцитов нейтрофилы продуктивнее, благодаря чему люди дольше остаются здоровыми.

Нейропсихолог Патриция Бойл провела свое исследование в центре лечения болезни Альцгеймера в Чикаго.

Семь лет она наблюдала за 900 пациентами со склонностью к развитию деменции. Она пришла к выводу, что вероятность развития болезни была на 50% ниже у тех из них, кто ставил перед собой цели.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Это не только здоровая жизнь, икигай - это также и надежда на будущее", - говорит Кен Моги

Оценивая это с научной точки зрения, Моги говорит, что это логично.

"У человеческого мозга есть уникальное качество - он умеет брать под контроль основные функции организма. Иногда он даже умеет исцелять себя, что демонстрируется эффектом плацебо".

"Поразительно, как мозг управляет вашими повседневными функциями организма. Если вы находите свой икигай - незначительные моменты, которые наполняют вашу жизнь смыслом - это поможет вам дольше сохранять хорошее здоровье".

Кто достиг наибольших высот в икигай?

Когда Франсеск Миралес и Гектор Гарсия посетили деревню Огими на Окинаве, где отмечена самая высокая продолжительность жизни в мире, они пришли к аналогичным выводам о связи долголетии с икигай.

Правообладатель иллюстрации Héctor García Image caption Остров окинава располагается на полпути между основными островами Японии и Филиппинами

В Огими - всего 3 тыс. жителей, и именно этот населенный пункт называют центром икигай.

Неудивительно, что столетиями китайцы называли Окинаву "землей бессмертных".

Люди живут в мягком субтропическом климате, у них здоровая диета, богатая фруктами и овощами, они живут дружно, прекрасно друг друга знают и ведут активный образ жизни.

Правообладатель иллюстрации Héctor García Image caption Время закусить, и это закуска по-окинавски

Миралеса и Гарсию привлекла история деревни, в которой так много людей доживает до 100 лет.

"Мы спросили долгожителей Огими, почему они всегда веселы, почему они следят за собой, почему они так привязаны друг к другу… и постоянно всплывало одно слово - икигай", - говорит Миралес.

Правообладатель иллюстрации Héctor García Image caption Что заставляет вас улыбнуться?

Особенность икигай, которая отличает его от обычного хобби, в том, что икигай не приносит сиюминутного удовлетворения. Икигай движет вас в будущее и помогает в пути.

По словам Миралеса, есть и другие места в мире, условия проживания в которых сопоставимы с Огими. Но почему больше нигде в мире нет такого высокого процента долгожителей? Возможно, секрет в икигай?

"Думаю, именно это является определяющим фактором", - говорит он.

Не только долгая, но и здоровая жизнь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если вы хотите прожить долго, нужно научиться радоваться жизни

Еще одна особенность, которая выделяет столетних жителей Окинавы - это их здоровье в зрелом возрасте. Они сохраняют хорошее здоровье большую часть своей долгой жизни.

Международная группа специалистов ведет на Окинаве постоянное наблюдение за жителями острова, достигшими ста лет, база данных этого исследования непрерывно пополняется с 1975 года.

Исследователи обнаружили, что среди пожилых жителей Окинавы наблюдается не только самая низкая в мире смертность от различных возрастных хронических заболеваний. Они также отличаются самой высокой в мире продолжительностью здоровой жизни.

Самодостаточность

Понятно, что не всем нам суждено прожить идиллическую жизнь в садах Окинавы. "Но каждый из нас может создать свой сад, где бы он ни жил ", - утверждает Миралес.

Он замечает, что, хотя Окинава и отличается от остальной Японии, японцы приспособили эту концепцию к своей жизни, даже если это жизнь в крупном мегаполисе.

Правообладатель иллюстрации Héctor García Image caption Франсеск Миралес (в синей куртке), Хектор Гарсия (в красном свитере) и столетние жители Окинавы, с которыми они встречались

Не нужно переезжать, чтобы принести в свою жизнь икигай. Нужно просто понять суть икигай и сделать эту философию неотъемлемой частью своей повседневной жизни.

"Философия икигай важна, потому что она позволяет человеку стать самодостаточным, ему не нужно искать одобрения других людей, - говорит Моги. - Это то, что делает вас счастливым. Не нужно ждать, пока другие люди вас оценят и воздадут вам должное".

Так что, если вы хотите прожить долгую и счастливую жизнь, вы можете поискать икигай в себе.

"Это не только здоровая жизнь, икигай - это также и надежда на будущее", - говорит Моги.