Лидеры США и КНДР встретятся впервые в истории. О чем им лучше молчать?

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Несколько месяцев назад президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын энергично обменивались оскорблениями - один делал это в "Твиттере" и с трибуны ООН, второй - через государственное новостное агентство КНДР. Публика, наблюдая за перепалкой двух лидеров, гадала, может ли она привести к полноценной войне.

Трамп, выступая в ООН в прошлом году, пригрозил Северной Корее "полным уничтожением", а некоторое время спустя обозвал Кима "маленьким и толстым". Северокорейская пропаганда, с другой стороны, тоже не уступает, называя Трампа "маразматиком", "сумасшедшим" и "озабоченным войной маньяком".

Несмотря на все это, Трамп и Ким планируют встретиться 12 июня в Сингапуре, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. На фоне подготовки к первой в истории встрече лидеров США и КНДР, стороны продолжают обмениваться оскорблениями.

Как Трампу и Киму избежать ссоры на саммите?

В преддверии встречи Би-би-си собрала список тем, которых лидерам США и КНДР лучше не касаться, либо обсуждать очень осторожно.

Джон Болтон

Усатый "ястреб", назначенный в марте советником президента США по нацбезопасности, вызывает беспокойство Пхеньяна своей воинственной риторикой. Болтон заявлял, что предупреждающий удар США по Северной Корее был бы "полностью оправдан".

В недавнем интервью Fox News Болтон сказал, что КНДР в деле ядерного разоружения могла бы пойти по пути Ливии, которая в 2000 году свернула ядерную программу по договоренности с Британией и США.

Однако Северной Корее сравнение с Ливией не понравилось.

После ремарки Болтона КНДР пригрозила отменить встречу Кима и Трампа.

"Мы не скрываем нашего отвращения [к Болтону]", - заявил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван.

После этого Трамп попытался загладить обиду и заявил, что США не будет добиваться для КНДР "ливийского сценария".

"Если мы договоримся, Ким Чен Ын будет очень, очень доволен", - сказал американский президент.

Почему же Северной Корее так не нравятся сравнения с Ливией? Вероятно, из-за печальной судьбы ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Ливия

Договоренность Ливии со странами Запада предусматривала отказ от ядерного оружия в обмен на финансовую помощь и улучшение отношений с США.

Пхеньян, видимо, беспокоит то, что случилось после.

Во время гражданской войны 2011 года в Ливии западные страны вмешались в конфликт на стороне повстанцев - силы Каддафи потерпели положение, а самого ливийского лидера казнили.

"По сути это [высказывание Болтона] - проявление зловещих планов, цель которых - навязать нашей гордой стране судьбу Ливии", - заявил замглавы МИД КНДР.

После этого Трамп сделал заявление, что США не преследуют таких целей, когда добиваются сворачивания ядерной программы КНДР.

Однако лидер КНДР все равно вряд ли доверится президенту, который намекал, что в случае невозможности договориться Кима вполне можно свергнуть.

Денуклеаризация

Но даже если забыть о неловких сравнениях, реальный подход Северной Кореи к вопросу денуклеаризации может удивить переговорщиков от США на саммите.

Термин "денуклеаризация" каждая из двух стран понимает по-своему. Прийти к общему определению, которое устранило бы этот диссонанс, может оказаться сложно.

С одной стороны, в понимании КНДР этот термин относится ко всему Корейскому полуострову. Это значит, что в ответ на шаги КНДР к разоружению Южная Корея должна принимать симметричные меры.

Кроме того КНДР считает, что денуклеаризации должно сопутствовать сокращение контингента США в соседней стране.

США понимают термин иначе. Америка хочет, чтобы в течение нескольких лет Северная Корея постепенно передала все свое ядерное оружие другой стране в обмен на постепенную отмену санкционных мер и прочие экономические уступки.

США требуют от КНДР "всеобъемлющего, необратимого и доступного проверке" ядерного разоружения.

В прошлом КНДР нарушала подобные соглашения, поэтому подчинится ли страна требованиям США на этот раз, с уверенностью говорить нельзя.

Max Thunder

Так называются масштабные двухнедельные военные маневры армий США и Южной Кореи, прошедшие в мае. Маневры двух стран проводятся регулярно и уже много лет подряд являются источником головной боли для КНДР.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Совместные маневры США и Южной Кореи давно раздражают Пхеньян

В Северной Корее военные упражнения, которые проходят на территории южного соседа, называют провокациями и подготовкой к будущему вторжению в КНДР.

Южная Корея и США со своей стороны всегда настаивали, что маневры необходимы только для того, чтобы войска были готовы к внезапной атаке внешнего противника.

В середине мая КНДР в одностороннем порядке отменила раунд переговоров с Сеулом на высоком уровне, вновь заявив, что маневры Max Thunder она считает подготовкой вторжения. Пхеньян тогда даже пригрозил отменить в стречу Кима и Трампа.

Все это значит, что маневры будут очень чувствительной темой на саммите.

Похищения

Один из вопросов, которые могут поднять на встрече Кима и Трампа, это похищение Северной Кореей японских граждан в 1970-х и 1980-х годах.

Похищениям подвергались и граждане Южной Кореи, но Япония недавно вернулась к этому вопросу вновь, потребовав освободить своих граждан.

Премьер-министр Синдзо Абэ призвал США обеспечить свобождение похищенных, а президент Трамп заверил его, что США попытаются этого добиться.

В КНДР признают похищение 13 японцев для обучения своих разведчиков японскому языку, но реальное число похищенных может быть намного больше.

Пхеньян по понятным причинам старается не обсуждать вопрос похищений. Государственное новостное агентство ЦТАК в прошлом заявляло, что этот вопрос "решен", и обвиняло Японию в "раздувании" проблемы с целью сорвать процесс денуклеаризации.

Диктатура

Северную Корею часто злит критика других стран, включая критику ее системы правления.

Агентство ЦТАК регулярно цитирует северокорейских политиков, которые называют такую критику попыткой "оскорбить достоинство КНДР".

Это значит, что Трампу и Киму скорее всего стоит избегать таких тем, как права человека и репрессии в Северной Корее, если они хотят, чтобы переговоры принесли плоды.

Кроме того, чтобы обеспечить спокойную атмосферу на саммите, Трампу, вероятно, придется выбирать слова.

"Страну лучше называть КНДР (Корейская народно-демократическая республика), а не "Северная Корея", - говорит эксперт по туризму Джеймс Финнерти. "С их точки зрения, правительство Севера - полноправный хозяин всего полуострова".

Ким Чон Нам

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ким Чон Нам (фото 2001 года) был старшим сыном прошлого лидера КНДР Ким Ир Сена

Единокровный старший брат Ким Чен Ына в прошлом году погиб в аэропорту Куала-Лумпура от отравления высокотоксичным нервно-паралитическим веществом VX.

Ким Чон Нам мало общался с семьей и критиковал ее за династическую преемственность в правлении КНДР.

Пхеньян заявил, что не имеет отношения к убийству, однако среди обвиняемых четверо граждан Северной Кореи, которые покинули Малайзию вскоре после убийства.

США же уверены, что Ким Чон Нама убили агенты Севера, посему эта тема для разговора будет щекотливой.

"Мы не можем позволить Северной Корее в каком-либо виде осуществлять разработку оружия массового поражения", - прокомментировал в свое время Госдепартамент США убийство Ким Чон Нама химическим оружием.