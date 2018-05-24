Взрывающиеся муравьи и волосатые крабы: природа богаче, чем мы думали

Правообладатель иллюстрации Steve Trewhella Image caption У нового краба квадратный по форме панцирь, покрытый волосками

Ученые только за последний год зарегистрировали сразу несколько новых биологических видов - нашли колонию взрывающихся муравьев, обнаружили неизвестный ранее вид креветок, которых назвали Pink Floyd за ярко-красный цвет клешней, а также зафиксировали четыре типа миниатюрной ночной лягушки и гигантскую крысу, которая способна раскалывать кокосовые орехи.

Биологи считают, что на планете осталось много миллионов пока неоткрытых биологических видов, и призывают людей не чураться даже самых маленьких организмов.

Британский натуралист и фотограф Стив Трюхелла надеется, что ученые смогут объяснить происхождение и его последней находки.

Не так давно фотограф обнаружил на пляже близ Веймута в Дорсете крошечного волосатого краба, не больше 2 сантиметров.

Ракообразное находилось внутри буя из пенопласта, выброшенного на берег после шторма. Вероятно, течение принесло его из бассейна Карибского моря.

Правообладатель иллюстрации Steve Trewhella Image caption Трюхелла держит многие из своих находок в аквариумах у себя дома

Трюхелла уже направил находку в Музей естественной истории для опознания.

"Биологи ждут образцов ДНК, полученных от других видов карибских волосатых крабов, чтобы сравнить их с моей находкой. Дело это небыстрое", - говорит Трюхелла.

Правообладатель иллюстрации Roger Worland, British Antarctic Survey Image caption В 2016 году Стив Трюхелла обнаружил ногохвостку, которая не встречалась в Британии 34 года

На Земле зарегистрировано не более полутора миллионов биологических видов, хотя биологи полагают, что их число может доходить до 8,7 миллионов.

В Британии зафиксировано более 70 тысяч видов животных, растений, грибов и одноклеточных организмов.

Профессор Питер Шо занимается регистрацией насекомых из вида ногохвосток. Он считает, что в Британии остается немало неисследованных мест обитания неоткрытых видов.

Биологи призывают всех, кто хочет открыть неизвестный ранее биологический вид, обратить внимание на небольшие организмы, обнаружить которые бывает нелегко.

"Существует множество микроскопических существ, которые остаются незарегистрированными просто потому, что люди не интересуются ими, - говорит Питер Шо. - Люди склонны интересоваться более привлекательными и крупными созданиями".

Правообладатель иллюстрации www.aphotomarine.com Image caption Новый червь получил условное название "Выделяющий желтую слизь А"

Как указывает куратор музея Макс Барклай, примерно раз в десять лет в Британии находят новый вид жуков.

Виды жуков Quedius lyszkowskii Lott и Mirosternomorphus heali Bercedo & Arnaiz обнаружили в 2010 году в Кенте и Шотландии.

Профессор Дэвид Агассиз обнаружил бледно-серого мотылька с коричневыми пятнами Prays peregrinа в 2003 году в Лондоне.

Правообладатель иллюстрации Steve Trewhella Image caption На южном побережье Англии часто находят неизвестных ракообразных, прибывших туда из тропических вод

С тех пор это насекомое находили в Кембридже, Кенте и Сассексе, но в других странах мира оно не встречается.

Правообладатель иллюстрации Bob Heckford Image caption Бледно-серого мотылька впервые обнаружили в Лондоне в 2003 году

В 2014 году профессор Эндрю Полашек описал новый вид осы-паразита.

Эти осы откладывают яйца в телах других насекомых, а личинки, вылупляющиеся из их яиц, съедают носителей изнутри.

Правообладатель иллюстрации Andrew Polaszek Image caption Осы-паразиты откладывают яйца в телах других насекомых

А обнаружили новый вид осы Encarsia harrisoni на школьном дворе в городе Севеноукс в Кенте. Этот вид удалось идентифицировать с помощью геномного анализа ДНК.

Профессор Дэвид Феник издающий фототаблицы для опознания морских видов, недавно обнаружил новый вид червей в Уэльсе.

Этот вид родственен известному виду Eulalia clavigera - обычному листвяному червю, который водится в прибрежных районах, но, в отличие от него, выделяет не желтую слизь, а прозрачную.

По словам Феника, в мире существует множество неизвестных науке видов, но из-за нехватки коммерческого интереса на них не обращают особого внимания.

"Если бы мы нашли вид, который, например, был бы важен для выживания трески, на него сразу обратили бы внимание, но к сожалению, микроскопические, малозаметные виды остаются в значительной своей части неисследованными", - говорит Дэвид Феник.

Правообладатель иллюстрации Natural History Museum Image caption Жуки Mirosternomorphus heali Bercedo & Arnaiz (left) и Quedius lyszkowskii Lott - недавно обнаруженные виды

"Некоторые находки оказываются настоящими сокровищницами, - соглашается 54-летний фотограф Стив Трюхелла. - Я обнаружил шесть новых для Северной Европы видов на одном буе из пенопласта размером с футбольный мяч".

А в прошлом ему удавалось находить насекомых, которые исчезли много лет назад. Так, в грудах водорослей, выброшенных на побережье в Дорсете в 2016 году, он обнаружил разновидность ногохвостки, которую никто не видел в течение 34 лет.

Правообладатель иллюстрации Steve Trewhella Image caption Вид Megaphorura Arcticа недавно обнаружен в Дорсете

Многие из своих находок Трюхелла хранит в аквариумах дома. Его жена по профессии морской биолог, и она помогает ему изучать новые организмы.

"Пока это лишь предположения, но наши моря становятся всё теплее из-за климатических перемен, и есть вероятность, что новые виды смогут приспособиться к существованию в наших водах, а это может привести к биологической катастрофе", - опасается Трюхелла.

Image caption Этот буй из пенопласта, найденный на берегу Стивом Трюхеллой, напоминал ковчег с новыми видами

"Инвазивные виды всегда оказывают пагубное влияние, независимо от их размеров. Достаточно вспомнить, что сделали американские серые белки с местными красными белками, или что происходит с рододендронами, которые подавляют рост местных деревьев".

"Мы думаем, что мы знаем всё о природе и о животных, обитающих на нашей планете, но это не так, - говорит Трюхелла. - Новые виды обнаруживаются довольно часто, и нам приходится постоянно пересматривать известные классификации.