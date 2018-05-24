Зять Лаврова, партнер падчерицы Чемезова. Что известно о новом совладельце "Магнита"

Правообладатель иллюстрации Egor Aleev/TASS Image caption До покупки "Магнита" Винокуров в основном инвестировал в фармбизнес

Компания "Марафон Групп" Александра Винокурова купила у Банка ВТБ 11,82% акций "Магнита", одной из крупнейших в России розничных сетей. Об этом говорится в сообщениях сторон сделки.

У ВТБ осталось 17,28% компании. Сам банк стал акционером сети только три месяца назад, купив этот пакет у основателя и бессменного гендиректора сети Сергея Галицкого. Галицкий назвал решение о продаже непростым, добавив, что у него и акционеров разные взгляды на развитие компании. Во время объявления о сделке Галицкий сдерживал слезы.

"Я взрослый человек, такую психологическую нагрузку нести очень тяжело. Наверное, я должен уйти и должны прийти более амбициозные и молодые", - сказал он позже в тот же день сотрудникам "Магнита", которые собрались перед головным офисом компании в Краснодаре.

"Идеальный инвестор"

Желающие купить пакет ВТБ появились сразу после сделки с Галицким, сказал на Петербургском экономическом форуме первый заместитель президента ВТБ Юрий Соловьев. "Мы получили несколько предложений по продаже части пакета, которые последовали сразу после того, как мы его купили. То есть часть людей, часть других инвесторов приходила и выражала большой интерес к покупке нашего пакета", - цитирует его Интерфакс.

"Марафон групп" оказался идеальным инвестором, сказал Соловьев. "Мы проанализировали все предложения по уменьшению доли и выбрали, с нашей точки зрения, идеального инвестора, который имеет большой опыт в индустрии, мы с этой командой очень плодотворно работали над "Лентой" в свое время, - рассказал Соловьев. - И по цене они были достаточно конкурентны, потому что пакет достаточно большой".

Александр Винокуров был сооснователем и вице-президентом инвестфонда TPG Capital, который владеет долей в сети гипермаркетов "Лента" наряду с "ВТБ Капитал".

По словам Соловьева, ВТБ не планирует снижать долю в "Магните" дальше.

"Магнит" - это стратегическая инвестиция для "Марафон групп", - говорится в сообщении компании. "При определенных усилиях со стороны менеджмента и акционеров сети удастся вернуть ее справедливую стоимость и первое место среди российских ретейлеров», — говорится в сообщении "Марафон групп".

Интерес к "Магниту" у "Марафон Групп" появился сразу после сделки с Галицким, сказал Винокуров в интервью РБК. Сейчас готовится новая стратегия развития сети, добавил он, не раскрыв деталей.

Таблетки, аптеки и спорт

В СМИ Винокурова представляют не иначе как "зять Лаврова". С Екатериной, дочерью министра иностранных дел Сергея Лаврова, он познакомился в Англии, пишет Forbes, они поженились в 2008 году. "Горжусь родством с Сергеем Викторовичем и стараюсь во всем брать с него пример", - говорил Винокуров Forbes.

Александру Винокурову 35 лет. Он выпускник Кембриджа, работал в Лондоне в Morgan Stanley. Знакомые характеризуют его как амбициозного и яркого лидера. В Россию вернулся в 2006 году, открыв российское подразделение американского инвестфонда TPG Capital, которое впоследствии инвестировало в "Ленту".

В 2011 году он стал президентом Группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, который с апреля 2018 года находится под арестом. При Винокурове "Сумма" купила долю в компании Fesco и 50% Объединенной зерновой компании.

В 2014 году Винокуров возглавил инвестиционное подразделение "Альфа-Групп" A1.

Параллельно с этим Винокуров начал "собирать" собственные активы, в основном фармацевтические. Этот рынок ему хорошо знаком, там начинал работать еще его отец Семен Винокуров. В начале 1990-х Семен Винокуров был партнером Шабтая Калмановича, владельца Дорогомиловского рынка, который организовывал в России гастроли иностранных звезд, в компании "Лиат-Натали". Она занималась фармдистрибуцией. Позднее ее поглотила компания "СИА Интернейшнл". С 2015 года Винокуров-младший владеет "СИА", это один из крупнейших фармдистрибьюторов в стране. Сейчас компания входит в группу "Марафон".

Вместе с отцом Александр Винокуров владел зарегистрированной в Швейцарии компанией "Генфа", которая занимается локализацией в России иностранных лекарственных препаратов и дистрибуцией. Из этого актива Александр Винокуров вышел в мае 2017 года, писал профильный журнал Vademecum. С "Генфой" связан скандал: в 2016 году компания зарегистрировала и пыталась вывести на рынок госзакупок аналог дорогостоящего препарата леналидомид, в то время как не закончилось действие патента на оригинальный препарат, писал РБК.

Самый громкий проект "Марафон Групп" - обмен активами с "Ростехом", который состоялся в начале 2018 года. "Марафон" получил блокирующий пакет в "Нацимбио", единственном поставщике вакцин для минздрава по национальному календарю прививок, а "Нацимбио" получило 49% "СИА".

Другой крупный проект "Марафон групп" - сеть аптек "Мега фарм", который сейчас быстро развивается. Он был запущен в 2017 году и по результатам года занял 27-е место в рейтинге аптечных сетей Vademecum.

"Магнит" тоже начал развивать аптечную сеть в 2017 году, открывая аптеки на территории своих магазинов. Можно было бы предположить, что этот проект и "Мега фарм" будут объединены, но Винокуров это отрицает. "Мега фарм" - это наш партнерский проект с Х5 Retail Group (главный конкурент "Магнита", сети "Пятерочка", "Перекресток". - Прим. Би-би-си), который развивается в соответствии с ранее озвученными планами. Планов по сотрудничеству с "Магнитом" у "Мега фарма" нет", - сказал он в интервью РБК.

Совладельцем сети аптек стала в конце 2017 года Анастасия Игнатова, падчерица Сергея Чемезова, через ее компанию "Фармапт".

Еще в портфеле "Марафон групп" - завод лекарственных препаратов "Синтез" и производитель вакцин "Форт".

Кроме фармацевтических активов, у "Марафона" есть спортивное направление: спортклуб "Секция", сервис IQ-Sports и велокоманда Marathon-Tula Cycling team.