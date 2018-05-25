Где работают самые богатые и самые бедные российские губернаторы

Правообладатель иллюстрации Igor Gerasimchuk/TASS Image caption Брянский губернатор Александр Богомаз возглавил рейтинг богатых губернаторов, но только благодаря жене

Семьи губернаторов в этом году в среднем стали беднее в два раза. По результатам 2016 года доходы глав регионов и их жен в среднем составили 53 млн рублей, а в 2017 году - 26.

Судя по опубликованным декларациям, больше всего сократились доходы десяти самых богатых губернаторов. В 2016 году в среднем они заработали почти 382 млн рублей на семью, а в этом - 173 млн рублей.

Те, кто находится за пределами топ-10, тоже обеднели, но не так драматично: их доход в среднем снизился на 10% до 8 млн рублей на семью.

Самые богатые

Верхнюю строчку рейтинга занял губернатор Брянской области Александр Богомаз. Его личных доход в 2017 году весьма скромен по губернаторским меркам - 4,1 млн рублей. Зато его жена Ольга заработала почти миллиард рублей на выращивании картофеля на фермерском хозяйстве "Богомаз".

На втором месте новичок рейтинга Александр Усс, пока врио главы Красноярского края. Он один из 11 новых губернаторов осеннего "призыва", которых президент Владимир Путин назначил в сентябре-октябре прошлого года.

Заняв пост, он критиковал своего предшественника Виктора Толоконского. Рост доходов регионального бюджета, по его мнению, не был заслугой руководства края.

Доход Усса и его жены - 274 млн рублей, а четы Толоконских - меньше 8 млн рублей. 190 млн рублей Усс получил по наследству, говорится в декларации.

Третье место - у семьи губернатора Татарстана Рустама Минниханова (137 млн рублей). Его жена Гульсина, заработавшая 130 млн рублей, является совладелицей компании "Лучано" (спа-комплекс, отель, фитнес-клуб, ресторан).

Регион Имя Семейный доход в 2017 году, млн рублей Рост по сравнению с 2016 годом, % Брянская область Александр Богомаз 945,3 +8 Красноярский край Александр Усс 274,2 +467 Татарстан Рустам Минниханов 145,2 -93 Челябинская область Борис Дубровский 62,6 -17 Новгородская область Андрей Никитин 61,4 +34 Московская область Андрей Воробьев 57,6 -44 Нижегородская область Глеб Никитин 54,5 +60 Ростовская область Василий Голубев 54,5 -22 Томская область Сергей Жвачкин 44,4 +60 Удмуртская республика Александр Бречалов 39 +317

Разные "близнецы"

Прошлой осенью Путин назначил двух губернаторов, внешне похожих друг на друга - Глеба Никитина в Нижегородскую область и Дмитрия Азарова - в Самарскую область.

В эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ Никитин сказал, что видел много шуток на эту тему и больше всего из них ему понравилась шутка о том, что скоро они смогут разблокировать iPhone друг друга.

Как оказалось, доходы "близнецов" не похожи.

Никитин вошел в топ-10 самых богатых губернаторов с доходом 54,5 млн рублей (15,7 млн рублей у него самого и 38,8 у жены), а семья Азарова заработала 12 млн рублей.

Самый бедный

Самым бедным губернатором оказался Андрей Клычков, возглавляющий Орловскую область. Доход его семьи - 960 тысяч. 38-летний Клычков - также из "осеннего" путинского призыва, ранее он был секретарем московского горкома КПРФ.

Его регион граничит с Брянской областью, где работает самый богатый губернатор рейтинга.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Доход коммуниста Андрея Клычкова не превышает миллион рублей

Клычков - один из двух губернаторов-коммунистов, которые сейчас работают в российских регионах. Второй, Сергей Левченко из Иркутской области, заработал 12 млн рублей.

У кого пока нет декларации

Почти все 85 губернаторов обнародовали свои декларации за 2017 год. Не опубликованы только данные о доходах нового кемеровского губернатора Сергея Цивилева, который после трагедии в "Зимней вишне" сменил на этом посту Амана Тулеева.

В его декларации вместо сумм - прочерки, из имущества указан только трицикл. Задекларирован лишь доход жены Цивилева за 2017 год - 12,2 млн рублей.

В пресс-службе Кемеровской области объясняли, что декларацию не опубликовали по ошибке. На запрос Русской службы Би-би-си о том, когда будут опубликованы данные, в пресс-службе не ответили.

Цивилев владел 30% угледобывающей компании "Колмар" вместе с Геннадием Тимченко, но свою долю после прихода в политику он подарил жене, писал Интерфакс.