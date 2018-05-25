Пресса Британии: в официальной версии отравления Скрипалей что-то не сходится

В обзоре британской прессы за 25 мая:

ЕС отстает от США в санкциях

Financial Times пишет, что администрация Трампа оказывает давление на своих европейских союзников с тем, чтобы те ужесточили свои санкции в отношении России.

По мнению Вашингтона, Европа отстает от Америки в противодействии кампаниям по дезинформации, организуемым Москвой, и ее кибератакам.

В попытке развеять впечатление, что Дональд Трамп тепло относится к Кремлю, представители администрации призывают европейские страны принять скоординированные меры против государственных и частных структур в России, связанных с кибернападениями, а также меры по борьбе с российскими грязными деньгами.

На этой неделе делегация сотрудников Госдепартамента встречается со своими коллегами в Брюсселе и Лондоне для обсуждения этих вопросов.

Но газета цитирует неназванного эксперта конгресса США, по словам которого европейские представители скорее всего будут удивлены, что в американской делегации нет высокопоставленных лиц и что сам госсекретарь Майк Помпео пока публично не поддержал эту инициативу.

Страны ЕС расколоты по вопросу о санкциях против России. Некоторые из них возмущены, что объявленные в апреле новые американские санкции уже задели европейские компании, ведущие бизнес с российскими олигархами, попавшими в санкционный список.

Неназванный американский чиновник сообщил газете, что нет никакого противоречия между тем, что в марте президент Трамп предложил встретиться с президентом Путиным, и одновременно с этим его администрация ужесточает санкционный режим.

Европейские дипломаты говорят, что странам ЕС будет сложно идти в ногу с США по вопросу о санкциях.

ЕС ввел санкции против России, после того как она аннексировала Крым, но и этот шаг вызывал сопротивление со стороны таких стран, как Италия, Греция и Кипр. С тех пор Евросоюз отстает от США в решительности своих действий.

"Этот вопрос придется решать на двустороннем уровне, а не на уровне всего блока", - цитирует Financial Times неназванного европейского дипломата.

Глубокие корни российских грязных денег

Guardian публикует объемную статью Оливера Буллоу под заголовком: "Как Британия позволила России спрятать свои грязные деньги".

Сколько таких денег осело в Великобритании, не известно никому, даже Национальному агентству по борьбе с преступностью.

Можно посмотреть на официальную статистику. Российская Федеральная служба государственной статистики считает, что в сентябре 2017 года у российских инвесторов были активы в Британии на сумму в 3,5 млрд долларов. Британское Бюро национальной статистики считает, что к концу 2016 года эта сумма достигала 25,5 млрд фунтов стерлингов.

На первый взгляд эти суммы кажутся внушительными, но для британской экономики это мелочь.

Инвесторы из Финляндии вложили в британскую экономику в два раза больше денег, и при этом мы не волнуемся, что финны дестабилизируют нашу демократию.

Но, к сожалению, официальная статистика не отражает реальность.

Например, деньги из России, поступающие в Великобританию из другой юрисдикции, российскими не считаются. Так как почти все российские капиталы поступают в Великобританию через офшоры, как например Кипр или Багамские острова, то официальные данные отражают лишь верхушку айсберга.

Нет какой-то одной канализационной трубы, через которую текут все российские грязные деньги, так чтобы на ней можно было установить счетчик.

Привлекать к ответственности в Великобритании иностранных мошенников также весьма сложно.

Для этого требуется доказать, что мошенник совершил преступление у себя на родине, а это, в свою очередь, требует сотрудничества с иностранными властями.

Другими словами, если вы хотите привлечь к ответственности человека с тесными связями в Кремле, то вам потребуются доказательства, которые вам может предоставить лишь все тот же Кремль. Он этого, естественно, не делает, и на этом дело разваливается.

Это не единственная проблема. Учитывая тот факт, что у богатых россиян хорошие политические связи у себя на родине - а без таких связей они не смогли бы разбогатеть - если британской прокуратуре удастся заручиться поддержкой российских властей, то обвиняемый, причем небезосновательно, может заявить, что он жертва политически мотивированных преследований, что позволит его адвокатам отмахнуться от любых доказательств, полученных от российских властей.

Есть еще одна проблема. Если богатый и беспощадный россиянин окажется предметом интереса следствия, он может помешать этому следствию, устранив свидетелей.

То есть для того чтобы осудить богатого россиянина по обвинению в отмывании денег, необходимо: а) добиться сотрудничества Москвы, что практически невозможно; б) убедить английский суд, что подобное сотрудничество лишено политической подоплеки, - что чрезвычайно сложно; и в) охранять свидетелей, что, как выяснилось, тоже весьма сложно.

Удивительно другое - что мы терпим это положение вещей уже долго, пишет Буллоу.

Великобритания давно уже приветствует приток денег из России и игнорирует все предупреждения о том, чем это может быть чревато.

Все это началось не вчера, а в середине XX века, задолго до распада Советского Союза.

После Второй мировой войны Великобритания была практически банкротом, а лондонский Сити был сонным и неторопливым местом, так как финансовая и экономическая мощь переместилась в Нью-Йорк, на Уолл-стрит.

Банкиры Сити хотели вновь воротить большие дела, но им мешали слабость британской экономики и фунта стерлингов.

Помощь им пришла с неожиданной стороны: от Советского Союза, который не хотел хранить свои доллары в американских банках. Москва предпочла Лондон.

Эти "советские" доллары банкиры стали давать друг другу взаймы, при том, что регулирующих норм тогда в Лондоне практически не было.

Так возникли так называемые "евродоллары", что привело к возникновению офшорных финансовых операций и предоставило Сити первоначальный капитал.

К концу коммунистического периода советские министерства и организации рутинно вели дела через британские офшоры, а в Сити начался бум.

Госбанк СССР даже открыл компанию-пустышку на острове Джерси, где он держал деньги в тайне от своего собственного правительства.

Именно поэтому так сложно оценить масштабы грязных российских денег в Лондоне.

С какого момента следует начинать отсчет? Банк Midland в 1950-е годы получал комиссионные за трансакции с советскими деньгами. Считаются ли эти деньги до сих пор российскими или даже грязными?

Можно ли таковыми считать комиссионные, полученные лондонскими риэлторами в начале 90-х годов за продажу квартир богатым россиянам?

Как рассматривать 800 миллионов фунтов стерлингов, которые британское правительство получило от российских олигархов в обмен на визы инвесторов?

Сколько времени деньги должны циркулировать в экономике страны, чтобы перестать считаться грязными?

Эти деньги стали настолько неотъемлемой частью экономики, что найти их или даже конфисковать просто нереально.

Мы не знаем, сколько грязных денег сейчас циркулирует в Великобритании, мы не знаем, где их искать, и в любом случае, мы мало чего можем добиться при существующем законодательстве, резюмирует Буллоу.

Тем не менее, если мы хотим не дать российским клептократам купить нашу страну, то их следует хватать за руку в момент преступления и привлекать к суду, пишет автор большой статьи в Guardian.

Никто не говорит о деле Скрипалей всю правду

Газета "i" публикует статью комментатора Мэри Дежевски о видео Юлии Скрипаль. Дежевски часто пишет о событиях, связанных с Россией, и при этом обнаруживает заметное совпадение взглядов с российскими властями.

В этот раз автор находит, что выступление Юлии Скрипаль мало что прояснило.

Речь Скрипаль была написана с тем, чтобы поддержать официальную британскую версию событий.

Она сказала, что она сама и ее отец были отравлены, что она была в коме в течение 20 дней и что лечение было малоприятным.

Но ее слова кое в чем и отклонялись от британской официальной версии. Она не обвиняла Россию. Она не сказала, каким именно веществом они с отцом были отравлены. Она даже не намекнула, что не собирается возвращаться в Россию.

Случай со Скрипалями продолжает вызывать множество вопросов, пишет Мэри Дежевски.

Где именно и когда именно были отравлены Скрипали? Были ли они отравлены гелем или спреем? Было ли это вещество в их автомобиле, в чемодане Юлии или оно было нанесено на ручку входной двери? В чем был мотив преступления? Почему до сих пор не названы подозреваемые, за исключением России? Чем занимался в Солсбери Сергей Скрипаль?

С момента отравления прошло почти три месяца, но ответов на эти вопросы пока нет. Но "я подозреваю, - пишет Мэри Дежевски в газете "i", - что Великобритания и Россия знают гораздо больше, чем они нам говорят".

Guardian публикует статью Ангуса Роксборо на ту же тему.

Роксборо напоминает, что после трансляции видеозаписи Юлии Скрипаль в Кремле заявили, что, вероятно, она произнесла свои слова под давлением властей.

Ангус Роксборо с этим утверждением не согласен. В прошлом он видел достаточно "признаний" диссидентов на советском телевидении. Юлия выглядела совсем по-другому.

Она была расслабленной, иногда отрывалась от своего текста.

Конечно, лучшим способом развеять все подозрения была бы ее встреча с журналистами. Любой журналист спросил бы ее, кто и почему решил ее отравить.

Но не следует забывать, что она сказала, что в будущем хотела бы вернуться в свою страну. Если она хочет вернуться в Россию и жить там в безопасности, ей нельзя слишком широко открывать рот, полагает журналист.

Попытка убийства Юлии Скрипаль и ее отца остается загадкой, но нет практически никаких сомнений в том, что это было организовано Россией, особенно учитывая, что Кремль уже не раз был замешан в убийствах и после этого постоянно лгал, чтобы замести свои следы.

Тем не менее, нельзя сказать, что британское правительство предоставляло своевременную и непротиворечивую информацию об этом деле.

В Британии найдется мало людей, которые думают, что о деле Скрипалей им сказали всю правду. "Даже мое почти 100-процентное убеждение, что нападение организовала Россия, основывается скорее на интуиции, а не на твердых фактах", - пишет комментатор.

Но тут стоит еще один важный вопрос: что делать с Россией?

Нет никаких сомнений, что мы имеем дело с Кремлем, который при Владимире Путине считает, что может безнаказанно делать что угодно по всему миру.

Было ли отравление Скрипалей решением самого Путина или же делом рук кого-то вдохновленного гиперактивным патриотизмом, столь широко распространенным сейчас в России, - видимо, не станет известно никогда.

Из этого следует, что перед Западом стоит выбор: либо отвечать на любое бесчинство России, усиливая истерию и давление на Москву (что не изменит политику Путина), либо принять тот факт, что у нас нет иного выбора, как работать с Путиным в течение ближайших шести лет, так как по целому ряду вопросов мы можем с ним сотрудничать.

Западу не удастся победить Путина, но мы можем попробовать сделать все, чтобы следующие шесть лет были менее опасными, пишет Ангус Роксборо в Guardian.

Daily Mail пишет о так называемом "эффекте Скрипалей".

По словам источников в британской разведке МИ-6, нападение на Сергея и Юлию Скрипалей с применением нервно-паралитического вещества привело к резкому росту числа соискателей работы в разведке.

МИ-6 сообщает, что после нападения в Солсбери к ним обращается все больше и больше высокомотивированных кандидатов.

Глава отдела кадров МИ-6, имя которого держится в секрете, сказал, что повышенный интерес к работе в разведке был предсказуем, так как нападение на Скрипалей уже почти три месяца не исчезает из новостей. "Это одновременно рекламирует саму разведку, и многие задумываются: а почему бы и не поработать там?" - пишет Daily Mail.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com