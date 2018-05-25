СМИ России: Москва не готова слышать правду про малайзийский "боинг"

В обзоре российских газет за 25 мая:

"Ведомости": расследование ведет к новым санкциям

Расследование гибели малайзийского "боинга" комментируют "Ведомости". Обвинения международного следствия становятся все детальнее, и Россия не готова к такому разбирательству.

Малайзийский лайнер Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года над юго-востоком Украины, и почти сразу появилась версия о причастности к катастрофе РФ. Чем больше информации обнародует международное следствие, тем меньше шансов, что Россия сможет убедить Запад в своей непричастности к авиакатастрофе, в которой погибли 298 человек, - это ведет к новому витку конфликта России с остальным миром, новым санкциям и росту изоляционистских настроений в стране, пишет издание.

В четверг Международная следственная группа (JIT), действующая в Нидерландах по соглашению пяти государств, граждане которых погибли в катастрофе, официально заявила, что прибывший из России на территорию Украины "Бук", из которого был сбит пассажирский лайнер, принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО России, базирующейся под Курском.

У следствия есть фото- и видеодоказательства, известны имена людей, имеющих непосредственное отношение к пуску ракеты. Расследование JIT еще не закончено: в четверг были представлены очередные промежуточные результаты.

JIT заявила о причастности России к катастрофе еще осенью 2016 года. К таким же выводам пришла ранее и проводившая неофициальное расследование группа Bellingcat, которая также проследила путь установки от украинского Снежного до Курска.

Минобороны России назвало утверждения JIT повторением "инсинуаций" украинских спецслужб и "фейкогенераторов" из Bellingcat и заявило, что российские "Буки" не пересекали госграницу. По версии российской стороны, лайнер был сбит из "Бука", принадлежащего украинским ПВО.

Россия не согласилась на создание международного трибунала, дело о катастрофе будет рассматривать голландский суд. И судьи, возможно, будут требовать участия в судебных заседаниях свидетелей и подозреваемых из России, полагает юрист "Мемориала" Кирилл Коротеев.

По его мнению, Москва откажется от участия, ссылаясь на 61-ю статью конституции. И это усилит подозрения в адрес России и увеличит вероятность признания причастности к убийству мирных жителей.

По мнению авторов издания, такая стратегия приведет к обострению отношений с остальным миром, в том числе с Малайзией, связанной с Россией рядом оружейных контрактов.

"Отказ Москвы содействовать расследованию катастрофы может быть использован для нового витка антироссийской кампании, который, как показывает высылка российских дипломатов из Великобритании из-за дела Скрипаля, может стартовать еще до вердикта суда", - пишет издание.

Данные JIT могут дать основания для усиления прежних и введения новых санкций, полагает председатель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В свою очередь, российские власти смогут использовать процесс о сбитом "боинге" во внутриполитических целях, говоря о предвзятости расследования, выдвигая "альтернативные факты" и нагнетая антизападную истерию.

РБК: бывшим вице-премьерам достались госкорпорации

Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину, который не вошел в состав нового правительства, возглавить "Роскосмос", а Игорю Шувалову, который занимал пост первого вице-премьера, предложено стать главой Внешэкономбанка (ВЭБ).

РБК пишет, что назначения ожидаемые: ранее политологи фонда "Петербургская политика" назвали Рогозина в числе членов правительства, которых общество считает "аллергенами". Эксперты посчитали, что дефицит достижений в космической отрасли, которую он курировал как вице-премьер, негативно воспринимается россиянами.

Источник в окружении Рогозина ранее рассказывал РБК о том, что "Роскосмос" "ожидает большое реформирование". При этом создание новой структуры было инициативой самого бывшего вице-премьера. "Рогозина [назначат] на космос, чтобы потом, когда создадут ракетно-космический холдинг, сделать его руководителем этой структуры. Президент ему дал шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК", - рассказывал источник в военном ведомстве.

Назначение Рогозина в "Роскосмос" - своеобразный "последний шанс" для него, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. По его мнению, "отставание "Роскосмоса" даже по марсианской программе от НАСА настолько огромно, что тут уже работает принцип "хуже не будет".

"Если Рогозин сумеет себя показать на новом месте, то он может вернуться в правительство, если нет - то уйдет на почетную пенсию", - сказал эксперт. Создание ракетно-космического холдинга - это усиление "Роскосмоса" ресурсами, которые в теории должны помочь ликвидировать отрыв от НАСА, убежден Фетисов.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Андрей Ионин сообщил РБК, что слияние компаний - "это движение в рамках мировых трендов и использование мирового опыта".

"Главная цель объединения - обеспечить обороноспособность. Так как все три компании работают на мировом рынке, то надо обеспечить конкурентоспособность. Также поставлена задача диверсификации военных отраслей как на выпуск гражданской продукции, так и на экспорт. Такие задачи проще решать в рамках больших структур, как уже делают долгое время ведущие мировые компании", - пояснил он.

"Коммерсант": по правилам Брюсселя, но без штрафов

"Газпром" относительно успешно завершил шестилетнее противостояние с Еврокомиссией (ЕК) в рамках антимонопольного расследования, считает "Коммерсант".

Брюссель закрыл дело против компании без штрафа в обмен на согласие "Газпрома" соблюдать указанные ЕК поведенческие условия. Исход дела может привести к снижению цен на газ для ряда рынков Восточной Европы, а также приближает осуществление мечты ЕК о создании единого рынка газа ЕС.

Но это явно не будет катастрофой для "Газпрома", который в последние годы успешно адаптировался к изменению рынка. Решение ЕК может оспорить в суде Польша, но, по мнению аналитиков, шансы Варшавы на успех невелики.

Изначально российской монополии грозили штрафы в 10 млрд евро. В "Газпроме" заявили в четверг, что принятое решение является наиболее приемлемым исходом для функционирования европейского газового рынка в целом".

Для "Газпрома" это очень хороший исход, согласна Мария Белова из Vygon Consulting, так как уже несколько лет антимонопольное расследование висит над компанией дамокловым мечом. Теперь фактор неопределенности и потенциального давления на компанию со стороны ЕК уходит.

Глава МИД Польши Конрад Шиманьский и премьер Литвы Саулюс Сквернялис уже публично выразили сожаление о том, что дело завершилось без штрафа. Сквернялис при этом не дал четкого ответа на вопрос, будет ли Литва оспаривать решение ЕК, что можно сделать в суде ЕС. Собеседники на рынке ожидают, впрочем, что подобный иск наверняка подаст Варшава.

Что еще почитать:

Репортаж с заседания объединенной следственной группы (JIT) по расследованию авиакатастрофы в небе над Украиной публикует "Новая газета". JIT представила новые ранее не публиковавшиеся доказательства российского происхождения установки "Бук", из которой 17 июля 2014 года был сбит малайзийский лайнер с 298 пассажирами на борту.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си