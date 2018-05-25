Кто из "отставников" правительства приехал на форум в Петербург и зачем?

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Первый день экономического форума в Петербурга в четверг обратил на себя внимание отсутствием на сессиях и в кулуарах нескольких членов предыдущего состава правительства России, традиционно одних из главных спикеров форума.

Например, глава оргкомитета форума Сергей Приходько, который в середине мая был понижен с руководителя аппарата правительства до заместителя, приветствовал участников только со страниц корпоративного журнала форума. В самом "Экспофоруме" он так и не появился.

Не приехал на площадку и бывший вице-премьер Александр Хлопонин, курировавший природные ресурсы и алкогольную отрасль. Его новое место работы до сих пор не известно.

Ни Хлопонин, ни Приходько не были замечены и во второй день.

А вот бывший коллега Хлопонина Аркадий Дворкович появился на форуме уже утром в четверг, как участник сессии, посвященной цифровизации. В начале в зале появилась пресс-секретарь бывшего вице-премьера Алия Самигуллина. Однако вскоре оказалось, что она, в отличие от начальника, работу в правительстве сохранила и пришла в качестве представителя Максима Акимова - новичка в кабинете, получившего отрасль технологий в "наследство" от Дворковича.

Сам Дворкович появился уже в середине сессии, Туда он пришел в качестве председателя оргкомитета по проведению Чемпионата мира по футболу "Россия-2018" - так, по крайней мере, было указано в программе. После увольнения бывший вице-премьер также занял должность сопредседателя "Сколково"

"Не ко мне вопрос, - улыбаясь, ответил Дворкович на вопрос Би-би-си о том, почему он не сохранил работу в кабинете министров. - Вообще в жизни есть много важных дел и каждая ответственная работа важна".

По словам бывшего вице-премьера, отставка не стала для него неожиданностью (хотя знакомые Дворковича рассказывали Би-би-си обратное), а помимо работы в "Сколково" других предложений он не получал.

Тем временем в соседний зал послушать про "технологический прорыв и пространственное развитие" в четверг приходил Николай Никифоров, бывший министр связи. Спикерами на сессии, которую модерировал помощник президента Андрей Фурсенко, выступили бизнесмен Григорий Березкин, глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и новый министр науки Михаил Котюков.

Никифоров попытался занять кресло в первом ряду сразу перед президиум, однако все места оказались именными - на одном из них, например Михаил Ковальчук, брат бизнесмена Юрия Ковальчука, директор Курчатовского института.

В итоге бывшему министру пришлось искать свободное место в рядах подальше. Сделать это ему удалось не сразу - несколько человек не дали Никифорову присесть со словами "занято".

- А вы где сейчас? - поинтересовался у бывшего министра корреспондент Би-би-си.

- Я в Российской Федерации, - ответил Никифоров.

В каком качестве?

- Как гражданин.

- А работаете-то где?

- Безработный, - отрезал бывший министр.

Бросалось в глаза отсутствие на полях Петербургского форума Игоря Шувалова, долгие годы занимавшего кресло вице-премьера. Еще перед началом форума СМИ прочили ему должность главы Внешэкономбанка. В программе при этом под этой должностью до последнего момента был заявлен Сергей Горьков. Однако прямо накануне форума он неожиданно без объяснения причин отменил поездку.

А вот Шувалов, как выяснилось, в Петербург все-таки приехал. Но начал визит не с "Экспофорума", а со встречи с президентом России Владимира Путина в Константиновском дворце. На ней Путин официально предложил бывшему члену правительства должность главы ВЭБа.

"Спасибо за доверие, не подведем", - пообещал Шувалов в ответ. Уж через несколько часов он появился у стенда банка уже в качестве полноправного хозяина.

А в Стрельну, тем временем, приехал и другой скандальный "отставник" - Дмитрий Рогозин. Как и Шувалов, он не уехал без предложения о работе - президент предложил ему должность главы Роскосмоса, как и предсказывали СМИ.

В отличие от Шувалова, новый глава Роскосмоса не приехал посмотреть на стенд организации, которую он возглавил. Рогозин не был замечен на форуме и в первой половине дня пятницы, а его помощник сказал Би-би-си, что он не приедет на форум.

Правительство ушло в отставку в день инаугурации президента Владимира Путина. 7 мая. В этот же день президент внес в Госдуму кандидату Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, а Медведев затем назвал имена своих вице-премьеров.

11 дней спустя разрешилась и интрига с составом нового правительства, которое покинули девять министров. Изменилось и структура правительства: минкомсвязи заменило министерство цифрового развития, а министерство образования и науки было разделено на два министерства.