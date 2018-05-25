Территория риска: автостоп на Западном берегу

Фотограф Джеральдин Хоуп Гелли рассказывает о трэмпинге на Западном берегу реки Иордан. Обычно словом "трэмпинг" (от англ. tramping - бродяжничество) называют самодеятельный пеший туризм.

Но для израильтян, живущих на Западном берегу, это автостоп - популярный, хотя иногда и рискованный способ передвижения по этой оккупированной Израилем территории. За трэмперами часто охотятся палестинские боевики.

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На территории, страдающей от затяжного конфликта, автостоп остается широко распространенным способом передвижения израильских поселенцев на Западном берегу, особенно молодежи.

Некоторые здесь считают автостоп более безопасным, чем общественный транспорт.

В апреле Джеральдин Хоуп Гелли неделю провела у дорог, общаясь с израильтянами, путешествующими автостопом. В основном это молодые ортодоксальные евреи.

Правообладатель иллюстрации Geraldine Hope Ghelli

"Главное чувство, которое у меня осталось от этих встреч - это то, что практика автостопа на Западном берегу - это демонстрация израильтянами уверенности и того, что это их земля. Но корни ее лежат в страхе", - говорит Гелли.

Правообладатель иллюстрации Geraldine Hope Ghelli

Дорога 60 - главная автотрасса, пересекающая Израиль и Западный берег с севера на юг. По ней передвигаются и израильтяне, и палестинцы.

Правообладатель иллюстрации Geraldine Hope Ghelli

Элик Крижановский родился и вырос в Бруклине, США. Он говорит, что чувствует себя дома в израильском поселении Кфар-Тапуах на Западном берегу.

Такие поселения находятся на оккупированной территории и по международному праву считаются незаконными, хотя Израиль пытается это оспорить.

Элик регулярно пользуется автостопом и всегда подвозит других израильтян, когда сам за рулем.

Правообладатель иллюстрации Geraldine Hope Ghelli

Мирав Сахар не ездит с незнакомцами из соображений безопасности, она садится в машину только к тем, кого знает.

Правообладатель иллюстрации Geraldine Hope Ghelli

Михаэль живет в поселении Элон-Море. Он ездит только по поселению и выезжает из него, только когда рядом солдаты.

Правообладатель иллюстрации Geraldine Hope Ghelli

Знак на автобусной остановке советует автостоперам, как избежать опасностей.

Пять правил гласят:

Старайтесь всегда стоять за барьером остановки, не выходите на дорогу, где вас могут сбить. Не садитесь в машины, которые выглядят подозрительно. Обменяйтесь парой слов с людьми в машине, прежде чем в нее садиться. Если вы одни, а время очень позднее, сообщите в этом в ближайшую оперативную комнату. Мы вышлем военных, которые помогут вам уехать. Сохраните номер горячей линии Шомрон и регионального оперативного центра на горячих клавишах вашего телефона. Это сохранит время, если что-то случится.

Правообладатель иллюстрации Geraldine Hope Ghelli

Западный берег реки Иордан от Израиля отделяет барьер длиной 703 км. Возведение этого разделительного барьера вызвало бурный протест со стороны палестинцев.

Правообладатель иллюстрации Geraldine Hope Ghelli

Фотографии Джеральдин Гелли