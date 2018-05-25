"Футбол по правилам дзюдо": что миллиардеры думают об охоте за грязными деньгами

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Миллиардер Олег Тиньков заявил, что не опасается за чистоту своих капиталов

Пока со сцены Петербургского экономического форума официальные лица говорят о цифровой экономике, в кулуарах ПМЭФ обсуждают совсем другое - санкции и охоту за "грязными русскими деньгами". Русская служба Би-би-си спросила у миллиардеров, готовы ли они объяснять происхождение своих капиталов.

В последнее неделю перед форумом Лондон активно обсуждал борьбу с российскими грязными деньгами и призывал тщательно проверять связанных с Кремлем бизнесменов, инвестирующих деньги в Великобританию.

Одной из первых жертв такой борьбы неожиданно стал Роман Абрамович, который не смог попасть на футбольный матч принадлежащего ему клуба "Челси". Британские власти затянули продление его визы инвестора.

Бизнесмену, а также другим россиянам, для продления такого типа визы теперь, возможно, придется объяснять британским властям происхождение своих капиталов.

Миллиардер Олег Тиньков на вопрос, не боится ли он, что ему придется рассказывать о происхождении своих капиталов, сказал Би-би-си, что за чистоту своих капиталов не опасается.

"Начиная с 1994-го года все мои капиталы понятны и описаны. Нет более понятных капиталов, чем те, которые получены в результате публичного размещения акций. Есть вопросы? Заходите на сайт лондонской биржи, там даже слишком много написано, на мой вкус", - заявил владелец банка "Тинькофф".

По словам банкира, ему не интересно, "кто там и что расследует". "Но если компетентные органы зададут вопросы, придется, к сожалению, отвечать, как законопослушному гражданину. А так вы не к тому подошли. К моим капиталам точно вопросов нет, немного таких в этом зале", - добавил Тиньков, окинув взглядом Экспофорум.

"Это же абсолютно несправедливо"

Бизнесмены, попавшие под последнее расширение американских санкций, с прессой на форуме общались неохотно. За владельцем "Реновы" Виктором Вексельбергом, попавшим под американские санкции в апреле, два дня охотились и западные, и российские журналисты, однако говорить о санкциях он так и не стал, лишь попросив журналистов уважать его личное пространство.

Обсуждать эту тему отказался и член правления "Сибура" Кирилл Шамалов - предположительно, экс-супруг Катерины Тихоновой, которую СМИ называли дочерью президента России. Шамалов, как и Вексельберг, попал под санкции США в апреле.

Президент ВТБ Андрей Костин, также с апреля находящийся под американскими санкциями, скрывать своих эмоций не стал. "К этому хорошо относиться невозможно, это же абсолютно несправедливо, это произвол и беспредел. Но если американская политика так думает, хорошо, мы будем работать. Не мы вводили эти санкции", - рассуждал банкир.

Охота за грязными российскими деньгами на Западе Костина не сильно волнует. "Если Англия так будет действовать только против России, это неправильно". "А сам я на Западе не живу, деньги не размещаю, я тут ни при чем", - сказал Костин.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Андрей Костин назвал американские санкции против России "произволом и беспределом"

Такого же мнения придерживается и миллиардер Леонид Михельсон, под санкции лично не попавший. С ним корреспонденты Би-би-си смогли побеседовать в Стрельне, где шли российско-французские переговоры.

"За чистоту доходов нам всем надо отчитываться, но не в такой форме", -прокомментировал предприниматель происходящее с Романом Абрамовичем.

По словам Михельсона, его эта проблема коснется вряд ли: "У меня свой бизнес есть хороший, есть о чем подумать, а на эти темы размышлять даже никакого желания нет".

Бизнесмен подчеркнул, что не собирается менять "место своего расположения и точку своих интересов". "Вдруг я окажусь в таком положении [как Абрамович]? Я себе этого не представляю", - заявил Михельсон.

Три самых опасных риска

О санкциях во второй день форума официально заговорил президент Владимир Путин. Во время пленарного заседания с участием президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Японии Синдзо Абэ Путин заявил, что раньше в основе мирового развития лежали два главных принципа: первый - свобода предпринимательства и торговли, второй - устойчивость и предсказуемость мировых правил бизнеса.

"Сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, а фактически подрыв этих основ. Открытость рынков и честная конкуренция постепенно вытесняются разного рода изъятиями, ограничениями, санкциями. Термины разные, но суть одна: они стали вполне официальным инструментом торговой политики многих стран", - сказал Путин.

Затем он отвечал на вопросы главного редактора агентства Блумберг Джона Миклетвейта о влиянии санкций на бизнес и экономику. "Ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо", - отреагировал Путин.

"Российская экономика стабилизировалась. Мы смогли пройти этот путь и в известной степени укрепили свою экономику", - сказал он. И заметил: "Наши предприятия не могут перекредитоваться, но убытки есть у всех".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По словам Путина, санкции стали вполне официальным инструментом торговой политики многих стран

Ранее опасения по поводу санкций высказал и Алексей Кудрин, теперь возглавляющий Счетную палату. Он сказал Би-би-си, что неопределенность, связанная с санкциями, входит в три самых опасных риска для российского бизнеса.

По его словам, эффект от первых санкций уже начал снижаться с первоначальных 1% ВВП до 0,2% ВВП. Но затем США ввели санкции против структур Олега Дерипаски и других бизнесменов. "В результате влияние санкций, по оценке ряда наших экспертных структур, возросло до 0,5% ВВП", - рассказал Кудрин.

"Выделен какой-то новый жесткий подход и опасность расширения. Мы видим, какие шаги сейчас Великобритания принимает", - объяснил чиновник. По его словам, уже через год эффект от санкций начнет снижаться, если они вновь не будут усилены.