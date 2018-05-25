Евросоюз вооружил 500 млн партизан к битве за личные данные в интернете

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Горстке инспекторов не одолеть гигантов без поддержки интернет-ополчения

Если вам надоела пугающая осведомленность рекламодателей о вашей личной жизни и увлечениях, у Европы для вас хорошие новости.

С пятницы ЕС перешел в наступление на тех, кто собирает наши данные, а потом использует их по своему усмотрению: накапливает, продает, теряет. На тех, кто за последнее десятилетие создал рынок личных данных объемом в десятки миллиардов долларов и навсегда изменил расклад сил в мировом бизнесе и политике.

Новые правила сбора, хранения, использования и оборота личной информации были утверждены ЕС два года назад, но вступили в силу только 25 мая. И хотя регулирование - европейское, а расширенные права предоставлены только жителям 28 стран Евросоюза, обязанности уважать их распространяются на любые компании и организации, которые собирают или анализируют личные данные 500 миллионов европейцев.

"Мировая экосистема цифровой информации питается вниманием, идеями и данными пользователей в обмен на так называемые "бесплатные" сервисы", - описал противника в новой битве глава европейской инспекции по защите данных Джованни Буттарелли.

"В отличие от реальных фабрик, в этих подпольных цехах сетевого мира эксплуатируют не только трудовую силу. И если устроиться на такую онлайн-фабрику предельно просто, то уволиться порой просто невозможно", - написал он в своем блоге.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Глава Facebook Марк Цукерберг приходил извиняться в конгресс США и парламент ЕС

Что нового?

Магазины, соцсети, банки, мобильные операторы, авиакомпании, благотворительные организации - все, кто имеет доступ к вашим данным (например, истории покупок или поездок) обзавелись новыми обязанностями с пятницы, когда вступила в силу европейская директива General Data Protection Regulation (GDPR).

Она же наделила новыми правами жителей ЕС, которые когда-нибудь где-нибудь оставляли цифровой след - осознанно или нет. То есть, практически всех.

Основные нововведения:

Драконовские штрафы за нарушение: до $20 млн или до 4% выручки - в зависимости от того, какая из этих сумм больше.

Обязанность не только требовать четкого согласия на сбор, хранение и использование личных данных - но и предоставлять возможность передумать и отказаться от этого в любой момент.

Право знать, как долго хранятся ваши личные данные.

Право потребовать от организации (например, банка или авиакомпании) поделиться собранными о вас данными с конкурентом, к которому вы собираетесь уйти.

Право запросить и бесплатно получить копию всех ваших персональных данных, хранящихся у тех, кто их собирал.

Право потребовать удалить всю сохраненную о вас информацию - без необходимости обращаться в суд.

Требование сообщать клиентам о краже их данных в течение 72 часов после того, как о ней стало известно.

Политику конфиденциальности придется переводить на человеческий язык с юридического: новый закон требует излагать ее в доступной простому человеку форме.

Теперь для использования контактных данных клиентов для отправки им маркетинговой информации требуется получить их отдельное согласие - простой ссылки на возможность отписаться уже недостаточно.

"Большие братья"

Всевидящее око "большого брата" некогда прочно ассоциировалось с государством - оно имело фактически монопольное право собирать информацию о гражданах и злоупотреблять ею по своему усмотрению. Однако с развитием интернет-торговли, облачных сервисов и прочих сетевых видов сбора и хранения личных данных, эта монополия оказалась разрушена - и технически, и географически.

Теперь ваши имя, адрес, телефон, возраст, доход, семейное положение, образование, история покупок и поиска работы - все это доступно не только чиновникам и спецслужбам. Этими данными владеют трансграничные интернет-платформы, соцсети, мультинациональный и мелкий бизнес.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Камеры наблюдения и системы распознавания лиц давно не монополия государства

Люди сами делятся своими данными в обмен на бесплатный доступ к социальным сетям, скидки в магазинах и прочие онлайн-услуги. И эти данные - новый ценный товар в новой реальности. Его продают и монетизируют крайне успешно: выручка и прибыль гигантов, вроде Facebook, Google и Amazon, исчисляется десятками миллиардов долларов в год.

До сегодняшнего дня на этом рынке действовали законы дикого капитализма, и прежние попытки регулировать его - вроде европейской директивы 20-летней давности о защите прав граждан при сборе и обороте их личных данных - практически не препятствовали свободному обороту нового товара, позволяющего бизнесу таргетировать рекламу и точечно выискивать новых клиентов и покупателей на просторах интернета.

Развитые государства оказались не в силе патрулировать нового конкурента на рынке личных данных и защищать граждан от злоупотреблений - западные налогоплательщики неохотно скидываются на новую бюрократию. В 500-миллионом Евросоюзе, например, этим занимаются всего 2,5 тысячи чиновников.

Два года назад ЕС ужесточил правила и дал всем время подготовиться к 25 мая 2018 года. Новая попытка усилить регулирование долгое время казалась обреченной на провал: европейский бизнес не спешил готовиться, а американский с позиции сильнейшего жаловался на ограничение конкуренции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption До сих пор игра на рынке личных данных велась в одни ворота

Однако звезды сошлись: после скандала с Cambridge Analitica и использованием личных данных для влияния на общественное мнение перед выборами в США, Facebook оказался в положении оправдывающегося, а проблема защиты информации пользователей попала в центр общественной дискуссии. Как нельзя кстати.

"Старый подход уже не работает, и продолжать в таком духе не выйдет - вот, на мой взгляд, главный далеко идущий вывод из истории с Facebook и Cambridge Analytica", - написал главный европейский инспектор Буттарелли.

Чиновники признают, что без активной помощи со стороны пользователей они не смогут обеспечить соблюдение новых норм. Для битвы в киберпространстве нужны миллионы партизан.

"Из этого зазеркалья не выбраться без усилий со стороны каждого. Всем нам стоит открыть глаза на парадокс: узкий круг далеких от людей технологических гигантов все больше и больше следит за нами, но все меньше и меньше видит в нас личность и проявляет к ней уважение", - поднимает народ на борьбу инспектор Буттарелли.

Кто выиграет, а кто проиграет?

Гиганты, тем временем, излучают олимпийское спокойствие. Это и не странно, утверждают критики новых правил: они играют на руку как раз большим компаниям, поскольку в атмосфере всеобщей паранойи люди склонны доверять крупным игрокам больше, чем мелким.

Когда Amazon, Google или Facebook предлагают выбор: согласиться с их новой политикой конфиденциальности или стереть аккаунт, большинство пользователей даже не задумываются. Но если в тот же день вам придет 20 писем с просьбами подтвердить подписку на имейл-рассылки от магазина обуви, онлайн-игры и забытого фитнес-приложения в телефоне - у них высокие шансы оказаться в корзине.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Европа вгоняет бизнес в расходы, но верит, что они окупятся

Мелкий бизнес сегодня лишится значительной части клиентов. И это не все потери, подсчитала британская Федерация малого бизнеса.

Она оценила одноразовые расходы на переход к новым стандартам в 6 млрд фунтов - и это вдобавок к ежегодным расходам на защиту персональных данных, превышающим 7 млрд фунтов. Поскольку регулирование усложнилось, ежегодные расходы тоже вырастут - а они и без того съедают примерно 15% прибыли усредненного малого предпринимателя.

И это только в Великобритании - одной из 28 стран ЕС. И только малый бизнес - а есть еще благотворительные организации, образовательные, игровые и другие онлайн-платформы, не являющиеся генератором прибыли.

Большим компаниям такие расходы более чем по плечу, к тому же, в последнее время они обеспечивают такой спрос на специалистов в области защиты личных данных, что сделали их услуги непосильно дорогими не только для малого бизнеса, но и для государственных ведомств, регулирующих выполнение закона.

С другой стороны, Европа надеется, что жесткие правила повысят доверие потребителей и, соответственно, спрос на услуги компаний, которые их придерживаются. И со временем другие рынки и регионы последуют европейскому примеру.