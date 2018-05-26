Ричард Брэнсон в 67 лет решил впервые полететь в космос

Правообладатель иллюстрации Virgin Galactic/MarsScientific.com/Trumbull Stu Image caption Ричард Брэнсон собирается стать одним из первых пассажиров ракетоплана SpaceShipTwo

Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin сэр Ричард Брэнсон сообщил, что проходит подготовку к космическому полету, который должен состояться в ближайшее время.

"Мы говорим о месяцах, а не годах, так что это будет скоро, - заявил бизнесмен в интервью Би-би-си. - Я собираюсь пройти полный курс подготовки - тренировки на центрифуге, общая физическая подготовка, - так что мое тело должно нормально справиться, когда я отправлюсь в космос".

67-летний предприниматель начал вкладывать средства в развитие космического туризма в 2004 году, когда он основал компанию Virgin Galactic.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Брэнсон отдал этому проекту более 10 лет жизни

С тех пор в коммерческом секторе развернулась настоящая гонка между Брэнсоном, Илоном Маском и основателем фирмы Amazon Джеффом Безосом - за право стать первым предпринимателем, который пошлет в космос туристов.

"Илон одерживает один успех за другим в области доставки грузов на орбиту, и его компания строит всё более крупные ракеты", - заявил сэр Ричард.

Однако, по его мнению, реальное соревнование в области космического туризма происходит сейчас между ним и Джеффом Безосом.

"Мы сейчас примерно в равном положении относительно отправки в космос первого туриста, - говорит Брэнсон. - Победит тот, кто первым сумеет обеспечить безопасность такого полета".

Сэр Ричард надеется и сам стать одним из первых космических туристов. По его словам, он уже начал подготовку к полету и работает над своей физической формой. Сейчас он усиленно играет в теннис.

"Я играю теперь по два сета утром и вечером, а кроме того, занимаюсь велосипедом и кайт-серфингом", - сказал Брэнсон.

Основатель компании Virgin также проходит подготовку на центрифуге, которая симулирует перегрузки, возникающие при старте и посадке космического корабля.

В начале года компания Virgin Galactic провела успешное испытание в сверхзвуковом режиме своего ракетоплана SpaceShipTwo.

Это был первый испытательный полет с включением двигателя после катастрофы прототипа аппарата в 2014 году, которая привела к гибели пилота и тяжелым травмам его помощника.