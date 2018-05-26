"Реал Мадрид" завоевал кубок Лиги чемпионов - фото из Киева

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Команда "Реал Мадрид" празднует заслуженную победу

Мадридский "Реал" одержал победу над "Ливерпулем", поставив абсолютный рекорд и став чемпионом третий год подряд.

Голы у победителей забили Карим Бензема и Гаррет Бейл (дубль). Из игроков "Ливерпуля" поразить ворота соперников удалось только Садио Мане.

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Матч состоялся на главной спортивной арене Украины - Олимпийском стадионе в Киеве.

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Болельщики "Ливерпуля" были очень расстроены.

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Накануне матча фанаты английского клуба заполонили улицы Киева - по наблюдениям местных журналистов, их было заметно больше, чем испанских полельщиков.

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В целом матч прошел в спокойной атмосфере, хотя иногда на поле выбегали возбужденные зрители.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На улицах Каира люди следили за игрой нападающего Мохамеда Салаха

За матчем следили во многих странах мира. Для жителей Каира особый интерес представляло выступление земляка, нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мо Салаха. К сожалению, в середине первого тайма египетский форвард получил травму и выбыл из игры.

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