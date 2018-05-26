"Реал Мадрид" завоевал кубок Лиги чемпионов - фото из Киева
Мадридский "Реал" одержал победу над "Ливерпулем", поставив абсолютный рекорд и став чемпионом третий год подряд.
Голы у победителей забили Карим Бензема и Гаррет Бейл (дубль). Из игроков "Ливерпуля" поразить ворота соперников удалось только Садио Мане.
Матч состоялся на главной спортивной арене Украины - Олимпийском стадионе в Киеве.
Болельщики "Ливерпуля" были очень расстроены.
Накануне матча фанаты английского клуба заполонили улицы Киева - по наблюдениям местных журналистов, их было заметно больше, чем испанских полельщиков.
В целом матч прошел в спокойной атмосфере, хотя иногда на поле выбегали возбужденные зрители.
За матчем следили во многих странах мира. Для жителей Каира особый интерес представляло выступление земляка, нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мо Салаха. К сожалению, в середине первого тайма египетский форвард получил травму и выбыл из игры.
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