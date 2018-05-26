"Реал Мадрид" завоевал кубок Лиги чемпионов - фото из Киева

  • 26 мая 2018
команда Реал Мадрид празднует победу Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Команда "Реал Мадрид" празднует заслуженную победу

Мадридский "Реал" одержал победу над "Ливерпулем", поставив абсолютный рекорд и став чемпионом третий год подряд.

Голы у победителей забили Карим Бензема и Гаррет Бейл (дубль). Из игроков "Ливерпуля" поразить ворота соперников удалось только Садио Мане.

Олимпийский стадион в Киеве Правообладатель иллюстрации Reuters

Матч состоялся на главной спортивной арене Украины - Олимпийском стадионе в Киеве.

болельщик Реала Правообладатель иллюстрации Reuters
болельщик ливерпуля Правообладатель иллюстрации Reuters

Болельщики "Ливерпуля" были очень расстроены.

болельщик ливерпуля Правообладатель иллюстрации EPA

Накануне матча фанаты английского клуба заполонили улицы Киева - по наблюдениям местных журналистов, их было заметно больше, чем испанских полельщиков.

группа ливерпульских сторонников Правообладатель иллюстрации EPA
вынос с поля болельшика Правообладатель иллюстрации Getty Images

В целом матч прошел в спокойной атмосфере, хотя иногда на поле выбегали возбужденные зрители.

На улицах Каира люди следили за игрой нападающего Мохамеда Салаха Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption На улицах Каира люди следили за игрой нападающего Мохамеда Салаха

За матчем следили во многих странах мира. Для жителей Каира особый интерес представляло выступление земляка, нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мо Салаха. К сожалению, в середине первого тайма египетский форвард получил травму и выбыл из игры.

Расстроенный фанат "Ливерпуля" Правообладатель иллюстрации Reuters

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