"Реал" уверенно победил "Ливерпуль", в третий раз выиграв Лигу чемпионов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Гаррет Бейл отличился дублем

Мадридский "Реал" одержал победу над "Ливерпулем", поставив абсолютный рекорд и став чемпионом третий год подряд.

Голы у победителей забили Карим Бензема и Гаррет Бейл (дубль). Из игроков "Ливерпуля" поразить ворота соперников удалось только Садио Мане.

Матч прошел на олимпийском стадионе в Киеве.

"Бейл-стяще"

Начало матча прошло в относительно равной борьбе, однако на 27 минуте первого тайма Мо Салах получил травму в борьбе с Серхио Рамосом: египтянин повредил плечо и вынужден был покинуть поле.

Спустя несколько минут у "Реала" получил травму и покинул поле Дани Карвахаль.

На Салаха в финале возлагались большие надежды: в этом сезоне нападающий забил для "Ливерпуля" треть всех голов: 44 из 134 и стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги.

Он должен был поехать на чемпионат мира в составе сборной Египта, которой на групповом турнире предстоит сыграть с Россией. Однако уже после окончания финала Би-би-си стало известно, что теперь травмированный египтянин может пропустить ЧМ.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Травмированный Салах покидал поле в слезах

В самом конце первого тайма игрок "Реала" Карим Бензема забил мяч после передачи Криштиану Роналду, однако арбитр не засчитал гол, заметив офсайд.

Первый гол забил на 51-й минуте Карим Бензема, после того как голкипер англичан Лорис Кариус совершил грубейшую ошибку: он выбросил мяч в поле так, что Бензема просто подставил ногу - и мяч улетел в ворота.

"Самый странный гол в истории", - немедленно заметил в "Твиттере" восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усейн Болт.

Однако уже через пять минут англичане сравняли счет: гол забил Садио Мане с подачи Деяна Ловрена, в упор расстреляв ворота.

На 64-й минуте "Реал" вышел вперед после того, как вышедший на замену Гаррет Бейл замкнул подачу в штрафную эффектным ударом через себя.

"ОМГ! Бейл перероналдил Роналду. БЕЙЛ-стяще", - восхитился легендарный английский футболист Гари Линекер.

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На 83-й минуте Гаррет Бейл сделал дубль. Он пробил по воротам "Ливерпуля" из-за пределов штрафной, и снова ошибся вратарь Лорис Кариус. Он не сумел отбить мяч, который летел ему прямо в руки.

Абсолютный рекорд

"Реал" и "Ливерпуль" уже встречались в финале турнира в 1981 году. Тогда победу со счетом 1:0 одержал "Ливерпуль".

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В целом "Ливерпуль" становился победителем Лиги чемпионов пять раз и дважды проигрывал в финале, в последний раз - в 2007 году.

В 2005 году английский клуб завоевал трофей в матче с "Миланом" - встреча считается одной из самых зрелищных в истории мирового футбола. Тогда Ливерпулю удалось отыграть отставание в три забитых мяча и победить по итогам серии пенальти.

"Реал" выигрывает ЛЧ рекордный 13-й раз. Испанский клуб стал первой командой, которой удалось победить в турнире два года подряд - в 2016 и 2017 годах. Это третья победа испанцев.

Интересно, что в этом году "Реал" стал первым клубом, который выставил в двух финалах Лиги чемпионов одних и тех же футболистов: стартовый состав финала этого года полностью повторял прошлогодний, когда испанская команда победила "Ювентус" со счетом 4:1.