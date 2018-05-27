Сильная гроза в Британии: 15 тысяч молний за четыре часа

  • 27 мая 2018
Молния Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Метеорологи предупредили о вероятности наводнений в результате ливневых дождей. На фото - яркая молния над лондонским Сити

В южной части Британии прошли сильные ливневые дожди с грозами.

В ночь с субботы на воскресенье за четыре часа было зафиксировано 15 тыс. молний, что является рекордом, сообщает BBC Weather.

В аэропорту Станстед ударом молнии повредило систему заправки самолетов, из-за чего многие рейсы были задержаны.

Британская метеорологическая служба объявила желтый уровень опасности. По прогнозам специалистов, в ближайшее время ожидаются сильные дожди, что может привести к наводнениям в Уэльсе и на большей части Англии.

В воскресенье в некоторых районах страны всего за час выпало почти 3 см осадков.

В воскресенье и понедельник, по прогнозам синоптиков, в Уэльсе и Англии вновь ожидаются грозы, что может привести к отключениям электричества и перебоям в работе общественного транспорта.

Многие британцы запечатлели молнии на фото и видео, выложив их в соцсети с подписями вроде "совершенно безумно" и "это похоже на стробоскоп".

Молния Правообладатель иллюстрации PA/TowerRNLI
Image caption Вспышки молний в субботу расчертили небо над Темзой
Молния Правообладатель иллюстрации Ems - Hayling Island/@auntymems
Image caption Небо над островом Хейлинг, находящемся неподалеку от Портсмута, окрасилось в ярко-пурпурный цвет
Молния Правообладатель иллюстрации Andrew Lanxon Hoyle/@Batteryhq
Image caption Вспышки молний над мечетью в Далстоне, на востоке Лондона
Молния Правообладатель иллюстрации Jason Arthur
Image caption Джейсон Артур наблюдал молнию в графстве Кент
Молнии Правообладатель иллюстрации Roy McDonald
Image caption Молнии окрасили небо в пурпурный цвет в городе Лейтон Баззард

Синоптик Томаш Шафернакер, представляющий прогнозы в эфире Би-би-си, наблюдая за происходящим в Лондоне, назвал аномальную погоду "матерью всех гроз".

"Ух ты! Это абсолютное безумие, - сказал он. - Я никогда не видел бурь с такими частыми молниями. В основном это сполохи и не слишком громкие, но вспышки просто потрясающие".

Lightning in West Wellow Правообладатель иллюстрации Ben Hensel
Image caption Эту завораживающую картину запечатлел Бен Хенсел из графства Хэмпшир
Молнии Правообладатель иллюстрации Yulia Emelianenko
Image caption Юлия Емельяненко поймала электрическую россыпь над лондонскими небоскребами
Молния Правообладатель иллюстрации Paul Greenford tyres/@Atko80
Image caption Пол Гринфорд отдыхал с семьей в Хенли-он-Темс, когда началась гроза
Молнии Правообладатель иллюстрации Harry Neary/@grumpyrocker
Image caption Гарри Нири стал свидетелем грозы в графстве Дорсет
Молния Правообладатель иллюстрации @samueltwilkinson/PA
Image caption Расчертившая все небо молния выглядит огромной по сравнению с лондонским Шардом, высота которого 310 м
Молния Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Молния в небе над стадионом Уэмбли

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